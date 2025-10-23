Что такое Moon Rocks (MROCKS)

Moonsters is the first ever animated 404 in ALL of crypto, blending ultra HQ animated NFT art with a Solana token and never before seen RWAs. The ecosystem consist of 10,000 animated Hybrid NFTs on the Solana blockchain, conversion pool, token, P2E game, RWA’s such as the Moonsters stage bus & monster truck, Meteora Stake2Earn pool, HQ merch & much more. Moonsters is constantly doing the undone in the Web3 & Web2 space. Moonsters is the first ever animated 404 in ALL of crypto, blending ultra HQ animated NFT art with a Solana token and never before seen RWAs. The ecosystem consist of 10,000 animated Hybrid NFTs on the Solana blockchain, conversion pool, token, P2E game, RWA’s such as the Moonsters stage bus & monster truck, Meteora Stake2Earn pool, HQ merch & much more. Moonsters is constantly doing the undone in the Web3 & Web2 space.

Источник Moon Rocks (MROCKS) Whitepaper Официальный веб-сайт

Токеномика Moon Rocks (MROCKS)

Понимание токеномики Moon Rocks (MROCKS) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена MROCKS прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Moon Rocks (MROCKS) Сколько стоит Moon Rocks (MROCKS) на сегодня? Актуальная цена MROCKS в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена MROCKS в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена MROCKS в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Moon Rocks? Рыночная капитализация MROCKS составляет $ 942,03K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение MROCKS? Циркулирующее предложение MROCKS составляет 1000,00M USD . Какова была максимальная цена (ATH) MROCKS? MROCKS достиг максимальной цены (ATH) в 0,00798221 USD . Какова была минимальная цена MROCKS за все время (ATL)? MROCKS достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов MROCKS? Объем торгов за последние 24 часа для MROCKS составляет -- USD . Вырастет ли MROCKS в цене в этом году? MROCKS может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены MROCKS для более подробного анализа.

