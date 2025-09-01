2025-10-11 суббота

Цена Биткоина сталкивается со слабым сентябрём, поскольку адреса китов достигают рекорда

Пост «Цена Биткоина сталкивается со слабым сентябрем, поскольку адреса китов достигают рекорда» появился на BitcoinEthereumNews.com. Киты Биткоина достигают рекордных 19 130, поскольку надвигается сентябрьская слабость. Цена Биткоина торговалась около 109 000$ на момент написания в сентябре 2025 года. Токен столкнулся со своим исторически самым слабым месяцем, в то время как крупные держатели увеличили свои позиции до рекордных уровней. Сезонная слабость сформировала историю цены Биткоина Исторические данные с 2010 по 2025 год показали, что сентябрь был самым слабым месяцем для BTC. Согласно Bitwise Asset Management, токен показал среднее снижение на –4,68% каждый сентябрь в течение этого периода. Аналитики заявили, что эта модель отражала повторяющуюся фиксацию прибыли и низкую ликвидность. Другие месяцы показали более сильные результаты. Апрель показал средний прирост около 33%, в то время как ноябрь принес увеличение почти на 39%. Май в среднем показал рост выше 22%, а октябрь зафиксировал почти 27%. Эти сезонные доходы предоставили контекст, но аналитики заявили, что они не предсказывают результаты. Каждый цикл отражал уникальные условия, такие как макроэкономические сдвиги, регулирование или институциональные потоки. Репутация сентября как слабого месяца означала, что трейдеры часто внимательно следили за возобновлением продаж. Некоторые участники рынка заявили, что вопрос заключался в том, поглотил ли текущий год уже свое сезонное снижение или остается больше риска снижения. Активность китов поддержала тенденции цены Биткоина Наряду с сезонными данными, поведение китов привлекло внимание. В 2025 году количество адресов, содержащих не менее 100 BTC, выросло до рекордных 19 130. Эта цифра превысила максимум 2017 года в 18 544. Рост за эти годы был стабильным. В 2010 году только 1 375 адресов содержали 100 BTC или больше. К 2024 году это число выросло до 17 761. Рекорд 2025 года отражал постоянное накопление среди крупных держателей. Аналитики заявили, что эти кошельки часто представляли инвесторов с долгосрочными стратегиями. Наблюдатели рынка отслеживали покупки китов, потому что крупные притоки иногда предшествовали крупным движениям цен. Сильное накопление предполагало уверенность в будущем токена. Однако данные не гарантировали краткосрочное направление цены.
Раскрытие гэпа фьючерсов CME на Биткоин: важное понимание рынка

Пост «Раскрытие гэпа фьючерсов CME на Биткоин: важное понимание рынка» появился на BitcoinEthereumNews.com. Раскрытие гэпа фьючерсов CME на Биткоин: важное понимание рынка
Знаменитости на U.S. Open 2025 дни 6 и 7

Пост Знаменитости на Открытии США 2025 года в дни 6 и 7 появился на BitcoinEthereumNews.com. Актеры сериала "Abbott Elementary" Крис Перфетти, Тайлер Джеймс Уильямс, Квинта Брансон и Лиза Энн Уолтер на синей ковровой дорожке на Открытии США 2025, суббота, 30 августа 2025 года в Флашинге, Нью-Йорк. (Майкл Муни/USTA) Майкл Муни/USTA Тина Фей, Стив Карелл, Квинта Брансон, Шерил Ли Ральф, Бен Стиллер, Эбон Мосс-Бакрак, LL Cool J и Джастин Теру были среди больших звезд на трибунах Открытия США 2025 в пятницу и субботу в дни 6 и 7. Ранее на неделе Джефф Голдблюм, Лин-Мануэль Мирана, Джой Сандей, Джон Муланей, Оливия Манн, Майкл Че и Мария Шарапова наблюдали за действием 1-го раунда Открытия США, четвертого и финального события в Большом шлеме тенниса 2025 года. Прокрутите вниз, чтобы увидеть больше фотографий с Открытия США за выходные. Открытие США 2025 года, которое проходит в Национальном теннисном центре Билли Джин Кинг во Флашинг-Медоуз, Нью-Йорк, завершится в понедельник, 8 сентября. Тина Фей на Открытии США 2025, пятница, 29 августа 2025 года во Флашинге, Нью-Йорк. (Шей Кастринер/USTA) Дэвид Доу/USTA Выпускница Saturday Night Live и создательница 30 Rock и The Four Seasons Тина Фей была на трибунах в день 6 Открытия США в пятницу. Бен Стиллер во время мужского одиночного матча на Открытии США 2025 в пятницу, 29 августа 2025 года во Флашинге, Нью-Йорк. (Гаррет Эллвуд/USTA) Гаррет Эллвуд/USTA Создатель Severance и звезда франшиз Zoolander и A Knight at the Museum Бен Стиллер также наблюдал за действием дня 6 на Открытии США в пятницу. Селеста О'Коннор и гость на Открытии США 2025, пятница, 29 августа 2025 года во Флашинге, Нью-Йорк. (Шей Кастринер/USTA) Дэвид Доу/USTA Звезда фильмов Ghostbusters: Afterlife и Ghostbusters:
Bitwise прогнозирует Bitcoin по цене 1,3 млн долларов, поскольку институциональные гиганты могут вложить 5 триллионов долларов

