Дирхам Объединенных Арабских Эмиратов (AED) – официальная валюта Объединенных Арабских Эмиратов, федерации семи эмиратов, расположенной на восточной стороне Аравийского полуострова. Дирхам играет жизненно важную роль в экономике ОАЭ, выступая средством обмена товарами и услугами, хранилищем стоимости и стандартом отложенных платежей. Эта валюта используется во всех экономических мероприятиях внутри страны – от повседневных операций до сложных финансовых сделок.

Дирхам Объединенных Арабских Эмиратов выпускается Центральным банком Объединенных Арабских Эмиратов. Валюта делится на 100 филсов; выпускаются монеты и банкноты различных номиналов. Монеты доступны в номиналах 1, 5, 10, 25, 50 филсов и 1 дирхам, тогда как банкноты выпускаются в номиналах 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 и 1 000 дирхамов.

Стоимость дирхама ОАЭ определяется системой фиксированного валютного курса. Это означает, что стоимость дирхама привязана к одной из ведущих мировых валют, что обеспечивает его стабильность. Такая система позволяет ОАЭ поддерживать устойчивый и предсказуемый обменный курс, что крайне важно для страны, сильно зависящей от импорта и иностранных инвестиций.

Дирхам ОАЭ играет ключевую роль в экономике ОАЭ, особенно с учетом зависимости страны от глобальной торговли. Стабильность дирхама способствует привлечению иностранных инвестиций и развитию торговли, делая его важным звеном в экономической машине ОАЭ. Стабильность валюты также делает ее привлекательным вариантом для компаний, работающих в регионе, поскольку минимизирует риск колебаний валютного курса.

В заключение можно сказать, что дирхам Объединенных Арабских Эмиратов является значимым элементом финансовой и экономической структуры ОАЭ. Он облегчает местную и международную торговлю, служит хранилищем стоимости и обеспечивает единый стандарт для ценообразования товаров и услуг внутри страны. Его стабильность и предсказуемость делают дирхам привлекательной валютой как для бизнеса, так и для инвесторов.