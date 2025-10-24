Что такое Aryoshin (ARY)

Aryoshin is a CRC20 memecoin launched in May 2024 on Cronos and zkCronos, with a fixed supply of 999,999,999,999 ARY and immutable parameters, including full supply, renounced ownership, no trading fees, and no mint function. Its ecosystem extends beyond the token itself, encompassing three NFT collections (including Aryzen), a Web2 competitive module called AryzenArena integrated via the Ebisus Bay API, and a Discord bot providing off-chain reward claims. ZenFinance, the core DeFi layer, is planned to coordinate future financial interactions, giving the ARY token sustainable utility across social, gaming, and financial applications.

Прогноз цены Aryoshin (USD)

Сколько будет стоить Aryoshin (ARY) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Aryoshin (ARY) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Aryoshin.

ARY на местную валюту

Токеномика Aryoshin (ARY)

Понимание токеномики Aryoshin (ARY) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена ARY прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Aryoshin (ARY) Сколько стоит Aryoshin (ARY) на сегодня? Актуальная цена ARY в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена ARY в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена ARY в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Aryoshin? Рыночная капитализация ARY составляет $ 21,99K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение ARY? Циркулирующее предложение ARY составляет 980,80B USD . Какова была максимальная цена (ATH) ARY? ARY достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена ARY за все время (ATL)? ARY достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов ARY? Объем торгов за последние 24 часа для ARY составляет -- USD . Вырастет ли ARY в цене в этом году? ARY может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены ARY для более подробного анализа.

