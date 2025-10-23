Текущая цена Moon Rocks сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены MROCKS к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены MROCKS прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Moon Rocks сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены MROCKS к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены MROCKS прямо сейчас на MEXC.

Логотип Moon Rocks

Цена Moon Rocks (MROCKS)

Не в листинге

Текущая цена 1 MROCKS в USD:

$0,00094195
$0,00094195$0,00094195
-2,50%1D
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Moon Rocks (MROCKS) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 23:54:43 (UTC+8)

Информация о ценах Moon Rocks (MROCKS) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00798221
$ 0,00798221$ 0,00798221

$ 0
$ 0$ 0

+1,58%

-2,54%

-25,15%

-25,15%

Текущая цена Moon Rocks (MROCKS) составляет --. За последние 24 часа MROCKS торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена MROCKS за все время составляет $ 0,00798221, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, MROCKS изменился на +1,58% за последний час, на -2,54% за 24 часа и на -25,15% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Moon Rocks (MROCKS)

$ 942,03K
$ 942,03K$ 942,03K

--
----

$ 942,03K
$ 942,03K$ 942,03K

1000,00M
1000,00M 1000,00M

999 995 502,231923
999 995 502,231923 999 995 502,231923

Текущая рыночная капитализация Moon Rocks составляет $ 942,03K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение MROCKS составляет 1000,00M, а общее предложение – 999995502.231923. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 942,03K.

История цен Moon Rocks (MROCKS) в USD

За сегодня изменение цены Moon Rocks на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Moon Rocks на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Moon Rocks на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Moon Rocks на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-2,54%
30 дней$ 0-52,77%
60 дней$ 0-36,26%
90 дней$ 0--

Что такое Moon Rocks (MROCKS)

Moonsters is the first ever animated 404 in ALL of crypto, blending ultra HQ animated NFT art with a Solana token and never before seen RWAs. The ecosystem consist of 10,000 animated Hybrid NFTs on the Solana blockchain, conversion pool, token, P2E game, RWA’s such as the Moonsters stage bus & monster truck, Meteora Stake2Earn pool, HQ merch & much more. Moonsters is constantly doing the undone in the Web3 & Web2 space.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Moon Rocks (MROCKS)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Прогноз цены Moon Rocks (USD)

Сколько будет стоить Moon Rocks (MROCKS) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Moon Rocks (MROCKS) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Moon Rocks.

Проверьте прогноз цены Moon Rocks!

MROCKS на местную валюту

Токеномика Moon Rocks (MROCKS)

Понимание токеномики Moon Rocks (MROCKS) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена MROCKS прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Moon Rocks (MROCKS)

Сколько стоит Moon Rocks (MROCKS) на сегодня?
Актуальная цена MROCKS в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена MROCKS в USD?
Текущая цена MROCKS в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Moon Rocks?
Рыночная капитализация MROCKS составляет $ 942,03K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение MROCKS?
Циркулирующее предложение MROCKS составляет 1000,00M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) MROCKS?
MROCKS достиг максимальной цены (ATH) в 0,00798221 USD.
Какова была минимальная цена MROCKS за все время (ATL)?
MROCKS достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов MROCKS?
Объем торгов за последние 24 часа для MROCKS составляет -- USD.
Вырастет ли MROCKS в цене в этом году?
MROCKS может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены MROCKS для более подробного анализа.
Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.