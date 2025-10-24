Текущая цена AstraZeneca xStock сегодня составляет 83,25 USD. Следите за обновлениями цены AZNX к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены AZNX прямо сейчас на MEXC.Текущая цена AstraZeneca xStock сегодня составляет 83,25 USD. Следите за обновлениями цены AZNX к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены AZNX прямо сейчас на MEXC.

Логотип AstraZeneca xStock

Цена AstraZeneca xStock (AZNX)

Не в листинге

Текущая цена 1 AZNX в USD:

$83,25
-0,30%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены AstraZeneca xStock (AZNX) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 01:33:22 (UTC+8)

Информация о ценах AstraZeneca xStock (AZNX) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 82,95
Мин 24Ч
$ 85,37
Макс 24Ч

$ 82,95
$ 85,37
$ 289,64
$ 71,27
-0,18%

-0,37%

-1,02%

-1,02%

Текущая цена AstraZeneca xStock (AZNX) составляет $83,25. За последние 24 часа AZNX торговался в диапазоне от $ 82,95 до $ 85,37, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена AZNX за все время составляет $ 289,64, а минимальная – $ 71,27.

Что касается краткосрочной динамики, AZNX изменился на -0,18% за последний час, на -0,37% за 24 часа и на -1,02% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация AstraZeneca xStock (AZNX)

$ 175,85K
--
----

$ 2,30M
2,11K
27 577,42164935
Текущая рыночная капитализация AstraZeneca xStock составляет $ 175,85K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение AZNX составляет 2,11K, а общее предложение – 27577.42164935. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 2,30M.

История цен AstraZeneca xStock (AZNX) в USD

За сегодня изменение цены AstraZeneca xStock на USD составило $ -0,31087837793439.
За последние 30 дней изменение цены AstraZeneca xStock на USD составило $ +7,6392531000.
За последние 60 дней изменение цены AstraZeneca xStock на USD составило $ +6,9137293500.
За последние 90 дней изменение цены AstraZeneca xStock на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,31087837793439-0,37%
30 дней$ +7,6392531000+9,18%
60 дней$ +6,9137293500+8,30%
90 дней$ 0--

Что такое AstraZeneca xStock (AZNX)

"For too long, investing has come with barriers. Borders. Brokers. Limitations. It’s been complicated, costly, and — for millions — out of reach. xStocks were created to change that.

xStocks are tokenized stocks. They’re backed 1:1 by the underlying assets, composable with DeFi protocols, compliant with EU regulations, accessible to non-US users, and provide a legal claim to the value of the stock.

xStocks enable easy access to 57 US Stocks and ETFs to regular users through top centralized and decentralized exchanges, and can be integrated with other DeFi protocols like any other token."

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Прогноз цены AstraZeneca xStock (USD)

Сколько будет стоить AstraZeneca xStock (AZNX) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов AstraZeneca xStock (AZNX) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для AstraZeneca xStock.

Проверьте прогноз цены AstraZeneca xStock!

AZNX на местную валюту

Токеномика AstraZeneca xStock (AZNX)

Понимание токеномики AstraZeneca xStock (AZNX) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена AZNX прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о AstraZeneca xStock (AZNX)

Сколько стоит AstraZeneca xStock (AZNX) на сегодня?
Актуальная цена AZNX в USD – 83,25 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена AZNX в USD?
Текущая цена AZNX в USD составляет $ 83,25. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация AstraZeneca xStock?
Рыночная капитализация AZNX составляет $ 175,85K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение AZNX?
Циркулирующее предложение AZNX составляет 2,11K USD.
Какова была максимальная цена (ATH) AZNX?
AZNX достиг максимальной цены (ATH) в 289,64 USD.
Какова была минимальная цена AZNX за все время (ATL)?
AZNX достиг минимальной цены (ATL) в 71,27 USD.
Каков объем торгов AZNX?
Объем торгов за последние 24 часа для AZNX составляет -- USD.
Вырастет ли AZNX в цене в этом году?
AZNX может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены AZNX для более подробного анализа.
Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.