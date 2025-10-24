Текущая цена Identified Flying Objects сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены IFO к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены IFO прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Identified Flying Objects сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены IFO к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены IFO прямо сейчас на MEXC.

Цена Identified Flying Objects (IFO)

Не в листинге

Текущая цена 1 IFO в USD:

--
----
+2.30%1D
mexc
USD
График цены Identified Flying Objects (IFO) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 02:02:13 (UTC+8)

Информация о ценах Identified Flying Objects (IFO) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.57%

+2.30%

+4.04%

+4.04%

Текущая цена Identified Flying Objects (IFO) составляет --. За последние 24 часа IFO торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена IFO за все время составляет $ 0, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, IFO изменился на +0.57% за последний час, на +2.30% за 24 часа и на +4.04% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Identified Flying Objects (IFO)

$ 10.80K
$ 10.80K$ 10.80K

--
----

$ 10.80K
$ 10.80K$ 10.80K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущая рыночная капитализация Identified Flying Objects составляет $ 10.80K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение IFO составляет 1.00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 10.80K.

История цен Identified Flying Objects (IFO) в USD

За сегодня изменение цены Identified Flying Objects на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Identified Flying Objects на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Identified Flying Objects на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Identified Flying Objects на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+2.30%
30 дней$ 0-88.56%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое Identified Flying Objects (IFO)

The IFOnetwork introduces a decentralized global network designed to create a single, verified, real-time map of the sky. By leveraging a global network of citizen-scientists, advanced AI analysis, and the immutability of the Ethereum blockchain, IFOnetwork aims to identify, track, and classify all objects in Earth's atmosphere and low orbit. The native ERC20 token, $IFO, is the economic engine of this ecosystem, incentivizing data contribution and fueling the long-term vision of a transparent and monetizable data marketplace. Our mission begins with cataloging the sky and expands to providing critical, verifiable data on a global scale, including the long-term goal of monitoring weapons systems to promote transparency and global security.

Источник Identified Flying Objects (IFO)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Identified Flying Objects (USD)

Сколько будет стоить Identified Flying Objects (IFO) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Identified Flying Objects (IFO) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Identified Flying Objects.

Проверьте прогноз цены Identified Flying Objects!

IFO на местную валюту

Токеномика Identified Flying Objects (IFO)

Понимание токеномики Identified Flying Objects (IFO) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена IFO прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Identified Flying Objects (IFO)

Сколько стоит Identified Flying Objects (IFO) на сегодня?
Актуальная цена IFO в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена IFO в USD?
Текущая цена IFO в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Identified Flying Objects?
Рыночная капитализация IFO составляет $ 10.80K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение IFO?
Циркулирующее предложение IFO составляет 1.00B USD.
Какова была максимальная цена (ATH) IFO?
IFO достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD.
Какова была минимальная цена IFO за все время (ATL)?
IFO достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов IFO?
Объем торгов за последние 24 часа для IFO составляет -- USD.
Вырастет ли IFO в цене в этом году?
IFO может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены IFO для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 02:02:13 (UTC+8)

