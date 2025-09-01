2025-10-11 суббота

Крипто новости

Погрузитесь в самые свежие новости криптоиндустрии и обновления рынка
Сальвадор перемещает Биткоин в целях безопасности: грядёт ли распродажа?

Сальвадор перемещает Биткоин в целях безопасности: грядёт ли распродажа?

Пост Сальвадор перемещает Биткоин в целях безопасности: Грядет ли распродажа? появился на BitcoinEthereumNews.com. Офис Биткоина Сальвадора сообщил, что эти перемещения станут ответом на развитие квантовых вычислений, которые потенциально могут взломать шифрование биткоина. Тем не менее, аналитики полагают, что это может быть подготовкой к возможной продаже. Сальвадор перемещает Биткоин для противостояния гипотетическим квантовым угрозам, но некоторые ожидают распродажу Эль [...] Источник: https://news.bitcoin.com/el-salvador-moves-bitcoin-for-safety-purposes-is-a-selloff-coming/
Movement
MOVE$0.1043-3.87%
BRC20.COM
COM$0.010629-5.08%
ELYSIA
EL$0.004015+1.56%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/01 12:32
Поделиться
Техасский кооператив делает первый шаг на рынок дата-центров, который может увеличить его размер в четыре раза

Техасский кооператив делает первый шаг на рынок дата-центров, который может увеличить его размер в четыре раза

Пост «Техасский кооператив делает первый шаг на рынок дата-центров, который может увеличить его размер в четыре раза» появился на BitcoinEthereumNews.com. В то время как некоторые коммунальные предприятия, особенно на Среднем Западе и в Новой Англии, опасаются, что они не смогут удовлетворить растущий спрос и будут вынуждены сокращать поставки, другие тихо продвигаются вперед, особенно некоторые сельские электрические кооперативы. Электрический кооператив Rayburn, базирующийся в Роквалле, к северо-востоку от Далласа, поставщик электроэнергии оптом для четырех кооперативов-членов, планирует расти. Он ведет переговоры с дата-центром, чтобы в следующем году он стал его первым клиентом среди дата-центров. Дэвид Нейлор, президент и генеральный директор Rayburn, сказал, что это дополнение невелико по сравнению с большинством нагрузок дата-центров. «Всего 400 мегаватт, но это начало», — сказал он мне в интервью. Нейлор отметил, что если бы они удовлетворили весь спрос на дата-центры, который у них есть в перспективе, коммунальное предприятие увеличилось бы в три или четыре раза. Даже без дата-центров, по словам Нейлора, их нагрузка увеличивается на 4-5 процентов в год. К счастью для Rayburn, большая часть его электроэнергии, будь то собственного производства или закупаемая, поступает из природного газа, который в изобилии имеется в Техасе и имеет политическую поддержку на уровне штата от федерального правительства. Нагрузка в основном жилая Это не означает, что Нейлор и Rayburn выступают против возобновляемых источников энергии. «Наша нагрузка в основном жилая, и солнечная энергия хорошо соответствует форме нашей нагрузки, но мы ничего не имеем против ветра», — сказал он. Хотя закупки ветровой энергии Rayburn скромны, и компания не производит энергию из ветра, Техас является ветровой столицей страны. В Техасе производится больше энергии ветра, чем в любом другом штате. Если бы она производилась в другом штате, могла бы возникнуть напряженность между штатом и федеральным правительством. Но, как сказал Нейлор, «Это Техас, и мы держимся как можно дальше от всего, что связано с федеральным правительством». Rayburn и оператор техасской системы, ERCOT, не испытывали никакого стресса...
Threshold
T$0.01468-3.86%
Moonveil
MORE$0.02907-15.73%
BRC20.COM
COM$0.010629-5.08%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/01 12:01
Поделиться
IoTeX и 0G запускают Crypto's Got Talent S2 для финансирования DePIN Стартапов