Пост Bitwise прогнозирует цену Биткоина в 1,3 млн долларов, поскольку институциональные гиганты могут развернуть 5 триллионов долларов, появился на BitcoinEthereumNews.com. Биткоин находится на пути к взрывному институциональному принятию, с прогнозами, указывающими на потенциальную цену в 1,3 миллиона долларов к 2035 году. Bitwise видит огромный рост впереди для Биткоина. Компания по управлению активами Bitwise опубликовала на прошлой неделе отчет "Долгосрочные предположения рынка капитала Биткоина: 2025", предоставив один из самых подробных долгосрочных прогнозов для криптоактива в отрасли.
Банк Китая Гонконг запрашивает лицензию эмитента стейблкоинов

Пост «Банк Китая Гонконг стремится получить лицензию эмитента Стейблкоина» появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые моменты: Банк Китая Гонконг стремится получить лицензию эмитента стейблкоина по мере усиления конкурентной гонки. Срок получения лицензий в Гонконге - до конца сентября. Финансовый сектор следит за влиянием цифровой валюты. Банк Китая Гонконг объявил о планах подать заявку на получение лицензии эмитента стейблкоина, поскольку приближается нормативный срок Гонконга в конце сентября 2025 года. Этот шаг Банка Китая Гонконг может сигнализировать о растущем институциональном участии в секторе цифровых активов, потенциально влияя на рыночную динамику и конкуренцию в развивающемся криптоландшафте Гонконга. Лицензия на Стейблкоин: Стратегический шаг Банка Китая Гонконг Банк Китая Гонконг официально выразил планы стать одним из первых эмитентов стейблкоинов в рамках пересмотренного регуляторного режима Гонконга. Этот шаг согласуется с намерениями совместного предприятия Standard Chartered, демонстрируя растущий институциональный интерес к цифровым валютам. Если заявка будет успешно одобрена до конца месяца, это ознаменует поворотный момент в сторону регулируемых цифровых активов. Это потенциально может проложить путь для значительного притока капитала и повышения глобального признания Гонконга как криптоцентра. Заинтересованные стороны, которые считают себя достаточно готовыми и желают быть рассмотренными в числе первых, должны подать заявку в HKMA до 30 сентября 2025 года (вторник). Регулирование Стейблкоинов отражает глобальные тенденции криптофинансов Знаете ли вы? Нормативная база может привести к большей финансовой стабильности в криптосекторе, повышая доверие и стимулируя технологическую интеграцию в традиционные финансовые системы. По состоянию на 00:07 UTC 1 сентября 2025 года, Ethereum (ETH) имеет рыночный капитал 529,36 миллиардов $ с ценой 4 385,49 $. Текущий объем торгов составляет 27,79 миллиардов $, изменившись на 12,51%, согласно CoinMarketCap. Ethereum(ETH), дневной график, скриншот на CoinMarketCap в 00:07 UTC 1 сентября 2025 года. Источник: CoinMarketCap Исследовательская команда Coincu подчеркивает, что нормативная база может привести к большей финансовой стабильности в
Рост экосистемы BlockDAG опережает откат PENGU и ценовые трудности Stellar

