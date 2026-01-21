Канадский доллар, обозначаемый как CAD и часто называемый «луни» из-за изображенной на монете в один доллар птицы лунь, является официальной валютой Канады. Он выпускается и регулируется Банком Канады – центральным банком страны. Как одна из ведущих мировых валют, канадский доллар играет важную роль в международной торговле и финансах.

В повседневной экономической жизни канадский доллар используется для всех операций внутри Канады – от покупки чашки кофе до приобретения дома. Он также широко применяется в приграничных городах США, где осуществляются транзакции, благодаря тесным экономическим связям и географической близости двух стран.

Канадский доллар является десятичной валютой: один доллар равен 100 центам. Физические номиналы включают монеты достоинством 5, 10, 25 и 50 центов, а также монеты в 1 и 2 доллара. Банкноты доступны номиналами 5, 10, 20, 50 и 100 долларов.

Стоимость канадского доллара колеблется на рынке иностранной валюты, подвергаясь влиянию таких факторов, как состояние канадской экономики, процентные ставки и цены на сырьевые товары, особенно на нефть, поскольку Канада является крупным экспортером этого сырья.

На мировых финансовых рынках канадский доллар пользуется популярностью среди валютных трейдеров благодаря политической стабильности страны, надежному экономическому управлению и прочным правовым и регуляторным системам. Его относительная стоимость по отношению к другим валютам, особенно к доллару США, внимательно отслеживается инвесторами и аналитиками по всему миру.

Хотя канадский доллар является фиатной валютой, то есть не обеспеченным физическими товарами вроде золота или серебра, он пользуется высоким уровнем доверия благодаря устойчивой экономике Канады и прозрачной денежно-кредитной политике. Его значимость в глобальной экономике, а также наличие у Канады богатых природных ресурсов обеспечивают канадскому доллару актуальность в международных финансах.