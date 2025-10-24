Согласно вашему прогнозу, Anthropic PreStocks потенциально может вырасти на 0,00%. В 2025 году его торговая цена может составить $ 140,77.

Согласно вашему прогнозу, Anthropic PreStocks потенциально может вырасти на 5,00%. В 2026 году его торговая цена может составить $ 147,8085.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая на 2027 год будущая цена ANTHRP составляет $ 155,1989 с темпом роста 10,25%.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая цена ANTHRP в 2028 году составит $ 162,9588 при темпе роста 15,76%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена ANTHRP в 2029 году составит $ 171,1068 при темпе роста 21,55%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена ANTHRP в 2030 году составит $ 179,6621 при темпе роста 27,63%.

В 2040 году цена Anthropic PreStocks потенциально может вырасти на 107,89%. Она может достичь торговой цены в $ 292,6507.

В 2050 году цена Anthropic PreStocks потенциально может вырасти на 238,64%. Она может достичь торговой цены в $ 476,6971.