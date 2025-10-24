Согласно вашему прогнозу, Uranus потенциально может вырасти на 0,00%. В 2025 году его торговая цена может составить $ 0,34435.

Согласно вашему прогнозу, Uranus потенциально может вырасти на 5,00%. В 2026 году его торговая цена может составить $ 0,361567.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая на 2027 год будущая цена URANUS составляет $ 0,379645 с темпом роста 10,25%.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая цена URANUS в 2028 году составит $ 0,398628 при темпе роста 15,76%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена URANUS в 2029 году составит $ 0,418559 при темпе роста 21,55%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена URANUS в 2030 году составит $ 0,439487 при темпе роста 27,63%.

В 2040 году цена Uranus потенциально может вырасти на 107,89%. Она может достичь торговой цены в $ 0,715878.

В 2050 году цена Uranus потенциально может вырасти на 238,64%. Она может достичь торговой цены в $ 1,1660.