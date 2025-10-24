Что такое KAREN ONCHAIN (KAREN)

Karen Onchain is a savage, hyper-curated crypto persona built to weaponize passive-aggressive wit as an onboarding tool for normies entering the Base ecosystem. Her goal isn't to teach, it's to humiliate you into learning. By masquerading as a suburban momfluencer with zero patience, she turns every interaction into a snarky tutorial, roasting Base App features and memecoins while accidentally going viral. What makes Karen unique isn't just the attitude, it's the execution: AI-generated video shorts, scripted Telegram meltdowns, tokenomics that reward "passive-aggressive income," and a content loop so polished it feels like satire… because it is.

Прогноз цены KAREN ONCHAIN (USD)

Сколько будет стоить KAREN ONCHAIN (KAREN) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов KAREN ONCHAIN (KAREN) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для KAREN ONCHAIN.

KAREN на местную валюту

Токеномика KAREN ONCHAIN (KAREN)

Понимание токеномики KAREN ONCHAIN (KAREN) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена KAREN прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о KAREN ONCHAIN (KAREN) Сколько стоит KAREN ONCHAIN (KAREN) на сегодня? Актуальная цена KAREN в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена KAREN в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена KAREN в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация KAREN ONCHAIN? Рыночная капитализация KAREN составляет $ 49,92K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение KAREN? Циркулирующее предложение KAREN составляет 93,96B USD . Какова была максимальная цена (ATH) KAREN? KAREN достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена KAREN за все время (ATL)? KAREN достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов KAREN? Объем торгов за последние 24 часа для KAREN составляет -- USD . Вырастет ли KAREN в цене в этом году? KAREN может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены KAREN для более подробного анализа.

