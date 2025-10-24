Текущая цена iAero Protocol LIQ сегодня составляет 0,108954 USD. Следите за обновлениями цены LIQ к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены LIQ прямо сейчас на MEXC.Текущая цена iAero Protocol LIQ сегодня составляет 0,108954 USD. Следите за обновлениями цены LIQ к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены LIQ прямо сейчас на MEXC.

Цена iAero Protocol LIQ (LIQ)

Текущая цена 1 LIQ в USD:

$0,108954
$0,108954$0,108954
0,00%1D
График цены iAero Protocol LIQ (LIQ) в реальном времени
Информация о ценах iAero Protocol LIQ (LIQ) (USD)

Текущая цена iAero Protocol LIQ (LIQ) составляет $0,108954. За последние 24 часа LIQ торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена LIQ за все время составляет $ 0,115556, а минимальная – $ 0,107506.

Что касается краткосрочной динамики, LIQ изменился на -- за последний час, на -- за 24 часа и на 0,00% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

$ 1,10M
$ 1,10M$ 1,10M

$ 3,23M
$ 3,23M$ 3,23M

10,16M
10,16M 10,16M

29 671 274,37954033
29 671 274,37954033 29 671 274,37954033

Текущая рыночная капитализация iAero Protocol LIQ составляет $ 1,10M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение LIQ составляет 10,16M, а общее предложение – 29671274.37954033. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 3,23M.

История цен iAero Protocol LIQ (LIQ) в USD

За сегодня изменение цены iAero Protocol LIQ на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены iAero Protocol LIQ на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены iAero Protocol LIQ на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены iAero Protocol LIQ на USD составило $ 0.

Что такое iAero Protocol LIQ (LIQ)

Maximizing veAERO Efficiency Through Permalocked Liquidity iAERO is a liquid staking protocol for Aerodrome Finance that enables users to maintain liquidity while earning optimised voting rewards through permanently locked veAERO positions.

The "Cake and Eat It Too" Protocol

Traditional veAERO: Lock for 4 years, lose access to capital, vote every week, or watch your voting power decay faster than your New Year's resolutions.

iAERO: Deposit once, stay liquid forever, let the robots handle the voting while you sleep. It's like hiring a personal assistant for your veAERO, except this one actually shows up to work.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Прогноз цены iAero Protocol LIQ (USD)

Сколько будет стоить iAero Protocol LIQ (LIQ) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов iAero Protocol LIQ (LIQ) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для iAero Protocol LIQ.

Проверьте прогноз цены iAero Protocol LIQ!

Токеномика iAero Protocol LIQ (LIQ)

Понимание токеномики iAero Protocol LIQ (LIQ) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена LIQ прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о iAero Protocol LIQ (LIQ)

Сколько стоит iAero Protocol LIQ (LIQ) на сегодня?
Актуальная цена LIQ в USD – 0,108954 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена LIQ в USD?
Текущая цена LIQ в USD составляет $ 0,108954. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация iAero Protocol LIQ?
Рыночная капитализация LIQ составляет $ 1,10M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение LIQ?
Циркулирующее предложение LIQ составляет 10,16M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) LIQ?
LIQ достиг максимальной цены (ATH) в 0,115556 USD.
Какова была минимальная цена LIQ за все время (ATL)?
LIQ достиг минимальной цены (ATL) в 0,107506 USD.
Каков объем торгов LIQ?
Объем торгов за последние 24 часа для LIQ составляет -- USD.
Вырастет ли LIQ в цене в этом году?
LIQ может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены LIQ для более подробного анализа.
