Что такое EPIC FAIL GUY (EFG)

EFG - STICK-FIGURE FAIL LEGEND Born in late 2006 on 4chan, Epic Fail Guy emerged as a stick-figure character destined to fail at everything he attempts. A symbol of early internet humor and the inevitable mishaps of digital life. Know Your Meme officially documents Epic Fail Guy, cementing his place in internet culture history. The meme had already spread across various online communities by this point.

Прогноз цены EPIC FAIL GUY (USD)

Сколько будет стоить EPIC FAIL GUY (EFG) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов EPIC FAIL GUY (EFG) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для EPIC FAIL GUY.

EFG на местную валюту

Токеномика EPIC FAIL GUY (EFG)

Понимание токеномики EPIC FAIL GUY (EFG) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена EFG прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о EPIC FAIL GUY (EFG) Сколько стоит EPIC FAIL GUY (EFG) на сегодня? Актуальная цена EFG в USD – 0,00001261 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена EFG в USD? $ 0,00001261 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена EFG в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация EPIC FAIL GUY? Рыночная капитализация EFG составляет $ 10,84K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение EFG? Циркулирующее предложение EFG составляет 859,30M USD . Какова была максимальная цена (ATH) EFG? EFG достиг максимальной цены (ATH) в 0,00048874 USD . Какова была минимальная цена EFG за все время (ATL)? EFG достиг минимальной цены (ATL) в 0,0000125 USD . Каков объем торгов EFG? Объем торгов за последние 24 часа для EFG составляет -- USD . Вырастет ли EFG в цене в этом году? EFG может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены EFG для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии EPIC FAIL GUY (EFG)