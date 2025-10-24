Текущая цена Carbon Emission Blockchain сегодня составляет 0,00681269 USD. Следите за обновлениями цены CEB к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены CEB прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Carbon Emission Blockchain сегодня составляет 0,00681269 USD. Следите за обновлениями цены CEB к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены CEB прямо сейчас на MEXC.

Цена Carbon Emission Blockchain (CEB)

Текущая цена 1 CEB в USD:

$0,00681269
+0,20%1D
График цены Carbon Emission Blockchain (CEB) в реальном времени
Информация о ценах Carbon Emission Blockchain (CEB) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00679285
Мин 24Ч
$ 0,00681269
Макс 24Ч

$ 0,00679285
$ 0,00681269
$ 1,49
$ 0,00679285
--

+0,29%

-0,54%

-0,54%

Текущая цена Carbon Emission Blockchain (CEB) составляет $0,00681269. За последние 24 часа CEB торговался в диапазоне от $ 0,00679285 до $ 0,00681269, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена CEB за все время составляет $ 1,49, а минимальная – $ 0,00679285.

Что касается краткосрочной динамики, CEB изменился на -- за последний час, на +0,29% за 24 часа и на -0,54% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Carbon Emission Blockchain (CEB)

$ 30,45K
$ 30,45K$ 30,45K

--
----

$ 68,13K
$ 68,13K$ 68,13K

4,47M
4,47M 4,47M

10 000 000,0
10 000 000,0 10 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Carbon Emission Blockchain составляет $ 30,45K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение CEB составляет 4,47M, а общее предложение – 10000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 68,13K.

История цен Carbon Emission Blockchain (CEB) в USD

За сегодня изменение цены Carbon Emission Blockchain на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Carbon Emission Blockchain на USD составило $ -0,0002409416.
За последние 60 дней изменение цены Carbon Emission Blockchain на USD составило $ -0,0000965146.
За последние 90 дней изменение цены Carbon Emission Blockchain на USD составило $ -0,004197737576448002.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+0,29%
30 дней$ -0,0002409416-3,53%
60 дней$ -0,0000965146-1,41%
90 дней$ -0,004197737576448002-38,12%

Что такое Carbon Emission Blockchain (CEB)

The project aims to advance global carbon neutrality efforts by providing a reliable, efficient, and user-friendly platform for individuals and businesses to engage in carbon emission reduction actions. Through the adoption of clean energy and environmental technologies, the project promotes environmental conservation principles and encourages participants to focus more on environmental protection. By joining the platform, individuals and businesses can assess their carbon emissions, discover methods to reduce them, and take corresponding actions to lower their carbon footprint.

Источник Carbon Emission Blockchain (CEB)

Прогноз цены Carbon Emission Blockchain (USD)

Сколько будет стоить Carbon Emission Blockchain (CEB) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Carbon Emission Blockchain (CEB) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Carbon Emission Blockchain.

Проверьте прогноз цены Carbon Emission Blockchain!

CEB на местную валюту

Токеномика Carbon Emission Blockchain (CEB)

Понимание токеномики Carbon Emission Blockchain (CEB) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена CEB прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Carbon Emission Blockchain (CEB)

Сколько стоит Carbon Emission Blockchain (CEB) на сегодня?
Актуальная цена CEB в USD – 0,00681269 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена CEB в USD?
Текущая цена CEB в USD составляет $ 0,00681269. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Carbon Emission Blockchain?
Рыночная капитализация CEB составляет $ 30,45K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение CEB?
Циркулирующее предложение CEB составляет 4,47M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) CEB?
CEB достиг максимальной цены (ATH) в 1,49 USD.
Какова была минимальная цена CEB за все время (ATL)?
CEB достиг минимальной цены (ATL) в 0,00679285 USD.
Каков объем торгов CEB?
Объем торгов за последние 24 часа для CEB составляет -- USD.
Вырастет ли CEB в цене в этом году?
CEB может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены CEB для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии Carbon Emission Blockchain (CEB)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

