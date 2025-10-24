Что такое HOODOG (HOODOG)

HOODOG is the latest meme coin to hit the Ethereum blockchain, bringing a fresh, playful twist to the crypto world. Inspired by the iconic "dog in the hood" meme, HOODOG blends fun and community-driven innovation with a mission to support its companion, DOGWIF. Designed as an Ethereum-based counterpart to the popular WIF token, HOODOG harnesses the power of memes while offering a platform for its community to grow and thrive. By leveraging the vast potential of Ethereum, HOODOG is more than just a meme—it's a movement that embodies the spirit of collaboration and the cultural impact of meme-driven currencies. With the backing of a supportive and passionate community, HOODOG aims to carve out its own niche within the ever-evolving world of decentralized finance (DeFi). It welcomes all the dog meme lovers on crypto.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о HOODOG (HOODOG) Сколько стоит HOODOG (HOODOG) на сегодня? Актуальная цена HOODOG в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена HOODOG в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена HOODOG в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация HOODOG? Рыночная капитализация HOODOG составляет $ 64,76K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение HOODOG? Циркулирующее предложение HOODOG составляет 1 000,00T USD . Какова была максимальная цена (ATH) HOODOG? HOODOG достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена HOODOG за все время (ATL)? HOODOG достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов HOODOG? Объем торгов за последние 24 часа для HOODOG составляет -- USD . Вырастет ли HOODOG в цене в этом году? HOODOG может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены HOODOG для более подробного анализа.

