Техасский кооператив делает первый шаг на рынок дата-центров, который может увеличить его размер в четыре раза

В то время как некоторые коммунальные предприятия, особенно на Среднем Западе и в Новой Англии, опасаются, что они не смогут удовлетворить растущий спрос и будут вынуждены сокращать поставки, другие тихо продвигаются вперед, особенно некоторые сельские электрические кооперативы. Электрический кооператив Rayburn, базирующийся в Роквалле, к северо-востоку от Далласа, поставщик электроэнергии оптом для четырех кооперативов-членов, планирует расти. Он ведет переговоры с дата-центром, чтобы в следующем году он стал его первым клиентом среди дата-центров. Дэвид Нейлор, президент и генеральный директор Rayburn, сказал, что это дополнение невелико по сравнению с большинством нагрузок дата-центров. «Всего 400 мегаватт, но это начало», — сказал он мне в интервью. Нейлор отметил, что если бы они удовлетворили весь спрос на дата-центры, который у них есть в перспективе, коммунальное предприятие увеличилось бы в три или четыре раза. Даже без дата-центров, по словам Нейлора, их нагрузка увеличивается на 4-5 процентов в год. К счастью для Rayburn, большая часть его электроэнергии, будь то собственного производства или закупаемая, поступает из природного газа, который в изобилии имеется в Техасе и имеет политическую поддержку на уровне штата от федерального правительства. Нагрузка в основном жилая Это не означает, что Нейлор и Rayburn выступают против возобновляемых источников энергии. «Наша нагрузка в основном жилая, и солнечная энергия хорошо соответствует форме нашей нагрузки, но мы ничего не имеем против ветра», — сказал он. Хотя закупки ветровой энергии Rayburn скромны, и компания не производит энергию из ветра, Техас является ветровой столицей страны. В Техасе производится больше энергии ветра, чем в любом другом штате. Если бы она производилась в другом штате, могла бы возникнуть напряженность между штатом и федеральным правительством. Но, как сказал Нейлор, «Это Техас, и мы держимся как можно дальше от всего, что связано с федеральным правительством». Rayburn и оператор техасской системы, ERCOT, не испытывали никакого стресса...