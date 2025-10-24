Согласно вашему прогнозу, PepsiCo xStock потенциально может вырасти на 0,00%. В 2025 году его торговая цена может составить $ 151,36.

Согласно вашему прогнозу, PepsiCo xStock потенциально может вырасти на 5,00%. В 2026 году его торговая цена может составить $ 158,9280.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая на 2027 год будущая цена PEPX составляет $ 166,8744 с темпом роста 10,25%.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая цена PEPX в 2028 году составит $ 175,2181 при темпе роста 15,76%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена PEPX в 2029 году составит $ 183,9790 при темпе роста 21,55%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена PEPX в 2030 году составит $ 193,1779 при темпе роста 27,63%.

В 2040 году цена PepsiCo xStock потенциально может вырасти на 107,89%. Она может достичь торговой цены в $ 314,6665.

В 2050 году цена PepsiCo xStock потенциально может вырасти на 238,64%. Она может достичь торговой цены в $ 512,5586.