Согласно вашему прогнозу, Taiwan Semiconductor потенциально может вырасти на 0,00%. В 2025 году его торговая цена может составить $ 293,22.

Согласно вашему прогнозу, Taiwan Semiconductor потенциально может вырасти на 5,00%. В 2026 году его торговая цена может составить $ 307,8810.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая на 2027 год будущая цена TSMON составляет $ 323,2750 с темпом роста 10,25%.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая цена TSMON в 2028 году составит $ 339,4388 при темпе роста 15,76%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена TSMON в 2029 году составит $ 356,4107 при темпе роста 21,55%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена TSMON в 2030 году составит $ 374,2312 при темпе роста 27,63%.

В 2040 году цена Taiwan Semiconductor потенциально может вырасти на 107,89%. Она может достичь торговой цены в $ 609,5833.

В 2050 году цена Taiwan Semiconductor потенциально может вырасти на 238,64%. Она может достичь торговой цены в $ 992,9469.