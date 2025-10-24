Текущая цена Gut Says сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены GUT к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены GUT прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Gut Says сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены GUT к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены GUT прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о GUT

Информация о цене GUT

Официальный сайт GUT

Токеномика GUT

Прогноз цен GUT

Логотип Gut Says

Цена Gut Says (GUT)

Не в листинге

Текущая цена 1 GUT в USD:

$0,00029702
$0,00029702$0,00029702
+30,50%1D
mexc
USD
График цены Gut Says (GUT) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:44:16 (UTC+8)

Информация о ценах Gut Says (GUT) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
Текущая цена Gut Says (GUT) составляет --. За последние 24 часа GUT торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена GUT за все время составляет $ 0,00106126, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, GUT изменился на -11,79% за последний час, на +26,94% за 24 часа и на +52,67% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Gut Says (GUT)

$ 281,08K
$ 281,08K$ 281,08K

--
----

$ 281,08K
$ 281,08K$ 281,08K

946,33M
946,33M 946,33M

946 326 696,148783
946 326 696,148783 946 326 696,148783

Текущая рыночная капитализация Gut Says составляет $ 281,08K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение GUT составляет 946,33M, а общее предложение – 946326696.148783. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 281,08K.

История цен Gut Says (GUT) в USD

За сегодня изменение цены Gut Says на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Gut Says на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Gut Says на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Gut Says на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+26,94%
30 дней$ 0--
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое Gut Says (GUT)

Gut Says ($GUT) is one of the most used phrases in crypto, made famous by Ansem (@blknoiz06) and often used to make predictions about market behavior. $GUT represents the tokenization of each and every trader's Gut, which guides us to make decisions in not just trading, but everyday life. Gut is a character and metaphor for the emotions that guide our trade decisions and ultimately decide our fate.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Gut Says (GUT)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Gut Says (USD)

Сколько будет стоить Gut Says (GUT) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Gut Says (GUT) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Gut Says.

Проверьте прогноз цены Gut Says!

GUT на местную валюту

Токеномика Gut Says (GUT)

Понимание токеномики Gut Says (GUT) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена GUT прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Gut Says (GUT)

Сколько стоит Gut Says (GUT) на сегодня?
Актуальная цена GUT в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена GUT в USD?
Текущая цена GUT в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Gut Says?
Рыночная капитализация GUT составляет $ 281,08K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение GUT?
Циркулирующее предложение GUT составляет 946,33M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) GUT?
GUT достиг максимальной цены (ATH) в 0,00106126 USD.
Какова была минимальная цена GUT за все время (ATL)?
GUT достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов GUT?
Объем торгов за последние 24 часа для GUT составляет -- USD.
Вырастет ли GUT в цене в этом году?
GUT может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены GUT для более подробного анализа.
