Согласно вашему прогнозу, Broadcom потенциально может вырасти на 0,00%. В 2025 году его торговая цена может составить $ 348,17.

Согласно вашему прогнозу, Broadcom потенциально может вырасти на 5,00%. В 2026 году его торговая цена может составить $ 365,5785.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая на 2027 год будущая цена AVGOON составляет $ 383,8574 с темпом роста 10,25%.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая цена AVGOON в 2028 году составит $ 403,0502 при темпе роста 15,76%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена AVGOON в 2029 году составит $ 423,2028 при темпе роста 21,55%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена AVGOON в 2030 году составит $ 444,3629 при темпе роста 27,63%.

В 2040 году цена Broadcom потенциально может вырасти на 107,89%. Она может достичь торговой цены в $ 723,8204.

В 2050 году цена Broadcom потенциально может вырасти на 238,64%. Она может достичь торговой цены в $ 1 179,0271.