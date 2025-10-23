Текущая цена Crocodile Finance сегодня составляет 13,39 USD. Следите за обновлениями цены CROC к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены CROC прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Crocodile Finance сегодня составляет 13,39 USD. Следите за обновлениями цены CROC к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены CROC прямо сейчас на MEXC.

Логотип Crocodile Finance

Цена Crocodile Finance (CROC)

Не в листинге

Текущая цена 1 CROC в USD:

$13,44
-4,70%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Crocodile Finance (CROC) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 23:34:55 (UTC+8)

Информация о ценах Crocodile Finance (CROC) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 12,58
Мин 24Ч
$ 14,2
Макс 24Ч

$ 12,58
$ 14,2
$ 29,85
$ 9,96
-1,48%

-5,71%

-21,07%

-21,07%

Текущая цена Crocodile Finance (CROC) составляет $13,39. За последние 24 часа CROC торговался в диапазоне от $ 12,58 до $ 14,2, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена CROC за все время составляет $ 29,85, а минимальная – $ 9,96.

Что касается краткосрочной динамики, CROC изменился на -1,48% за последний час, на -5,71% за 24 часа и на -21,07% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Crocodile Finance (CROC)

$ 2,33M
--
$ 2,33M
173,93K
173 927,1726143236
Текущая рыночная капитализация Crocodile Finance составляет $ 2,33M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение CROC составляет 173,93K, а общее предложение – 173927.1726143236. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 2,33M.

История цен Crocodile Finance (CROC) в USD

За сегодня изменение цены Crocodile Finance на USD составило $ -0,811362641218.
За последние 30 дней изменение цены Crocodile Finance на USD составило $ -7,2449259610.
За последние 60 дней изменение цены Crocodile Finance на USD составило $ -2,7092763620.
За последние 90 дней изменение цены Crocodile Finance на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,811362641218-5,71%
30 дней$ -7,2449259610-54,10%
60 дней$ -2,7092763620-20,23%
90 дней$ 0--

Что такое Crocodile Finance (CROC)

Источник Crocodile Finance (CROC)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Прогноз цены Crocodile Finance (USD)

Сколько будет стоить Crocodile Finance (CROC) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Crocodile Finance (CROC) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Crocodile Finance.

Проверьте прогноз цены Crocodile Finance!

CROC на местную валюту

Токеномика Crocodile Finance (CROC)

Понимание токеномики Crocodile Finance (CROC) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена CROC прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Crocodile Finance (CROC)

Сколько стоит Crocodile Finance (CROC) на сегодня?
Актуальная цена CROC в USD – 13,39 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена CROC в USD?
Текущая цена CROC в USD составляет $ 13,39. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Crocodile Finance?
Рыночная капитализация CROC составляет $ 2,33M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение CROC?
Циркулирующее предложение CROC составляет 173,93K USD.
Какова была максимальная цена (ATH) CROC?
CROC достиг максимальной цены (ATH) в 29,85 USD.
Какова была минимальная цена CROC за все время (ATL)?
CROC достиг минимальной цены (ATL) в 9,96 USD.
Каков объем торгов CROC?
Объем торгов за последние 24 часа для CROC составляет -- USD.
Вырастет ли CROC в цене в этом году?
CROC может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены CROC для более подробного анализа.
