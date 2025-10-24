Что такое Identified Flying Objects (IFO)

The IFOnetwork introduces a decentralized global network designed to create a single, verified, real-time map of the sky. By leveraging a global network of citizen-scientists, advanced AI analysis, and the immutability of the Ethereum blockchain, IFOnetwork aims to identify, track, and classify all objects in Earth's atmosphere and low orbit. The native ERC20 token, $IFO, is the economic engine of this ecosystem, incentivizing data contribution and fueling the long-term vision of a transparent and monetizable data marketplace. Our mission begins with cataloging the sky and expands to providing critical, verifiable data on a global scale, including the long-term goal of monitoring weapons systems to promote transparency and global security.

Источник Identified Flying Objects (IFO) Официальный веб-сайт

Прогноз цены Identified Flying Objects (USD)

Сколько будет стоить Identified Flying Objects (IFO) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Identified Flying Objects (IFO) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Identified Flying Objects.

Проверьте прогноз цены Identified Flying Objects!

IFO на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика Identified Flying Objects (IFO)

Понимание токеномики Identified Flying Objects (IFO) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена IFO прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Identified Flying Objects (IFO) Сколько стоит Identified Flying Objects (IFO) на сегодня? Актуальная цена IFO в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена IFO в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена IFO в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Identified Flying Objects? Рыночная капитализация IFO составляет $ 10.80K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение IFO? Циркулирующее предложение IFO составляет 1.00B USD . Какова была максимальная цена (ATH) IFO? IFO достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена IFO за все время (ATL)? IFO достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов IFO? Объем торгов за последние 24 часа для IFO составляет -- USD . Вырастет ли IFO в цене в этом году? IFO может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены IFO для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Identified Flying Objects (IFO)