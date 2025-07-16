Сообщения об ошибках при выводе средств и распространенные случаи









В блокчейне адрес сети обычно используется для идентификации и определения расположения участников или активов в сети блокчейн. Различные сети блокчейн имеют свои собственные правила именования адресов и форматы адресов.





Например, сетевые адреса Ethereum начинаются с "0x", за которым следует 40 шестнадцатиричных символов, в то время как адреса Bitcoin обычно начинаются с "1", за которым следует от 26 до 35 символов, или с "bc1", за которым следует от 41 до 62 символов.









Meмo - это текстовое поле или поле данных, добавляемое к транзакциям в некоторых сетях блокчейн. Оно может использоваться для предоставления дополнительной информации или инструкций по транзакции и ассоциируется с конкретной транзакцией.





В разных сетях блокчейн могут быть свои правила и ограничения, поэтому при работе с полем Мемо необходимо следовать соответствующим правилам. В некоторых сетях блокчейн поле Мемо, как правило, является необязательным. Если вы хотите узнать больше о мемо/тегах, вы можете обратиться к статье " Что такое Мемо/Тег? ".









Если вы поняли, что ввели неправильную информацию о Мемо, прежде чем подтвердить вывод средств по SMS или электронной почте, вы можете перейти в раздел "Вывод" и нажать [Отменить] для этой операции вывода средств. Затем вы можете повторно инициировать вывод средств, указав правильный адрес.





Веб-сайт: На главной странице официального веб-сайта MEXC выберите [Кошелек] в навигационной панели и выберите [История транзакций]. На странице истории транзакций выберите [Вывод] и продолжите отмену.

Приложение: На главной странице приложения MEXC нажмите на значок пользователя в левом верхнем углу и выберите [Транзакции]. Нажмите на [Депозиты/Выводы], выберите [Вывод] и продолжите отмену.





Если вы получили подтверждение по электронной почте или SMS для вывода средств, но поняли, что ввели неверную информацию о Мемо, вы можете скопировать TxID для операции вывода и обратиться к принимающей платформе за помощью в восстановлении ваших активов.









В процессе вывода средств, если вы введете адрес, который не соответствует сети вывода или содержит другие символы, вы увидите сообщение: "Адрес для вывода не соответствует правилам" или "Адрес и сеть не совпадают. Пожалуйста, проверьте и попробуйте еще раз". Вам необходимо либо выбрать другую сеть вывода средств, либо ввести правильный адрес вывода средств, соответствующий сети вывода средств.





Как показано на изображении ниже, при выводе USDT на MEXC, если вы используете адрес ERC20 в качестве адреса вывода, но выбираете TRX (TRC20) в качестве сети вывода, вы увидите сообщение "Адрес для вывода не соответствует правилам".













Если текущая сеть перегружена и испытывает большой трафик, при выводе средств будет отображаться сообщение "Сеть перегружена". Вы можете выбрать другую сеть или подождать некоторое время, прежде чем повторить попытку вывода.





Помимо описанных выше сообщений об ошибках при выводе средств, вы также можете столкнуться со следующими распространенными проблемами, связанными с операциями по выводу:









Если статус вашего вывода показывает "Обработка", это связано с особенностями сети блокчейн и возможной перегруженностью, что может вызвать задержки в переводах. Пожалуйста, терпеливо ждите, пока он будет обработан.





Если статус вашего вывода показывает "Завершено", но вы еще не получили переведенные активы через некоторое время, пожалуйста, терпеливо подождите, пока количество подтверждений на блокчейне не будет соответствовать требованиям зачисляющей стороны. В качестве альтернативы вы можете скопировать TxID из MEXC и обратиться в службу поддержки платформы получения для получения дальнейшей помощи.





Если ваш запрос на вывод средств находится на рассмотрении более 6 часов без сгенерированного TxID, немедленно свяжитесь со службой поддержки клиентов MEXC и предоставьте скриншот запроса на вывод средств. Мы поможем вам с запросом. Ниже приведен пример поиска TxID на платформе MEXC.













Если вы поняли, что ввели неправильный адрес для вывода средств до подтверждения SMS или электронного письма, вы можете перейти в раздел "Вывод" и нажать [Отменить] для этой операции вывода средств. Затем вы можете повторно инициировать вывод средств, указав правильный адрес.





Если вы уже подтвердили вывод средств по электронной почте или SMS, система автоматически инициирует процесс вывода, и перевод не может быть остановлен. Из-за анонимности адресов в блокчейне мы не можем определить местонахождение получателя. Если вы вывели средства на неправильный адрес, пожалуйста, попробуйте связаться с владельцем целевого адреса другими способами, чтобы договориться о возврате ваших средств.





Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этим услугам, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.