Согласно вашему прогнозу, Netflix xStock потенциально может вырасти на 0,00%. В 2025 году его торговая цена может составить $ 1 114,33.

Согласно вашему прогнозу, Netflix xStock потенциально может вырасти на 5,00%. В 2026 году его торговая цена может составить $ 1 170,0465.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая на 2027 год будущая цена NFLXX составляет $ 1 228,5488 с темпом роста 10,25%.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая цена NFLXX в 2028 году составит $ 1 289,9762 при темпе роста 15,76%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена NFLXX в 2029 году составит $ 1 354,4750 при темпе роста 21,55%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена NFLXX в 2030 году составит $ 1 422,1988 при темпе роста 27,63%.

В 2040 году цена Netflix xStock потенциально может вырасти на 107,89%. Она может достичь торговой цены в $ 2 316,6120.

В 2050 году цена Netflix xStock потенциально может вырасти на 238,64%. Она может достичь торговой цены в $ 3 773,5169.