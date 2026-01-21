Ливанский фунт, часто обозначаемый как LBP, является официальной валютой Ливана – страны на Ближнем Востоке. Эта фиатная валюта играет ключевую роль в экономической деятельности страны, выступая основным средством обмена товарами и услугами. Как законное платежное средство страны, она используется во всех сферах экономической жизни – от простых повседневных операций до более сложных финансовых сделок.

Ливанский фунт выпускается Центральным банком Ливана и делится на 100 мелких единиц, известных как пайсы. Однако из-за устойчивой инфляции пайсы уже не используются на практике. В ливанской экономике фунт применяется как в физическом виде – в виде банкнот и монет, так и в цифровом формате через банковские системы и платформы цифровых платежей.

Хотя ливанский фунт является национальной валютой, в стране действует уникальная система двойной валюты. Доллар США широко принят и используется наряду с ливанским фунтом для проведения операций; иногда он даже предпочтительнее из-за своей стабильности по сравнению с колеблющейся стоимостью фунта. Такая ситуация обусловлена экономическими политиками и условиями Ливана и существенно влияет на роль и значение ливанского фунта в местной экономике.

В международной торговле ливанский фунт используется нечасто. Большинство международных сделок осуществляются в более общепризнанных мировых валютах, таких как доллар США или евро. Это связано прежде всего с относительной нестабильностью фунта и его ограниченным признанием за пределами Ливана.

Ливанский фунт, как и любая валюта, подвержен воздействию различных экономических факторов, которые могут влиять на его стоимость, включая инфляцию, политическую стабильность и экономические показатели. Эти факторы в сочетании с уникальной системой двойной валюты делают ливанский фунт особенным объектом исследования в мире фиатных валют. Понимание его роли и функционирования требует глубокого анализа экономической ситуации и денежно-кредитной политики Ливана.