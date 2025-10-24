Текущая цена Mansioncoin сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены MANSION к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены MANSION прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Mansioncoin сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены MANSION к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены MANSION прямо сейчас на MEXC.

Цена Mansioncoin (MANSION)

Текущая цена 1 MANSION в USD:

--
----
+4,60%1D
График цены Mansioncoin (MANSION) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 02:09:10 (UTC+8)

Информация о ценах Mansioncoin (MANSION) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0,82%

+4,64%

-10,68%

-10,68%

Текущая цена Mansioncoin (MANSION) составляет --. За последние 24 часа MANSION торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена MANSION за все время составляет $ 0, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, MANSION изменился на +0,82% за последний час, на +4,64% за 24 часа и на -10,68% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Mansioncoin (MANSION)

$ 48,62K
$ 48,62K$ 48,62K

--
----

$ 48,62K
$ 48,62K$ 48,62K

964,52M
964,52M 964,52M

964 516 712,189326
964 516 712,189326 964 516 712,189326

Текущая рыночная капитализация Mansioncoin составляет $ 48,62K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение MANSION составляет 964,52M, а общее предложение – 964516712.189326. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 48,62K.

История цен Mansioncoin (MANSION) в USD

За сегодня изменение цены Mansioncoin на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Mansioncoin на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Mansioncoin на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Mansioncoin на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+4,64%
30 дней$ 0-15,03%
60 дней$ 0-51,11%
90 дней$ 0--

Что такое Mansioncoin (MANSION)

Mansioncoin is a community-driven memecoin on the Solana blockchain, designed to embody themes of luxury, aspiration, and resilience in the cryptocurrency space. The project's core purpose is to foster a dedicated holder base around the concept of "building mansions" – symbolizing wealth creation and recovery from setbacks – through transparent tokenomics and active community engagement. Functionally, it operates as a standard SPL token with no built-in taxes or utilities beyond trading and holding, emphasizing deflationary mechanisms via voluntary burns and long-term locks of supply to reduce circulating tokens and promote scarcity. The token serves as a medium for community interactions, such as meme contests, airdrops, and raids on social platforms like X and Telegram, where participants create and share content related to luxury lifestyles and AI-generated art. Utility includes enabling participation in project events, rewarding active contributors with token distributions, and facilitating trades on decentralized exchanges like Pumpswap and Raydium. The project's governance is led by a single CTO who has taken over post-initial rug pull, committing to ongoing supply management to build trust. Overall, Mansioncoin aims to create a fun, thematic ecosystem for memecoin enthusiasts, focusing on long-term holder retention through consistent updates, locks (currently 27% of supply locked for up to 2 years), and burns (3.5% burned), while avoiding complex DeFi features to keep it accessible and simple for retail users.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Mansioncoin (MANSION)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Прогноз цены Mansioncoin (USD)

Сколько будет стоить Mansioncoin (MANSION) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Mansioncoin (MANSION) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Mansioncoin.

Проверьте прогноз цены Mansioncoin!

MANSION на местную валюту

Токеномика Mansioncoin (MANSION)

Понимание токеномики Mansioncoin (MANSION) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена MANSION прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Mansioncoin (MANSION)

Сколько стоит Mansioncoin (MANSION) на сегодня?
Актуальная цена MANSION в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена MANSION в USD?
Текущая цена MANSION в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Mansioncoin?
Рыночная капитализация MANSION составляет $ 48,62K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение MANSION?
Циркулирующее предложение MANSION составляет 964,52M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) MANSION?
MANSION достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD.
Какова была минимальная цена MANSION за все время (ATL)?
MANSION достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов MANSION?
Объем торгов за последние 24 часа для MANSION составляет -- USD.
Вырастет ли MANSION в цене в этом году?
MANSION может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены MANSION для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 02:09:10 (UTC+8)

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.