Что такое Deploy (DEPLOY)

One platform, every blockchain , Empowering creators & communities with fair, no-code token launches Deploy Deploy is a next-generation multi-chain launchpad powered by AI-driven automation, designed to make token creation as effortless as sending a tweet. By unifying fragmented ecosystems, Deploy provides instant liquidity, standardized fair launch protocols, and community-driven discovery tools. Its native token, DEPLOY, unlocks discounted fees, staking rewards, governance rights, and revenue sharing. With audited smart contracts, liquidity locks, and advanced anti-bot protection, Deploy redefines token launches with transparency, accessibility, and scalability—empowering creators, investors, and developers to drive blockchain adoption forward.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Токеномика Deploy (DEPLOY)

Понимание токеномики Deploy (DEPLOY) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена DEPLOY прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Deploy (DEPLOY) Сколько стоит Deploy (DEPLOY) на сегодня? Актуальная цена DEPLOY в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена DEPLOY в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена DEPLOY в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Deploy? Рыночная капитализация DEPLOY составляет $ 8,94K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение DEPLOY? Циркулирующее предложение DEPLOY составляет 100,00M USD . Какова была максимальная цена (ATH) DEPLOY? DEPLOY достиг максимальной цены (ATH) в 0,00521804 USD . Какова была минимальная цена DEPLOY за все время (ATL)? DEPLOY достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов DEPLOY? Объем торгов за последние 24 часа для DEPLOY составляет -- USD . Вырастет ли DEPLOY в цене в этом году? DEPLOY может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены DEPLOY для более подробного анализа.

