Что такое iAero Protocol LIQ (LIQ)

Maximizing veAERO Efficiency Through Permalocked Liquidity iAERO is a liquid staking protocol for Aerodrome Finance that enables users to maintain liquidity while earning optimised voting rewards through permanently locked veAERO positions. The "Cake and Eat It Too" Protocol Traditional veAERO: Lock for 4 years, lose access to capital, vote every week, or watch your voting power decay faster than your New Year's resolutions. iAERO: Deposit once, stay liquid forever, let the robots handle the voting while you sleep. It's like hiring a personal assistant for your veAERO, except this one actually shows up to work.

Источник iAero Protocol LIQ (LIQ) Whitepaper Официальный веб-сайт

Токеномика iAero Protocol LIQ (LIQ)

Понимание токеномики iAero Protocol LIQ (LIQ) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена LIQ прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о iAero Protocol LIQ (LIQ) Сколько стоит iAero Protocol LIQ (LIQ) на сегодня? Актуальная цена LIQ в USD – 0,108954 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена LIQ в USD? $ 0,108954 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена LIQ в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация iAero Protocol LIQ? Рыночная капитализация LIQ составляет $ 1,10M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение LIQ? Циркулирующее предложение LIQ составляет 10,16M USD . Какова была максимальная цена (ATH) LIQ? LIQ достиг максимальной цены (ATH) в 0,115556 USD . Какова была минимальная цена LIQ за все время (ATL)? LIQ достиг минимальной цены (ATL) в 0,107506 USD . Каков объем торгов LIQ? Объем торгов за последние 24 часа для LIQ составляет -- USD . Вырастет ли LIQ в цене в этом году? LIQ может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены LIQ для более подробного анализа.

