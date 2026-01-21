Мальдивская руфия – это официальная валюта Мальдив, островного государства, расположенного в Индийском океане. Она играет ключевую роль в экономике страны, выступая в качестве средства обмена в повседневных транзакциях, хранилища стоимости и единицы учёта. Код валюты мальдивской руфии – MVR, а её символ – Rf, который используется в повседневной экономической жизни.

Мальдивскую руфию выпускает и контролирует Мальдивское денежное управление (MMA). MMA определяет денежную политику страны, обеспечивая стабильность и целостность руфии. Оно также отвечает за выпуск банкнот и монет, управление валютными резервами страны и надзор за общим состоянием финансовой системы.

Что касается номиналов, мальдивская руфия делится на 100 лаари. Монеты выпускаются номиналами 1, 2, 5, 10, 25, 50 лаари, а также 1 и 2 руфии; банкноты доступны в номиналах 5, 10, 20, 50, 100, 500 и 1000 руфий. Дизайн и изображения на банкнотах и монетах часто отражают культуру и историю страны, придавая им уникальность и самобытность.

Стоимость мальдивской руфии подвержена колебаниям, обусловленным различными экономическими факторами, включая инфляцию, процентные ставки и экономические показатели страны. Тем не менее, MMA стремится поддерживать стабильную и надежную валюту, чтобы способствовать беспрепятственным экономическим операциям и сохранять доверие инвесторов.

В эпоху цифровых технологий мальдивская руфия также нашла своё место в электронных транзакциях. Многие предприятия на Мальдивах принимают цифровые платежи, а онлайн-банкинг широко доступен. Это облегчило проведение транзакций как для местных жителей, так и для туристов, способствуя удобству ведения бизнеса в стране.

В заключение можно сказать, что мальдивская руфия является неотъемлемой частью экономики и повседневной жизни Мальдив. Она облегчает торговлю, представляет собой выражение богатства и служит символом культурной идентичности страны. По мере того как Мальди́вы продолжают развиваться и расти экономически, руфия остаётся в центре финансовой системы государства.