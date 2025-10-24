Цена Mansioncoin (MANSION)
Текущая цена Mansioncoin (MANSION) составляет --. За последние 24 часа MANSION торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена MANSION за все время составляет $ 0, а минимальная – $ 0.
Что касается краткосрочной динамики, MANSION изменился на +0,82% за последний час, на +4,64% за 24 часа и на -10,68% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.
Текущая рыночная капитализация Mansioncoin составляет $ 48,62K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение MANSION составляет 964,52M, а общее предложение – 964516712.189326. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 48,62K.
За сегодня изменение цены Mansioncoin на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Mansioncoin на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Mansioncoin на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Mansioncoin на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|+4,64%
|30 дней
|$ 0
|-15,03%
|60 дней
|$ 0
|-51,11%
|90 дней
|$ 0
|--
Mansioncoin is a community-driven memecoin on the Solana blockchain, designed to embody themes of luxury, aspiration, and resilience in the cryptocurrency space. The project's core purpose is to foster a dedicated holder base around the concept of "building mansions" – symbolizing wealth creation and recovery from setbacks – through transparent tokenomics and active community engagement. Functionally, it operates as a standard SPL token with no built-in taxes or utilities beyond trading and holding, emphasizing deflationary mechanisms via voluntary burns and long-term locks of supply to reduce circulating tokens and promote scarcity. The token serves as a medium for community interactions, such as meme contests, airdrops, and raids on social platforms like X and Telegram, where participants create and share content related to luxury lifestyles and AI-generated art. Utility includes enabling participation in project events, rewarding active contributors with token distributions, and facilitating trades on decentralized exchanges like Pumpswap and Raydium. The project's governance is led by a single CTO who has taken over post-initial rug pull, committing to ongoing supply management to build trust. Overall, Mansioncoin aims to create a fun, thematic ecosystem for memecoin enthusiasts, focusing on long-term holder retention through consistent updates, locks (currently 27% of supply locked for up to 2 years), and burns (3.5% burned), while avoiding complex DeFi features to keep it accessible and simple for retail users.
|Время (UTC+8)
|Тип
|Информация
|10-23 22:32:48
|Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
|10-23 15:34:02
|Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
|10-23 01:13:05
|Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
|10-22 21:14:27
|Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
|10-22 12:58:37
|Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
|10-21 22:34:24
|Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут
Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.