IoTeX и 0G запускают Crypto's Got Talent S2 для финансирования DePIN Стартапов

IoTeX и 0G запускают Крипто-кубок талантов сезон 2, соревнование, управляемое сообществом, чтобы найти и профинансировать следующую волну инфраструктурных проектов DePIN.
Talent Protocol
TALENT$0.006449-2.77%
FUND
FUND$0.0197--%
Поделиться
Blockchainreporter2025/09/01 12:00
Поделиться
MAGACOIN FINANCE опережает Cardano и Биткоин по спросу на предпродаже, а SEI становится следующим трендом

MAGACOIN FINANCE опережает Cardano и Биткоин по спросу на предпродаже, а SEI становится следующим трендом

Пост MAGACOIN FINANCE опережает Cardano и Биктоин по спросу на предпродаже, а SEI становится следующим трендом, появился на BitcoinEthereumNews.com. С окончанием августа 2025 года инвесторы переключают свое внимание на альткоины, создавая новый моментум в секторе. В то время как Биктоин и Cardano остаются институциональными якорями, именно предпродажа MAGACOIN FINANCE, похоже, вызывает наибольший ажиотаж в этом сезоне. Благодаря огромному спросу, превышающему выделенные объемы, и сильному интересу со стороны розничного сообщества, проект быстро набрал обороты. В то же время SEI становится следующим трендовым альткоином, поскольку технические сигналы и рост экосистемы набирают силу. Консолидация Биктоина Поскольку стоимость Биктоина стабильно держится около 110 000$, его новый исторический максимум этого лета продолжает впечатлять. По мнению экспертов, трейдеры, ожидающие лучших мультипликаторов, обычно переходят к альткоинам после периода силы Биктоина. С сильными потоками ETF, стабильным позиционированием от институций и утвердившимся нарративом Биктоина, относительно меньше возможностей для роста может быть у Биктоина. Из-за этого сдвига списки наблюдения за альткоинами растут за пределами BTC на четвертый квартал 2025 года. Стабильный прогресс Cardano Ожидается, что Cardano, оцениваемый примерно в 0,86$, будет торговаться в диапазоне от 0,85$ до 1,10$ в течение сентября. С последним всплеском XRP, моментум потенциально может привести к 50% прибыли. Несмотря на технические препятствия сопротивления ADA, киты отметили накопление на блокчейне. Экосистема сети выигрывает от обновлений управления, выпусков узлов и усилий по созданию кросс-чейн мостов, которые укрепляют сеть. Cardano остается уважаемым выбором для инфраструктурных проектов, но трейдеры теперь смотрят на более новые токены, способные к более быстрому росту. Моментум предпродажи MAGACOIN FINANCE Предпродажа MAGACOIN FINANCE быстро набирает обороты как самое обсуждаемое событие 2025 года. Перепродписка на все его раунды привела к стремительному росту его сообщества на Reddit и Telegram. Благодаря своему мем-ориентированному культурному брендингу и надежной дорожной карте, MAGACOIN FINANCE является доступным и заслуживающим доверия проектом, в отличие от чисто спекулятивных монет. Аналитики считают, что сочетание...
SEI
SEI$0.2732-1.30%
Биткоин
BTC$117,742.8-2.41%
Altcoin
ALTCOIN$0.0004351+8.55%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/01 11:56
Поделиться
Двухэтажный бутик Chanel в аэропорту Сеула привлекает внимание — Dior на подходе

