Согласно вашему прогнозу, MORI COIN потенциально может вырасти на 0,00%. В 2025 году его торговая цена может составить $ 0,02801.

Согласно вашему прогнозу, MORI COIN потенциально может вырасти на 5,00%. В 2026 году его торговая цена может составить $ 0,029410.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая на 2027 год будущая цена MORI составляет $ 0,030881 с темпом роста 10,25%.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая цена MORI в 2028 году составит $ 0,032425 при темпе роста 15,76%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена MORI в 2029 году составит $ 0,034046 при темпе роста 21,55%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена MORI в 2030 году составит $ 0,035748 при темпе роста 27,63%.

В 2040 году цена MORI COIN потенциально может вырасти на 107,89%. Она может достичь торговой цены в $ 0,058230.

В 2050 году цена MORI COIN потенциально может вырасти на 238,64%. Она может достичь торговой цены в $ 0,094851.