Пост «Рост экосистемы BlockDAG опережает откат PENGU и ценовые проблемы Stellar» появился на BitcoinEthereumNews.com. Крипто новости Узнайте, как предпродажа BlockDAG на сумму 388 миллионов долларов, активные майнеры и внедрение панели управления затмевают коррекцию PENGU и ценовое испытание Stellar в 2025 году. Крипторынок в 2025 году напоминает переполненную сцену, где каждый проект борется за актуальность. PENGU, только что завершивший свой предыдущий ралли, теперь сталкивается с коррекцией, которая может либо перезагрузить сцену для нового подъема, либо завершить его рост. Stellar (XLM) колеблется между сильной поддержкой и сильным сопротивлением, и трейдеры не уверены, прорвется ли он выше 0,45 долларов или упадет до 0,32 долларов. Оба примера подчеркивают хрупкую природу монет, все еще привязанных к техническим колебаниям. А затем есть BlockDAG (BDAG); переписывающий значение моментума. Вместо того чтобы полагаться только на спекуляцию или графики, он уже привлек более 388 миллионов долларов, продал 25,4 миллиарда монет и достиг Партии 30 по цене 0,03 доллара, обеспечив 2900% ROI для ранних инвесторов. Но настоящая история не только в цифрах. Это майнеры, панель
ИИ разрушит акции, заставит инвесторов принять Биткоин — Аналитик

Пост «ИИ разрушит акции, заставит инвесторов принять Биктоин — Аналитик» появился на BitcoinEthereumNews.com. Биктоин (BTC) будет лучшей инвестицией, чем акции, в ближайшие десятилетия из-за того, что искусственный интеллект ускоряет инновационные циклы, делая публичные компании неэффективными инвестиционными инструментами, предсказал аналитик и инвестор Джорди Виссер. «Если инновационный цикл теперь ускорился до недель, мы находимся в видеоигре, где ваша компания никогда не достигает скорости убегания, и в этом мире, как вы инвестируете? Вы не инвестируете, вы торгуете», — сказал Виссер Энтони Помплиано в субботу. Он также сказал: «Биктоин — это вера. Вера живет дольше, чем идеи. Нет компаний в S&P 500 с 100 года до н.э.; золото существует с тех пор. Биктоин будет существовать очень, очень долго. Это вера на данный момент, и люди могут бороться с этим, но он будет существовать. Я думаю, вы захотите начать шортить идеи и быть в лонге по вере», — продолжил Виссер, добавив, что ИИ может сжать то, что обычно заняло бы 100 лет, до всего лишь пяти лет. Виссер делает свои прогнозы о будущем Биткоина и фондового рынка в эпоху ИИ. Источник: Энтони Помплиано Прогноз проливает свет на потенциальное будущее финансов и структур капитала, поскольку искусственный интеллект и технология блокчейн разрушают устаревшую финансовую систему, привлекая больше ценности и участников в цифровую экономику. Связанное: Биктоин сталкивается с кризисом комиссий, который угрожает безопасности сети: Может ли BTCfi помочь? Эрик Трамп прогнозирует 1 млн $ за BTC, поскольку публичные компании принимают крипто Компании продолжают покупать крипто и Биктоин напрямую в качестве резервных активов казначейства, часто ребрендируясь как чисто криптовалютные казначейские игроки и отказываясь от своих устаревших бизнес-моделей. Эти устаревшие финансовые инструменты предоставляют инвесторам в акции косвенный доступ к BTC и крипто, одновременно отводя средства с традиционных рынков капитала в цифровые финансы. Эрик Трамп предсказал, что Биктоин достигнет 1 миллиона $ за монету, рассказывая...
Web3 видео ИИ-модель Everlyn раскрывает, что привлекла 15 миллионов долларов финансирования на сегодняшний день

PANews сообщил 1 сентября, что Everlyn, Web3 видео ИИ-модель, объявила на платформе X о привлечении 15 миллионов долларов финансирования на сегодняшний день "для создания будущего кинематографического качества он-чейн видео". Кроме того, компания объявила, что Mysten Labs присоединилась к Everlyn в качестве инвестора, участвуя в раунде финансирования, который оценивает компанию в 250 миллионов долларов.
Gumi разделяет казначейство со стратегическим резервом Bitcoin (BTC USD) и планом XRP на 17M $