Двухэтажный бутик Chanel в аэропорту Сеула привлекает внимание — Dior на подходе

Пост «Двухэтажный бутик Chanel в аэропорту Сеула привлекает внимание — Dior на подходе» появился на BitcoinEthereumNews.com. Невозможно пропустить: новый магазин Chanel в аэропорту Инчхон в Сеуле. Shilla Duty Free в партнерстве с французским люксовым домом Chanel, южнокорейский туристический ритейлер Shilla Duty Free только что открыл свой первый двухуровневый бутик в канале беспошлинной торговли в Южной Корее — в Международном аэропорту Инчхон, обслуживающем столицу Сеул. И Shilla также планирует открыть бутик Dior в первой половине следующего года. В то время как рост числа пассажиров снова увеличивается в хабе Korean Air — в прошлом году их число превысило 70 миллионов, что на 27% больше — ритейлер представил двухэтажную, привлекающую внимание структуру, которая почти в три раза больше предыдущего магазина. Расположенный в Терминале 2, бутик удобно расположен для пассажиров с высокими расходами, использующих это сооружение. T2 обслуживает дальние международные рейсы в Северную Америку, Европу и Океанию, а также премиальные региональные маршруты в пределах Азии, особенно те, которые выполняются альянсом SkyTeam, членом которого является Korean Air. T2 уже является раем для роскоши. Hyundai Duty Free управляет магазином Gucci, предлагающим готовую одежду, сумки, обувь и ювелирные изделия; Hermès был вновь открыт Shinsegae Duty Free после короткого перерыва; и Shilla управляет несколькими другими флагманскими магазинами роскоши, включая Omega и Tiffany. Новый магазин Chanel был спроектирован знаменитым нью-йоркским архитектором Питером Марино, чей смелый монохромный модернистский дизайн можно увидеть в ряде бутиков Chanel по всему миру, включая центр Сеула и первый бутик часов и ювелирных изделий в США на Пятой авеню в Нью-Йорке. Внутри бутика в Инчхоне есть специальные зоны для готовой одежды Chanel, сумок, обуви, часов и ювелирных изделий — категории, которая в настоящее время демонстрирует сверхбыстрый рост у конкурента Lotte Duty Free в его магазинах в центре города. Магазин T2 также представляет современные произведения искусства в соответствии с участием основательницы Chanel Габриэль Шанель в покровительстве искусству. На первом этаже...
Union
U$0.000862-71.02%
READY
READY$0.045544-13.22%
BRC20.COM
COM$0.010629-5.08%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/01 11:55
Поделиться
Ответ «Селтикс» на межсезонную головоломку сводится к этим факторам

Ответ «Селтикс» на межсезонную головоломку сводится к этим факторам

Пост «Ответ Селтикс на межсезонную головоломку сводится к этим факторам» появился на BitcoinEthereumNews.com. НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК – 10 МАЯ: Главный тренер Бостон Селтикс Джо Маззулла реагирует на игру против Нью-Йорк Никс во время второй четверти в третьей игре второго раунда плей-офф Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в Мэдисон-сквер-гарден 10 мая 2025 года в Нью-Йорке. ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: Пользователь прямо признает и соглашается с тем, что, загружая и/или используя эту фотографию, Пользователь соглашается с условиями Лицензионного соглашения Getty Images. (Фото Аль Белло/Getty Images) Getty Images Должны ли Бостон Селтикс выпускать в стартовом составе задней линии Анферни Саймонса или Пэйтона Притчарда? Здесь играют роль несколько факторов. Они рисуют ясную картину. Во-первых, Саймонса может не быть в Бостоне, когда начнется тренировочный лагерь. Это кажется маловероятным развитием событий, когда календарь переходит на сентябрь. Однако, как недавно подтвердил Стив Булпетт из Heavy.com, Селтикс открыты для перенаправления бывшего защитника Портленд Трэйл Блэйзерс. Даже если это не произойдет до начала предстоящего сезона, не будет удивительным, если это случится до истечения февральского дедлайна обменов. 18-кратные чемпионы НБА входят в прогнозируемый переходный год. Приоритеты включают получение гибкости. Сокращение зарплат и уменьшение налоговых выплат поможет построить будущие составы, когда Джейсон Тейтум вернется после реабилитации разрыва ахиллова сухожилия. Возможно, Бостон готов нести истекающий контракт Саймонса на 27,7 миллиона $ в этом сезоне. Однако, если нет желания переподписывать его, потому что Селтикс не верят в команду, где четыре самые высокие зарплаты принадлежат Тейтуму, Джейлену Брауну, Деррику Уайту и Саймонсу, то зачем выпускать последнего в старте вместо Притчарда? Конечно, есть аргумент для повышения его торговой ценности. Однако семилетний ветеран уже достаточно показал себя. Команды имеют четкое представление о его сильных и слабых сторонах. Игровой аргумент для...
Threshold
T$0.01468-3.86%
Whiterock
WHITE$0.000249-18.25%
Manchester City Fan
CITY$0.9454-2.50%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/01 11:52
Поделиться
Sonic Labs принимает предложение о выходе на рынки капитала США

