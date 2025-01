Что такое Matic DAI Stablecoin (DAI-MATIC)

DAI-m is a wrapped token that can be bridged to IoTeX from any networks via iotube.MakerDAO has launched Multi-collateral DAI (MCD). This token refers to the new DAI that is collaterized by multiple assets.

