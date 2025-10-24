Согласно вашему прогнозу, Hims Hers Health потенциально может вырасти на 0,00%. В 2025 году его торговая цена может составить $ 48,68.

Согласно вашему прогнозу, Hims Hers Health потенциально может вырасти на 5,00%. В 2026 году его торговая цена может составить $ 51,1140.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая на 2027 год будущая цена HIMSON составляет $ 53,6697 с темпом роста 10,25%.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая цена HIMSON в 2028 году составит $ 56,3531 при темпе роста 15,76%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена HIMSON в 2029 году составит $ 59,1708 при темпе роста 21,55%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена HIMSON в 2030 году составит $ 62,1293 при темпе роста 27,63%.

В 2040 году цена Hims Hers Health потенциально может вырасти на 107,89%. Она может достичь торговой цены в $ 101,2022.

В 2050 году цена Hims Hers Health потенциально может вырасти на 238,64%. Она может достичь торговой цены в $ 164,8477.