Sonic Labs принимает предложение о выходе на рынки капитала США

Пост Sonic Labs принимает предложение о расширении на рынки капитала США появился на BitcoinEthereumNews.com. Sonic Labs, команда, стоящая за высокопроизводительным блокчейном Layer-1, который эволюционировал из Fantom, получила подавляющее одобрение сообщества для своего первого крупного предложения по управлению. Краткое содержание Управление Sonic Labs одобрило выпуск на сумму 150 миллионов $ для финансирования расширения на рынок США. План включает ETF, NASDAQ PIPE и запуск Sonic USA LLC в Нью-Йорке. Новая токеномика вводит более сильные механизмы сжигания для противодействия рискам разводнения. Предложение, официально принятое 31 августа, открывает путь для расширения проекта на рынки капитала США через новые финансовые продукты, институциональные партнерства и специальную американскую организацию. Знаковое голосование по управлению Голосование, проведенное на Снэпшоте с 20 по 31 августа, привлекло значительное участие сообщества Sonic. Почти 860 миллионов токенов S (S), что значительно превышает 700 миллионов, необходимых для кворума, были отданы в пользу предложения, которое получило 99,99% одобрения. Результат уполномочивает Sonic Labs выпустить новые токены $S на сумму 150 миллионов $ для финансирования своего расширения. Распределение включает 50 миллионов $ для поддержки торгуемого на бирже продукта США (ETP/ETF), 100 миллионов $ для поддержки частных инвестиций NASDAQ в инструмент публичного капитала, и 150 миллионов токенов, предназначенных для запуска Sonic USA LLC. Дочерняя компания, базирующаяся в Делавэре, создаст офис в Нью-Йорке и наймет генерального директора, базирующегося в США, вместе с командой по рынкам капитала и развитию бизнеса. От ограничений токеномики к расширению в США Инициатива появляется, когда Sonic решает давние проблемы, связанные с его происхождением как Fantom. В отличие от многих конкурирующих блокчейнов, которые сохранили до 80% своего предложения токенов, Fantom, а позже Sonic, удерживали всего 3% после поглощения под руководством сообщества. В результате Sonic имел ограниченную гибкость казначейства, что затрудняло его способность искать возможности на рынке капитала, партнерства и листинги. Sonic Labs утверждал, что современная токеномика необходима для конкуренции. Проект теперь может добавить дефляционные механизмы для балансировки предложения и содействия...
Union
U$0.000862-71.02%
Sonic SVM
SONIC$0.16035-3.57%
TokenFi
TOKEN$0.01171-3.70%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/01 11:27
Поделиться
Связанная с Трампом WLFI запускает стейблкоин USD1 на Solana

