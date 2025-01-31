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Цена Matic DAI Stablecoin (DAI-MATIC)

USD

График цены Matic DAI Stablecoin (DAI-MATIC) в реальном времени

$1.015
$1.015$1.015
+2.00%(1D)

Цена Matic DAI Stablecoin (DAI-MATIC) сегодня

Текущая цена Matic DAI Stablecoin (DAI-MATIC) сегодня составляет 1.015 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена DAI-MATIC к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Matic DAI Stablecoin:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 5.00K USD
- Изменение цены Matic DAI Stablecoin в течение дня составляет +2.08%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD

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Ценовые показатели Matic DAI Stablecoin (DAI-MATIC) - USD

За сегодня изменение цены Matic DAI Stablecoin на USD составило $ +0.02070846.
За последние 30 дней изменение цены Matic DAI Stablecoin на USD составило $ +0.0262094315.
За последние 60 дней изменение цены Matic DAI Stablecoin на USD составило $ +0.0098278390.
За последние 90 дней изменение цены Matic DAI Stablecoin на USD составило $ +0.0214401937014481.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0.02070846+2.08%
30 дней$ +0.0262094315+2.58%
60 дней$ +0.0098278390+0.97%
90 дней$ +0.0214401937014481+2.16%

Анализ цен Matic DAI Stablecoin (DAI-MATIC)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Matic DAI Stablecoin: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 0.96717
$ 0.96717$ 0.96717

$ 1.031
$ 1.031$ 1.031

$ 1.28
$ 1.28$ 1.28

-0.16%

+2.08%

+1.32%

Рыночная информация Matic DAI Stablecoin (DAI-MATIC)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

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Что такое Matic DAI Stablecoin (DAI-MATIC)

DAI-m is a wrapped token that can be bridged to IoTeX from any networks via iotube.MakerDAO has launched Multi-collateral DAI (MCD). This token refers to the new DAI that is collaterized by multiple assets.

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Источник Matic DAI Stablecoin (DAI-MATIC)

Официальный веб-сайт

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DAI-MATIC на местную валюту

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