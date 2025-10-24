Текущая цена jungle bay memes сегодня составляет 0,00000241 USD. Следите за обновлениями цены JBM к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены JBM прямо сейчас на MEXC.Текущая цена jungle bay memes сегодня составляет 0,00000241 USD. Следите за обновлениями цены JBM к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены JBM прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о JBM

Информация о цене JBM

Официальный сайт JBM

Токеномика JBM

Прогноз цен JBM

Цена jungle bay memes (JBM)

Текущая цена 1 JBM в USD:

-0,90%1D
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации.
График цены jungle bay memes (JBM) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:48:29 (UTC+8)

Информация о ценах jungle bay memes (JBM) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
Мин 24Ч
Макс 24Ч

-1,78%

-1,06%

-10,83%

-10,83%

Текущая цена jungle bay memes (JBM) составляет $0,00000241. За последние 24 часа JBM торговался в диапазоне от $ 0,00000237 до $ 0,00000246, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена JBM за все время составляет $ 0,00000466, а минимальная – $ 0,00000181.

Что касается краткосрочной динамики, JBM изменился на -1,78% за последний час, на -1,06% за 24 часа и на -10,83% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация jungle bay memes (JBM)

Текущая рыночная капитализация jungle bay memes составляет $ 225,28K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение JBM составляет 93,24B, а общее предложение – 93243552077.89908. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 225,28K.

История цен jungle bay memes (JBM) в USD

За сегодня изменение цены jungle bay memes на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены jungle bay memes на USD составило $ -0,0000004179.
За последние 60 дней изменение цены jungle bay memes на USD составило $ -0,0000011496.
За последние 90 дней изменение цены jungle bay memes на USD составило $ +0,0000005890304810568271.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-1,06%
30 дней$ -0,0000004179-17,34%
60 дней$ -0,0000011496-47,70%
90 дней$ +0,0000005890304810568271+32,35%

Что такое jungle bay memes (JBM)

Jungle Bay Memes ($JBM) is a community-owned token that emerged from a glitch in the Bankr bot — an accidental deployment triggered by a prompt intended to buy two meme tokens. Instead, the protocol spawned $JBM, seeded it with liquidity, and left the rest to fate.

Rather than scrap it, the Jungle Bay artist collective adopted the token as the memetic lifeblood of their ecosystem — a symbol of creative chaos, cultural coordination, and on-chain serendipity. Born from error, embraced with intent, $JBM now powers a growing movement on Base where memes aren’t just content — they’re currency.

No presale. No roadmap. No central team. Just a token, a moment, and a community that knew exactly what to do with both.

Origin thread: see Official Links below.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник jungle bay memes (JBM)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены jungle bay memes (USD)

Сколько будет стоить jungle bay memes (JBM) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов jungle bay memes (JBM) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для jungle bay memes.

Проверьте прогноз цены jungle bay memes!

JBM на местную валюту

Токеномика jungle bay memes (JBM)

Понимание токеномики jungle bay memes (JBM) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена JBM прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о jungle bay memes (JBM)

Сколько стоит jungle bay memes (JBM) на сегодня?
Актуальная цена JBM в USD – 0,00000241 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена JBM в USD?
Текущая цена JBM в USD составляет $ 0,00000241. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация jungle bay memes?
Рыночная капитализация JBM составляет $ 225,28K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение JBM?
Циркулирующее предложение JBM составляет 93,24B USD.
Какова была максимальная цена (ATH) JBM?
JBM достиг максимальной цены (ATH) в 0,00000466 USD.
Какова была минимальная цена JBM за все время (ATL)?
JBM достиг минимальной цены (ATL) в 0,00000181 USD.
Каков объем торгов JBM?
Объем торгов за последние 24 часа для JBM составляет -- USD.
Вырастет ли JBM в цене в этом году?
JBM может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены JBM для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 00:48:29 (UTC+8)

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.