Связанная с Трампом WLFI запускает стейблкоин USD1 на Solana

Пост "Связанная с Трампом WLFI запускает стейблкоин USD1 на Solana" появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые моменты: Семья Трампа представляет стейблкоин USD1 на Solana. Токены USD1 направлены на улучшение масштабируемости DeFi Solana. Рыночная ликвидность значительно расширяется с выпуском 100 млн USD1. World Liberty Financial запустила свой стейблкоин USD1 на Solana, выпустив 100 миллионов токенов для улучшения ликвидности, что сигнализирует о значительном шаге в расширении связанного с Трампом криптопроекта. Этот запуск позиционирует USD1 как ключевого игрока в DeFi, потенциально укрепляя рыночную активность Solana, в то время как токен управления WLFI готовится к торгам, влияя на динамику ликвидности в сетях. WLFI объявляет о 100 миллионах токенов USD1 на Solana Недавний запуск стейблкоина USD1 на Solana от WLFI привлек значительное внимание в пространстве DeFi. 100 миллионов токенов USD1 были выпущены, что подтверждено лидерами WLFI и основателями Solana. Стейблкоин стремится обеспечить стабильность, а Solana улучшает масштабируемость. Этот стратегический шаг является существенной вехой для Solana и WLFI, способствуя расширению ликвидности через интеграцию с основной цепью. Немедленные результаты включают усиление экосистемы DeFi Solana и улучшение доступа к децентрализованному капиталу. Реакция сообщества демонстрирует энтузиазм, руководство WLFI делится восторгом по поводу этого развития. Анатолий Яковенко, соучредитель Solana, отпраздновал запуск, отражая институциональную поддержку. Видные деятели выразили позитивный настрой на публичных платформах, отмечая это событие как трансформационное для цифровых валют. Рыночное влияние стейблкоина USD1 и прогнозы экспертов Знаете ли вы? Стейблкоин USD1 присоединяется к растущему списку мультичейн стейблкоинов, таких как USDC и USDT. По данным CoinMarketCap, World Liberty Financial USD (USD1) имеет рыночную капитализацию 2,64 миллиарда долларов с объемом торгов 625,39 миллиона долларов, что означает рост на 65,05%. Цена USD1 незначительно колебалась с 24-часовым изменением -0,19%. World Liberty Financial USD(USD1), дневной график, скриншот на CoinMarketCap в 03:08 UTC 1 сентября 2025 года. Источник: CoinMarketCap Мнения отраслевых экспертов предполагают потенциальный регуляторный контроль из-за масштаба запуска и разблокированных...
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$7.205-3.83%
ChangeX
CHANGE$0.00159582+0.82%
WLFI
WLFI$0.1525-13.98%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/01 11:18
Поделиться
Почему Бычьи Рынки Создают Миллионеров (а Медвежьи Рынки Их Проверяют)

Почему Бычьи Рынки Создают Миллионеров (а Медвежьи Рынки Их Проверяют)

Пост «Почему Бычьи Рынки Создают Миллионеров (а Медвежьи Рынки Их Проверяют)» появился на BitcoinEthereumNews.com. Каждый инвестор мечтает о бычьем рынке. Цены взлетают, портфели умножаются, и новые миллионеры появляются буквально за одну ночь. Но история показывает, что на этом история не заканчивается. За бычьими рынками неизбежно следуют медвежьи, которые устраняют излишества и проверяют тех, кто создал состояния в безумии. Взаимодействие этих циклов определяет не только финансовые результаты, но и психологию рынков. Победителями редко становятся те, кто покупает на пике или паникует и продает на дне, это те, кто выдерживает обе фазы со стратегией. И в сегодняшней среде, где институциональное принятие сталкивается с культурной спекуляцией, проекты вроде MAGACOIN FINANCE тихо прокладывают себе путь, чтобы стать частью следующей волны историй. Почему бычьи рынки создают миллионеров Бычьи рынки процветают на импульсе и ликвидности. Когда капитал наводняет криптовалюту, оценки растут не только из-за фундаментальных показателей, но и потому что спрос превышает предложение. Рост Биктоина в конце 2020 года создал тысячи новых миллионеров, но именно Ethereum, токены DeFi и мем-коины, такие как Dogecoin, превратили скромные ставки в богатство поколений. Часть магии заключается в сложном проценте. Ранние последователи, которые вошли в проекты до привлечения внимания основной массы, часто видели, как их активы умножались в 100 раз или более. Бычьи рынки усиливают нарративы — «мировой компьютер» Ethereum, «убийца Ethereum» Solana, мемная привлекательность SHIBA INU, и вознаграждают тех, кто занял позицию до безумия. Формула проста: убеждение + время + ликвидность = экстраординарные результаты. Медвежьи рынки как окончательное испытание Если бычьи забеги создают богатство, медвежьи рынки отделяют удачливых от дисциплинированных. Крах 2018 года привел к падению Биктоина более чем на 80%, уничтожив многих, кто вошел поздно. Но те, кто выдержал бурю, были вознаграждены в следующем цикле, когда новые максимумы Биктоина затмили потери. Аналогично, падение Ethereum с 1 400 $ до менее 100 $ в 2019 году проверило веру, но терпеливые инвесторы пожинали плоды, когда ETH...
Threshold
T$0.01468-3.86%
Moonveil
MORE$0.02907-15.73%
Storm Trade
STORM$0.01295-1.59%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/01 10:58
Поделиться
Что нужно учесть «Индиана Пэйсерс» в их «переходный год»?

