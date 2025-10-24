Текущая цена KAREN ONCHAIN сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены KAREN к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены KAREN прямо сейчас на MEXC.Текущая цена KAREN ONCHAIN сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены KAREN к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены KAREN прямо сейчас на MEXC.

Логотип KAREN ONCHAIN

Цена KAREN ONCHAIN (KAREN)

Не в листинге

Текущая цена 1 KAREN в USD:

--
----
+2,90%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены KAREN ONCHAIN (KAREN) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 02:04:30 (UTC+8)

Информация о ценах KAREN ONCHAIN (KAREN) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0,64%

+2,95%

-2,78%

-2,78%

Текущая цена KAREN ONCHAIN (KAREN) составляет --. За последние 24 часа KAREN торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена KAREN за все время составляет $ 0, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, KAREN изменился на +0,64% за последний час, на +2,95% за 24 часа и на -2,78% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация KAREN ONCHAIN (KAREN)

$ 49,92K
$ 49,92K$ 49,92K

--
----

$ 53,12K
$ 53,12K$ 53,12K

93,96B
93,96B 93,96B

100 000 000 000,0
100 000 000 000,0 100 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация KAREN ONCHAIN составляет $ 49,92K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение KAREN составляет 93,96B, а общее предложение – 100000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 53,12K.

История цен KAREN ONCHAIN (KAREN) в USD

За сегодня изменение цены KAREN ONCHAIN на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены KAREN ONCHAIN на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены KAREN ONCHAIN на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены KAREN ONCHAIN на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+2,95%
30 дней$ 0-31,27%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое KAREN ONCHAIN (KAREN)

Karen Onchain is a savage, hyper-curated crypto persona built to weaponize passive-aggressive wit as an onboarding tool for normies entering the Base ecosystem. Her goal isn’t to teach, it’s to humiliate you into learning. By masquerading as a suburban momfluencer with zero patience, she turns every interaction into a snarky tutorial, roasting Base App features and memecoins while accidentally going viral. What makes Karen unique isn’t just the attitude, it’s the execution: AI-generated video shorts, scripted Telegram meltdowns, tokenomics that reward “passive-aggressive income,” and a content loop so polished it feels like satire… because it is.

Источник KAREN ONCHAIN (KAREN)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены KAREN ONCHAIN (USD)

Сколько будет стоить KAREN ONCHAIN (KAREN) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов KAREN ONCHAIN (KAREN) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для KAREN ONCHAIN.

Проверьте прогноз цены KAREN ONCHAIN!

KAREN на местную валюту

Токеномика KAREN ONCHAIN (KAREN)

Понимание токеномики KAREN ONCHAIN (KAREN) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена KAREN прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о KAREN ONCHAIN (KAREN)

Сколько стоит KAREN ONCHAIN (KAREN) на сегодня?
Актуальная цена KAREN в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена KAREN в USD?
Текущая цена KAREN в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация KAREN ONCHAIN?
Рыночная капитализация KAREN составляет $ 49,92K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение KAREN?
Циркулирующее предложение KAREN составляет 93,96B USD.
Какова была максимальная цена (ATH) KAREN?
KAREN достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD.
Какова была минимальная цена KAREN за все время (ATL)?
KAREN достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов KAREN?
Объем торгов за последние 24 часа для KAREN составляет -- USD.
Вырастет ли KAREN в цене в этом году?
KAREN может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены KAREN для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии KAREN ONCHAIN (KAREN)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.