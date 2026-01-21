Специальные права заимствования (СПЗ) — это вид международной валюты резервных активов, созданной Международным валютным фондом (МВФ). Они не являются традиционной валютой в том смысле, что не используются для повседневных расчетов физическими лицами или предприятиями. Вместо этого СПЗ выступают в качестве дополнительного актива иностранной валютной резервной системы, который хранится национальными центральными банками и используется в операциях между МВФ и его странами-членами.

Стоимость СПЗ основывается на корзине из пяти основных валют: Доллар США, евро, китайский юань, японская иена и британский фунт стерлингов. Состав этой корзины пересматривается каждые пять лет МВФ, чтобы убедиться, что он отражает относительную значимость этих валют в мировых торговых и финансовых системах. Важно отметить, что СПЗ не привязаны ни к одной конкретной национальной валюте, и их стоимость колеблется в зависимости от курсов валют, входящих в корзину.

СПЗ играют ключевую роль в обеспечении ликвидности глобальной экономической системы. Изначально они были введены в 1969 году как ответ на ограничения золота и доллара США в мировой экономике. В периоды финансовых кризисов или нестабильности МВФ может принять решение о выделении дополнительных СПЗ своим членам. Это помогает пополнить официальные резервы страны и стабилизировать её экономику.

В международной финансовой системе СПЗ используются в операциях между странами — членами МВФ и самим Фондом. Например, страна с дефицитом платежного баланса может обменять свои СПЗ на свободно конвертируемые валюты. Напротив, страны с сильными внешними позициями часто предоставляют эти свободно конвертируемые валюты.

В заключение можно сказать, что специальные права заимствования служат уникальным инструментом управления глобальной ликвидностью, выступая в роли буфера для национальных экономик в периоды финансовых кризисов. Хотя они не функционируют как традиционная валюта в повседневной экономической жизни, они играют важнейшую роль в поддержании стабильности глобальной финансовой системы.