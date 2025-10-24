Что такое FVIX (FVIX)

FVIX is the platform token for KittyPunch's onchain protocol suite. KittyPunch is the leading DeFi project on Flow, the blockchain known for its partnerships with Disney, NFL, and the NBA. KittyPunch's onchain protocol suite features products for trading, stablecoin swaps, yield aggregation, onchain volatility, and more. The fees generated by KittyPunch's onchain protocol suite flow into the FVIX token economy through a combination of buyback-and-burns & a single sided stablecoin staking system. FVIX is a unique asset that accrues fees as a function of both DeFi volumes and volatility through PunchVIX. FVIX features a unique dynamic supply system that is attached to FROTH, the premier memecoin on Flow. FVIX is only mintable at a ratio of 10,000 FROTH : 1 FVIX. This means that the max possible ever supply of FVIX is 100,000 - a number that is already decreased substantially due to ongoing burns.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о FVIX (FVIX) Сколько стоит FVIX (FVIX) на сегодня? Актуальная цена FVIX в USD – 42.41 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена FVIX в USD? $ 42.41 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена FVIX в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация FVIX? Рыночная капитализация FVIX составляет $ 674.54K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение FVIX? Циркулирующее предложение FVIX составляет 15.91K USD . Какова была максимальная цена (ATH) FVIX? FVIX достиг максимальной цены (ATH) в 95.98 USD . Какова была минимальная цена FVIX за все время (ATL)? FVIX достиг минимальной цены (ATL) в 18.95 USD . Каков объем торгов FVIX? Объем торгов за последние 24 часа для FVIX составляет -- USD . Вырастет ли FVIX в цене в этом году? FVIX может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены FVIX для более подробного анализа.

