CashBunny (BUNNY) is a deflationary BEP-20 token on the BNB Smart Chain with a unique weekly raffle utility. Holders can enter raffles by spending BUNNY tokens, which are automatically burned, creating a sustainable deflationary mechanism. With a transparent smart contract (verified on BscScan), a total supply of 1,619,045,902.67 and a planned burn of tokens, CashBunny aims to combine entertainment, community engagement, and value growth. The project has an active community on Telegram and Twitter, and prizes are distributed transparently in BNB to raffle winners. The mission is to bring gamified DeFi experiences while ensuring transparency, deflationary value, and continuous community-driven growth.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о CashBunny (BUNNY) Сколько стоит CashBunny (BUNNY) на сегодня? Актуальная цена BUNNY в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена BUNNY в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена BUNNY в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация CashBunny? Рыночная капитализация BUNNY составляет $ 125,86K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение BUNNY? Циркулирующее предложение BUNNY составляет 1,50B USD . Какова была максимальная цена (ATH) BUNNY? BUNNY достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена BUNNY за все время (ATL)? BUNNY достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов BUNNY? Объем торгов за последние 24 часа для BUNNY составляет -- USD . Вырастет ли BUNNY в цене в этом году? BUNNY может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены BUNNY для более подробного анализа.

