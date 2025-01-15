Цена pipi the cat (PIPI)
Текущая цена pipi the cat (PIPI) сегодня составляет 0.02654402 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена PIPI к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка pipi the cat:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 156.21 USD
- Изменение цены pipi the cat в течение дня составляет +0.68%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD
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За сегодня изменение цены pipi the cat на USD составило $ +0.0001801.
За последние 30 дней изменение цены pipi the cat на USD составило $ -0.0050917960.
За последние 60 дней изменение цены pipi the cat на USD составило $ -0.0157364205.
За последние 90 дней изменение цены pipi the cat на USD составило $ -0.03861534383699482.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ +0.0001801
|+0.68%
|30 дней
|$ -0.0050917960
|-19.18%
|60 дней
|$ -0.0157364205
|-59.28%
|90 дней
|$ -0.03861534383699482
|-59.26%
Ознакомьтесь с последним анализом цен pipi the cat: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-0.19%
+0.68%
-17.29%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Pipi, Pepe's Cat is a community-driven meme coin on the Solana blockchain. It was created as a fun tokenized asset for fans of meme culture and crypto to collectively support. The PIPI token has no core utility beyond being a digital collectible and store of value for holders in the community. Its value is derived purely from viral marketing efforts and community-building activities. The goal is to build an engaged group of Pipi supporters who find entertainment and connection through holding and trading PIPI, participating in community channels, collecting branded NFTs, and attending real-world events. Pipi aims to embody the lighthearted and humorous spirit of meme culture. It does not have any technological innovations or complex features. The focus is on organic community growth, creative marketing, fostering a welcoming environment, and collaborating with members to shape the direction of the project.
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