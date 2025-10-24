Текущая цена Baby Ethereum сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены BABYETH к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены BABYETH прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Baby Ethereum сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены BABYETH к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены BABYETH прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о BABYETH

Информация о цене BABYETH

Официальный сайт BABYETH

Токеномика BABYETH

Прогноз цен BABYETH

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Baby Ethereum

Цена Baby Ethereum (BABYETH)

Не в листинге

Текущая цена 1 BABYETH в USD:

$0,00012275
$0,00012275$0,00012275
+1,80%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Baby Ethereum (BABYETH) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 01:34:39 (UTC+8)

Информация о ценах Baby Ethereum (BABYETH) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00133475
$ 0,00133475$ 0,00133475

$ 0
$ 0$ 0

+0,33%

+1,89%

-2,48%

-2,48%

Текущая цена Baby Ethereum (BABYETH) составляет --. За последние 24 часа BABYETH торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена BABYETH за все время составляет $ 0,00133475, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, BABYETH изменился на +0,33% за последний час, на +1,89% за 24 часа и на -2,48% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Baby Ethereum (BABYETH)

$ 61,38K
$ 61,38K$ 61,38K

--
----

$ 61,38K
$ 61,38K$ 61,38K

500,00M
500,00M 500,00M

500 000 000,0
500 000 000,0 500 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Baby Ethereum составляет $ 61,38K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение BABYETH составляет 500,00M, а общее предложение – 500000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 61,38K.

История цен Baby Ethereum (BABYETH) в USD

За сегодня изменение цены Baby Ethereum на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Baby Ethereum на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Baby Ethereum на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Baby Ethereum на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+1,89%
30 дней$ 0-27,13%
60 дней$ 0-82,25%
90 дней$ 0--

Что такое Baby Ethereum (BABYETH)

💥 BREAKING: BABY ETH JUST CRAWLED OUT OF THE BLOCKCHAIN

After months of sipping milk and stacking sats in his diaper… He’s finally here — and he’s bringing moon vibes. 🚀

They said he was too young to moon… They said he should stay in the crib… Baby ETH just drooled on the haters

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Baby Ethereum (BABYETH)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Baby Ethereum (USD)

Сколько будет стоить Baby Ethereum (BABYETH) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Baby Ethereum (BABYETH) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Baby Ethereum.

Проверьте прогноз цены Baby Ethereum!

BABYETH на местную валюту

Токеномика Baby Ethereum (BABYETH)

Понимание токеномики Baby Ethereum (BABYETH) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена BABYETH прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Baby Ethereum (BABYETH)

Сколько стоит Baby Ethereum (BABYETH) на сегодня?
Актуальная цена BABYETH в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена BABYETH в USD?
Текущая цена BABYETH в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Baby Ethereum?
Рыночная капитализация BABYETH составляет $ 61,38K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение BABYETH?
Циркулирующее предложение BABYETH составляет 500,00M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) BABYETH?
BABYETH достиг максимальной цены (ATH) в 0,00133475 USD.
Какова была минимальная цена BABYETH за все время (ATL)?
BABYETH достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов BABYETH?
Объем торгов за последние 24 часа для BABYETH составляет -- USD.
Вырастет ли BABYETH в цене в этом году?
BABYETH может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены BABYETH для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 01:34:39 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Baby Ethereum (BABYETH)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.