Что нужно учесть «Индиана Пэйсерс» в их «переходный год»?

Пост «Что нужно учесть Indiana Pacers в их «переходный год»?» появился на BitcoinEthereumNews.com. КЛИВЛЕНД, ОГАЙО – 12 ЯНВАРЯ: Джарейс Уокер №5, Эндрю Нембхард №2 и Паскаль Сиакам №43 из Indiana Pacers празднуют в четвертой четверти матча против Cleveland Cavaliers на Rocket Mortgage Fieldhouse 12 января 2025 года в Кливленде, Огайо. Pacers победили Cavaliers со счетом 108-93. (Фото Джейсона Миллера/Getty Images) Getty Images ИНДИАНАПОЛИС – Популярная фраза, используемая для описания сезона 2025-26 для Indiana Pacers (и Boston Celtics) – «переходный год». Звездный защитник Тайриз Халибертон пропустит кампанию 2025-26 из-за разрыва ахиллова сухожилия, поэтому в ближайшие месяцы всё, естественно, будет выглядеть иначе. Этот термин применяется к Pacers в основном из-за того, что их потолок временно снижен. Они достигли финала Восточной конференции в 2024 году, а затем финала Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в 2025 году. Когда Халибертон здоров, пик команды невероятно высок. Выражение «переходный год» происходит из мысли, что Pacers отправляются в однолетнее путешествие без того же пика, но они могут достичь его снова, когда Халибертон вернется. Но сами Pacers не согласны с этим понятием. Они движутся вперед с надеждой выиграть как можно больше в этом сезоне. «Люди говорят, что это «переходный год» для Pacers. Мы не рассматриваем это так. Это никогда не было тем, как мы работали», – сказал генеральный менеджер Pacers Чад Бьюкенен во время появления в подкасте Setting The Pace. «Мы выходим туда, чтобы пытаться соревноваться и побеждать каждый сезон. И, очевидно, есть определенные сезоны, когда обстоятельства делают это трудным. Я не говорю, что это то, что представляет собой этот год, потому что я думаю, у нас есть хорошая основная группа парней, которые возвращаются и хотят побеждать». Это, безусловно, сложная ситуация для сине-золотых. Их лучший игрок и дважды включенный в All-NBA разыгрывающий не будет...
MemeCore
M$2.03334-0.28%
Threshold
T$0.01468-3.86%
Seed.Photo
PHOTO$0.95+11.76%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/01 10:49
Поделиться

Популярные новости

Еще

Акции Lyft, Inc. ($LYFT): Резервирует автономные роботакси Tensor, акции упали на 3,19%

Кит был ликвидирован на 247.62 WETH на платформе Aave, стоимостью примерно 1.05 миллиона $

Morgan Stanley с активами 8T долларов открывает доступ к Биткоину для всех состоятельных клиентов

Прогноз цены XRP в ожидании решений по ETF с 18 по 25 октября, предпродажа DeepSnitch AI собирает 337K $

Xyra Labs запускает Split Routing для предложения ценообразования уровня CEX для DeFi свопов