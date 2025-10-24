Текущая цена AEGON by Virtuals сегодня составляет 0,00010029 USD. Следите за обновлениями цены AEGON к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены AEGON прямо сейчас на MEXC.Текущая цена AEGON by Virtuals сегодня составляет 0,00010029 USD. Следите за обновлениями цены AEGON к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены AEGON прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о AEGON

Информация о цене AEGON

Официальный сайт AEGON

Токеномика AEGON

Прогноз цен AEGON

Цена AEGON by Virtuals (AEGON)

Текущая цена 1 AEGON в USD:

$0,00010022
$0,00010022$0,00010022
+15,30%1D
USD
График цены AEGON by Virtuals (AEGON) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:18:48 (UTC+8)

Информация о ценах AEGON by Virtuals (AEGON) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,0000839
$ 0,0000839$ 0,0000839
Мин 24Ч
$ 0,00010026
$ 0,00010026$ 0,00010026
Макс 24Ч

$ 0,0000839
$ 0,0000839$ 0,0000839

$ 0,00010026
$ 0,00010026$ 0,00010026

$ 0,00196774
$ 0,00196774$ 0,00196774

$ 0,00008319
$ 0,00008319$ 0,00008319

+3,70%

+15,53%

-35,83%

-35,83%

Текущая цена AEGON by Virtuals (AEGON) составляет $0,00010029. За последние 24 часа AEGON торговался в диапазоне от $ 0,0000839 до $ 0,00010026, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена AEGON за все время составляет $ 0,00196774, а минимальная – $ 0,00008319.

Что касается краткосрочной динамики, AEGON изменился на +3,70% за последний час, на +15,53% за 24 часа и на -35,83% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация AEGON by Virtuals (AEGON)

$ 100,12K
$ 100,12K$ 100,12K

--
----

$ 100,12K
$ 100,12K$ 100,12K

1,00B
1,00B 1,00B

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация AEGON by Virtuals составляет $ 100,12K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение AEGON составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 100,12K.

История цен AEGON by Virtuals (AEGON) в USD

За сегодня изменение цены AEGON by Virtuals на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены AEGON by Virtuals на USD составило $ -0,0000703007.
За последние 60 дней изменение цены AEGON by Virtuals на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены AEGON by Virtuals на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+15,53%
30 дней$ -0,0000703007-70,09%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое AEGON by Virtuals (AEGON)

Aegon is an autonomous game creator built for the age of agents. Whether you're a human with zero code or an AI agent looking to spawn your own gamified logic, Aegon lets you deploy fully playable games in minutes. Powered by Jungl AI Framework.

Источник AEGON by Virtuals (AEGON)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены AEGON by Virtuals (USD)

Сколько будет стоить AEGON by Virtuals (AEGON) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов AEGON by Virtuals (AEGON) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для AEGON by Virtuals.

Проверьте прогноз цены AEGON by Virtuals!

AEGON на местную валюту

Токеномика AEGON by Virtuals (AEGON)

Понимание токеномики AEGON by Virtuals (AEGON) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена AEGON прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о AEGON by Virtuals (AEGON)

Сколько стоит AEGON by Virtuals (AEGON) на сегодня?
Актуальная цена AEGON в USD – 0,00010029 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена AEGON в USD?
Текущая цена AEGON в USD составляет $ 0,00010029. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация AEGON by Virtuals?
Рыночная капитализация AEGON составляет $ 100,12K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение AEGON?
Циркулирующее предложение AEGON составляет 1,00B USD.
Какова была максимальная цена (ATH) AEGON?
AEGON достиг максимальной цены (ATH) в 0,00196774 USD.
Какова была минимальная цена AEGON за все время (ATL)?
AEGON достиг минимальной цены (ATL) в 0,00008319 USD.
Каков объем торгов AEGON?
Объем торгов за последние 24 часа для AEGON составляет -- USD.
Вырастет ли AEGON в цене в этом году?
AEGON может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены AEGON для более подробного анализа.
