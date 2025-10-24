Текущая цена EPIC FAIL GUY сегодня составляет 0,00001261 USD. Следите за обновлениями цены EFG к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены EFG прямо сейчас на MEXC.Текущая цена EPIC FAIL GUY сегодня составляет 0,00001261 USD. Следите за обновлениями цены EFG к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены EFG прямо сейчас на MEXC.

Цена EPIC FAIL GUY (EFG)

Текущая цена 1 EFG в USD:

--
----
0,00%1D
График цены EPIC FAIL GUY (EFG) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 01:51:50 (UTC+8)

Информация о ценах EPIC FAIL GUY (EFG) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00048874
$ 0,00048874$ 0,00048874

$ 0,0000125
$ 0,0000125$ 0,0000125

--

--

-3,48%

-3,48%

Текущая цена EPIC FAIL GUY (EFG) составляет $0,00001261. За последние 24 часа EFG торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена EFG за все время составляет $ 0,00048874, а минимальная – $ 0,0000125.

Что касается краткосрочной динамики, EFG изменился на -- за последний час, на -- за 24 часа и на -3,48% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация EPIC FAIL GUY (EFG)

$ 10,84K
$ 10,84K$ 10,84K

--
----

$ 10,84K
$ 10,84K$ 10,84K

859,30M
859,30M 859,30M

859 296 669,9192874
859 296 669,9192874 859 296 669,9192874

Текущая рыночная капитализация EPIC FAIL GUY составляет $ 10,84K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение EFG составляет 859,30M, а общее предложение – 859296669.9192874. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 10,84K.

История цен EPIC FAIL GUY (EFG) в USD

За сегодня изменение цены EPIC FAIL GUY на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены EPIC FAIL GUY на USD составило $ -0,0000018074.
За последние 60 дней изменение цены EPIC FAIL GUY на USD составило $ -0,0000044149.
За последние 90 дней изменение цены EPIC FAIL GUY на USD составило $ -0,000048269971016576774.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0--
30 дней$ -0,0000018074-14,33%
60 дней$ -0,0000044149-35,01%
90 дней$ -0,000048269971016576774-79,28%

Что такое EPIC FAIL GUY (EFG)

EFG - STICK-FIGURE FAIL LEGEND Born in late 2006 on 4chan, Epic Fail Guy emerged as a stick-figure character destined to fail at everything he attempts. A symbol of early internet humor and the inevitable mishaps of digital life. Know Your Meme officially documents Epic Fail Guy, cementing his place in internet culture history. The meme had already spread across various online communities by this point.

Источник EPIC FAIL GUY (EFG)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены EPIC FAIL GUY (USD)

Сколько будет стоить EPIC FAIL GUY (EFG) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов EPIC FAIL GUY (EFG) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для EPIC FAIL GUY.

Проверьте прогноз цены EPIC FAIL GUY!

EFG на местную валюту

Токеномика EPIC FAIL GUY (EFG)

Понимание токеномики EPIC FAIL GUY (EFG) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена EFG прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о EPIC FAIL GUY (EFG)

Сколько стоит EPIC FAIL GUY (EFG) на сегодня?
Актуальная цена EFG в USD – 0,00001261 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена EFG в USD?
Текущая цена EFG в USD составляет $ 0,00001261. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация EPIC FAIL GUY?
Рыночная капитализация EFG составляет $ 10,84K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение EFG?
Циркулирующее предложение EFG составляет 859,30M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) EFG?
EFG достиг максимальной цены (ATH) в 0,00048874 USD.
Какова была минимальная цена EFG за все время (ATL)?
EFG достиг минимальной цены (ATL) в 0,0000125 USD.
Каков объем торгов EFG?
Объем торгов за последние 24 часа для EFG составляет -- USD.
Вырастет ли EFG в цене в этом году?
EFG может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены EFG для более подробного анализа.
Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.