Текущая цена Baby Neiro Token сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены BABYNEIRO к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены BABYNEIRO прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Baby Neiro Token сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены BABYNEIRO к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены BABYNEIRO прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о BABYNEIRO

Информация о цене BABYNEIRO

Официальный сайт BABYNEIRO

Токеномика BABYNEIRO

Прогноз цен BABYNEIRO

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Baby Neiro Token

Цена Baby Neiro Token (BABYNEIRO)

Не в листинге

Текущая цена 1 BABYNEIRO в USD:

--
----
0,00%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Baby Neiro Token (BABYNEIRO) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 01:34:53 (UTC+8)

Информация о ценах Baby Neiro Token (BABYNEIRO) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00001076
$ 0,00001076$ 0,00001076

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-3,93%

-3,93%

Текущая цена Baby Neiro Token (BABYNEIRO) составляет --. За последние 24 часа BABYNEIRO торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена BABYNEIRO за все время составляет $ 0,00001076, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, BABYNEIRO изменился на -- за последний час, на -- за 24 часа и на -3,93% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Baby Neiro Token (BABYNEIRO)

$ 48,07K
$ 48,07K$ 48,07K

--
----

$ 48,07K
$ 48,07K$ 48,07K

420,69B
420,69B 420,69B

420 690 000 000,0
420 690 000 000,0 420 690 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Baby Neiro Token составляет $ 48,07K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение BABYNEIRO составляет 420,69B, а общее предложение – 420690000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 48,07K.

История цен Baby Neiro Token (BABYNEIRO) в USD

За сегодня изменение цены Baby Neiro Token на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Baby Neiro Token на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Baby Neiro Token на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Baby Neiro Token на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0--
30 дней$ 0-18,47%
60 дней$ 0-31,27%
90 дней$ 0--

Что такое Baby Neiro Token (BABYNEIRO)

BabyNeiro follows in the footsteps of $Neiro, aiming to make a big impact in the crypto space. Supported by a strong community and led by an experienced CTO with a history of managing multi-million dollar projects, BabyNeiro is all about using community backing and leadership expertise to tackle the challenges of the crypto market. With its sights set on the next bull cycle, the project is focused on achieving substantial growth.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Baby Neiro Token (BABYNEIRO)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Baby Neiro Token (USD)

Сколько будет стоить Baby Neiro Token (BABYNEIRO) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Baby Neiro Token (BABYNEIRO) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Baby Neiro Token.

Проверьте прогноз цены Baby Neiro Token!

BABYNEIRO на местную валюту

Токеномика Baby Neiro Token (BABYNEIRO)

Понимание токеномики Baby Neiro Token (BABYNEIRO) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена BABYNEIRO прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Baby Neiro Token (BABYNEIRO)

Сколько стоит Baby Neiro Token (BABYNEIRO) на сегодня?
Актуальная цена BABYNEIRO в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена BABYNEIRO в USD?
Текущая цена BABYNEIRO в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Baby Neiro Token?
Рыночная капитализация BABYNEIRO составляет $ 48,07K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение BABYNEIRO?
Циркулирующее предложение BABYNEIRO составляет 420,69B USD.
Какова была максимальная цена (ATH) BABYNEIRO?
BABYNEIRO достиг максимальной цены (ATH) в 0,00001076 USD.
Какова была минимальная цена BABYNEIRO за все время (ATL)?
BABYNEIRO достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов BABYNEIRO?
Объем торгов за последние 24 часа для BABYNEIRO составляет -- USD.
Вырастет ли BABYNEIRO в цене в этом году?
BABYNEIRO может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены BABYNEIRO для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 01:34:53 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Baby Neiro Token (BABYNEIRO)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.