Пост Gumi разделяет Казначейство со Стратегическим резервом Bitcoin (BTC USD) и планом XRP на 17 миллионов $ появился на BitcoinEthereumNews.com. Японская игровая и блокчейн-компания Gumi одобрила двойной подход к казначейству в 2025 году. Компания планировала держать Bitcoin (BTC USD) в качестве долгосрочного резерва и приобрести XRP для платежей и ликвидности. Приобретение XRP было запланировано на период с сентября 2025 по февраль 2026 года. Фирма заявила, что решение разделило цифровые активы на две отдельные категории. BTC как финансовый якорь и XRP как утилитарный токен. Этот сплит соответствовал нормативным условиям в Японии и поддерживал партнерство Gumi с SBI Holdings и Ripple. Цена Bitcoin (BTC USD) позиционируется как резервный актив Ранее в 2025 году Gumi выделила около ¥1 миллиарда (6,7 миллионов $) на Bitcoin (BTC USD). Токены были размещены в программах стейкинга для получения дополнительного дохода. Gumi описала BTC как резерв баланса, сравнивая его с хранилищем стоимости в традиционных финансах. Используя BTC таким образом, компания укрепила его роль как стабилизирующего актива. Цена Биктоина составляла около 109 000 $ на момент написания. Эта стоимость подчеркивала, почему Gumi рассматривала BTC как долгосрочное вложение. Актив служил защитой от волатильности и средством укрепления позиции казначейства. Подход Gumi отражал более широкие корпоративные стратегии. Компании часто полагаются на один набор активов для стабильности и другой для ликвидности. В этой модели BTC представлял замороженные резервы, в то время как XRP поддерживал операционный рост. Структурированная на шесть месяцев покупка XRP Gumi авторизовала приобретение XRP на ¥2,5 миллиарда (17 миллионов $). Покупка добавит около шести миллионов токенов в казначейство. Вместо единовременной покупки Gumi распределила приобретение с сентября 2025 по февраль 2026 года. Поэтапный план позволил фирме адаптироваться к рыночным условиям. Это также дало возможность ежеквартально отчитываться о прогрессе. Такой подход создал прозрачность для акционеров и регуляторов. Компания заявила, что XRP подходит для денежных переводов...
Токенизированные депозиты Japan Post Bank: революционный прорыв в цифровых финансах

