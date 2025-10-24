Что такое Moaner Melter Slime (MOANER)

Moaner Melter Slime ($MOANER) is a meme project about one of the hot new characters from Matt Furie, creator of Pepe The Frog. Launched on the Ethereum blockchain, $MOANER is both a cryptocurrency token and a cultural phenomenon tied to Furie's Cortex Vortex book, where Moaner Melter Slime emerges as a lead character, featured prominently on a full page. First introduced in Furie's ZOGZ NFT collection, this character - a melancholic, frog-faced specter - has evolved into the centerpiece of a dynamic ecosystem blending storytelling and community engagement. The project's cultural resonance stems from Matt Furie's legacy, with Cortex Vortex amplifying $MOANER's role as a fresh meta in meme culture. By combining Furie's artistic vision with blockchain innovation, $MOANER creates a unique space where art, community, and finance intersect. It appeals to fans of Furie's work, and NFT collectors, positioning Moaner Melter Slime as a trailblazer in the evolving landscape of digital assets and creative storytelling.

Источник Moaner Melter Slime (MOANER) Whitepaper Официальный веб-сайт

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Moaner Melter Slime (MOANER) Сколько стоит Moaner Melter Slime (MOANER) на сегодня? Актуальная цена MOANER в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена MOANER в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена MOANER в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Moaner Melter Slime? Рыночная капитализация MOANER составляет $ 201,77K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение MOANER? Циркулирующее предложение MOANER составляет 420,69B USD . Какова была максимальная цена (ATH) MOANER? MOANER достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена MOANER за все время (ATL)? MOANER достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов MOANER? Объем торгов за последние 24 часа для MOANER составляет -- USD . Вырастет ли MOANER в цене в этом году? MOANER может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены MOANER для более подробного анализа.

