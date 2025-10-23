Что такое Crocodile Finance (CROC)

Источник Crocodile Finance (CROC) Whitepaper Официальный веб-сайт

Токеномика Crocodile Finance (CROC)

Понимание токеномики Crocodile Finance (CROC) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена CROC прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Crocodile Finance (CROC) Сколько стоит Crocodile Finance (CROC) на сегодня? Актуальная цена CROC в USD – 13,39 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена CROC в USD? $ 13,39 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена CROC в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Crocodile Finance? Рыночная капитализация CROC составляет $ 2,33M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение CROC? Циркулирующее предложение CROC составляет 173,93K USD . Какова была максимальная цена (ATH) CROC? CROC достиг максимальной цены (ATH) в 29,85 USD . Какова была минимальная цена CROC за все время (ATL)? CROC достиг минимальной цены (ATL) в 9,96 USD . Каков объем торгов CROC? Объем торгов за последние 24 часа для CROC составляет -- USD . Вырастет ли CROC в цене в этом году? CROC может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены CROC для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Crocodile Finance (CROC)