Текущая цена MAFIA AI by Virtuals сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены MAFIA к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены MAFIA прямо сейчас на MEXC.

Что такое MAFIA AI by Virtuals (MAFIA)

The crypto early-warning system that turns signals into automated trades. MAFIA AI is a crypto signals and automation platform set in the dystopian world of Cryptopolis. Users create triggers from real-time market intel—executing trades, rebalances, and alerts automatically. Wrapped in a mafia-themed gamified experience, agents rise through ranks by mastering signals and strategy. Join the Syndicate of Shadows and reclaim your edge against the machines.

The Underboss Protocol A decentralized AI-powered DeFi protocol where artificial intelligence meets financial sovereignty. Trust no one, control everything.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о MAFIA AI by Virtuals (MAFIA)

Сколько стоит MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) на сегодня?
Актуальная цена MAFIA в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена MAFIA в USD?
Текущая цена MAFIA в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация MAFIA AI by Virtuals?
Рыночная капитализация MAFIA составляет $ 34,33K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение MAFIA?
Циркулирующее предложение MAFIA составляет 500,00M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) MAFIA?
MAFIA достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD.
Какова была минимальная цена MAFIA за все время (ATL)?
MAFIA достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов MAFIA?
Объем торгов за последние 24 часа для MAFIA составляет -- USD.
Вырастет ли MAFIA в цене в этом году?
MAFIA может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены MAFIA для более подробного анализа.
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