BitcoinWorld Токенизированные депозиты Japan Post Bank: революционный прорыв в цифровых финансах На горизонте японского финансового сектора появилось захватывающее новшество. Japan Post Bank, известный как Yucho Bank, готовится представить свои революционные токенизированные депозиты, известные как DCJPY, в 2026 году. Этот шаг означает важный этап на пути интеграции цифровых валют в повседневную банковскую деятельность и обещает изменить способ обработки финансовых транзакций как для частных лиц, так и для местных органов власти. Что такое токенизированные депозиты Japan Post Bank? По своей сути DCJPY представляет собой цифровую форму японской иены. Это не спекулятивная криптовалюта и не стейблкоин в традиционном понимании, привязанный к внешнему активу. Вместо этого это токен, основанный на блокчейне с ограниченным доступом, разработанный DeCurret DC, аффилированной компанией известной японской IT-фирмы IIJ. Это различие имеет решающее значение для понимания его назначения и стабильности. Прямая связь: Клиенты смогут напрямую связать свои существующие депозитные счета со счетом DCJPY. Обмен один к одному: Эта связь позволяет осуществлять беспрепятственный обмен один к одному между депонированной иеной и DCJPY, гарантируя, что цифровой токен всегда имеет ту же стоимость, что и его физический аналог. Блокчейн с ограниченным доступом: Нахождение в блокчейне с ограниченным доступом означает, что доступ и участие контролируются, обеспечивая повышенную безопасность и регулирующий надзор по сравнению с публичными блокчейнами. Эта система разработана для обеспечения преимуществ технологии блокчейн – таких как эффективность и прозрачность – в регулируемой банковской среде. Как эти токенизированные депозиты принесут пользу пользователям и местным органам власти? Внедрение токенизированных депозитов Japan Post Bank через DCJPY открывает мир новых возможностей для эффективности и удобства. Для индивидуальных клиентов возможность мгновенно конвертировать традиционную иену в DCJPY означает более быстрые, более оптимизированные цифровые платежи и переводы. Представьте будущее, где транзакции совершаются почти мгновенно, без задержек, часто связанных с традиционными банковскими часами. Более того, потенциальные приложения выходят за рамки индивидуального использования. Банк активно рассматривает возможность использования DCJPY для распределения субсидий местных органов власти. Это может: Повысить эффективность: Оптимизировать процесс выплаты средств, сократить административные расходы и время обработки. Улучшить прозрачность: Присущая блокчейну прозрачность может обеспечить более четкий аудиторский след для государственных средств. Улучшить доступность: Потенциально облегчить получателям доступ к субсидиям и их использование через цифровые каналы. Этот инновационный подход подчеркивает практическую, реальную полезность токенизированных депозитов Japan Post Bank в модернизации государственных услуг. Навигация по будущему: вызовы и возможности для цифровой иены Хотя перспектива токенизированных депозитов Japan Post Bank захватывающая, путь к полной реализации и широкому внедрению, несомненно, будет связан с преодолением различных проблем. Образование пользователей будет иметь первостепенное значение, чтобы общественность понимала, что такое DCJPY и как безопасно его использовать. Кроме того, обеспечение надежных мер кибербезопасности будет иметь решающее значение для защиты цифровых активов и поддержания общественного доверия. Однако возможности значительно перевешивают проблемы. Инициатива Japan Post Bank позиционирует Японию как лидера в изучении практических применений цифровых валют в рамках регулируемой финансовой структуры. Это может проложить путь для других финансовых учреждений, способствуя созданию более взаимосвязанной и эффективной цифровой экономики. Совместные усилия с DeCurret DC и IIJ подчеркивают приверженность использованию передовых технологий для общественной пользы, что является значительной вехой в цифровой трансформации Японии. Предстоящий запуск токенизированных депозитов Japan Post Bank в 2026 году представляет собой смелый шаг в будущее финансов. Предлагая цифровую иену, которая напрямую связана с традиционными депозитами и построена на безопасном блокчейне с ограниченным доступом, Japan Post Bank устанавливает новый стандарт для цифрового банкинга. Этот шаг обещает не только улучшить индивидуальные финансовые транзакции, но и революционизировать способ распределения государственных субсидий, в конечном итоге способствуя созданию более эффективного, прозрачного и цифрового общества. Часто задаваемые вопросы (FAQ) Что такое DCJPY? DCJPY - это цифровое представление японской иены, представленное Japan Post Bank. Он построен на блокчейне с ограниченным доступом и позволяет осуществлять обмен один к одному с традиционными депозитами в иенах. Чем токенизированные депозиты отличаются от стейблкоинов? В отличие от многих стейблкоинов, которые часто привязаны к внешним активам и работают на публичных блокчейнах, DCJPY - это токен, основанный на блокчейне с ограниченным доступом, разработанный DeCurret DC, аффилированной компанией IIJ. Это цифровая форма иены в рамках регулируемой банковской системы, а не отдельный класс активов. Когда Japan Post Bank запустит DCJPY? Japan Post Bank планирует представить свой токенизированный депозит, DCJPY, в 2026 году. Каковы потенциальные применения DCJPY? Изначально клиенты могут связать свои депозитные счета для обмена один к одному. Банк также рассматривает его будущее использование для распределения субсидий местных органов власти, среди других приложений для эффективных цифровых транзакций. Доступен ли DCJPY всем клиентам? Подробности о точном развертывании и правах доступа, вероятно, будут объявлены ближе к запуску в 2026 году. Однако он разработан для интеграции с существующими депозитными счетами Japan Post Bank. Нашли эту статью познавательной? Поделитесь ею с друзьями и коллегами в социальных сетях, чтобы распространить информацию о захватывающем прорыве Японии в цифровые финансы! Чтобы узнать больше о последних тенденциях в области цифровых валют, изучите нашу статью о ключевых разработках, формирующих цифровую трансформацию Японии. Этот пост Japan Post Bank Tokenized Deposits: A Revolutionary Leap in Digital Finance впервые появился на BitcoinWorld и написан Editorial Team
