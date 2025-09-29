С быстрым развитием технологий блокчейн и Web3, как пользователи, так и разработчики все чаще требуют инфраструктуру, которая обеспечивает более высокую производительность, более низкие затраты и болеС быстрым развитием технологий блокчейн и Web3, как пользователи, так и разработчики все чаще требуют инфраструктуру, которая обеспечивает более высокую производительность, более низкие затраты и боле
Что такое Polygon (POL)? Блокчейн-фундамент для глобальных платежей и активов реального мира

29 сентября 2025 г.
С быстрым развитием технологий блокчейн и Web3, как пользователи, так и разработчики все чаще требуют инфраструктуру, которая обеспечивает более высокую производительность, более низкие затраты и более высокую масштабируемость. Являясь одним из важнейших решений для масштабирования в экосистеме Ethereum, Polygon (POL) развивается за счет постоянных технологических обновлений и улучшений токенов, чтобы стать предпочтительной инфраструктурой блокчейна для глобальных платежей и активов реального мира (RWA).

1. Что такое Polygon?


Polygon – это мультичейн экосистема масштабирования, построенная на базе Ethereum и предназначенная для предоставления пользователям и разработчикам недорогого и высокоскоростного доступа к Web3 с использованием безопасности Ethereum. Первоначально запущенная в 2017 году как Matic Network, в 2021 году она была переименована в Polygon. Благодаря модульной архитектуре и совместимости с EVM, Polygon превратилась в ведущую инфраструктуру, поддерживающую миллионы пользователей и тысячи децентрализованных приложений (dApp).

Команда основателей Polygon состоит из предпринимателей, занимающихся масштабируемостью Ethereum, одним из соучредителей и нынешним генеральным директором Polygon Foundation является Сандип Найлвал. Под его руководством Polygon превратился из раннего решения для сайдчейнов в одну из самых активных блокчейн-сетей в мире, постоянно развивая инфраструктуру Web3. В соответствии со своей долгосрочной концепцией агрегированной сети (AggLayer), сообщество Polygon завершило обновление токена с MATIC до POL. Обновленный токен POL является не только нативным токеном газа и стейкинга Polygon PoS, но и призван играть более широкую роль в сети AggLayer, включая участие в фиксации стоимости и распределении стимулов, с конкретными механизмами, определяемыми будущим консенсусом сообщества.

Преимущества Polygon включают:

  • Высокая производительность: Возможность масштабной параллельной обработки с TPS в миллионах.
  • Низкая стоимость: Комиссии за транзакции намного ниже, чем в основной сети Ethereum.
  • Безопасность: Использует систему безопасности Ethereum, защищая активы и приложения.

2. Ключевые технологии и механизмы Polygon


2.1 Архитектура 2 уровня

Polygon работает параллельно с Ethereum, обрабатывая транзакции «офчейн» и периодически отправляя состояния транзакций обратно в основную сеть Ethereum. Это обеспечивает как эффективность, так и безопасность.

2.2 Механизм консенсуса и роль токена

Polygon использует модифицированный консенсус доказательства доли владения (PoS). Участники сети совершают стейкинг токенов POL (нативный токен Polygon) для проверки транзакций и получения наград. POL – это токен ERC-20, используемый для оплаты транзакционных комиссий, управления и обеспечения безопасности сети.

2.3 AggLayer и zkEVM

Polygon интегрирует технологии zk-Rollup и zkEVM для улучшения масштабируемости и эффективности. Протокол AggLayer агрегирует несколько доказательств ZK, обеспечивая беспрепятственное взаимодействие между 1 и 2 уровнями.

2.4 Исследование прозрачности кроссчейн-мостов

Исследование Корнельского университета показывает, что кроссчейн-транзакции Ethereum–Polygon являются высокопрозрачными: отслеживаемость депозитов достигла 99,65%, а отслеживаемость вывода средств – 92,78%. Это подчеркивает проверяемость кроссчейн-мостов и создает основу для повышения эффективности и безопасности в будущем.

3. Обновление токена POL и его значение


3.1 Предыстория


После обширных обсуждений и достижения широкого консенсуса сообщества Polygon 4 сентября 2024 года официально обновило исходный токен MATIC до POL (токен экосистемы Polygon). С тех пор POL служит в качестве собственного токена для оплаты газа и стейкинга в сети Polygon PoS. Это обновление было больше, чем просто ребрендинг токена. Оно стало важной вехой в эволюции Polygon к более эффективной мультичейн экосистеме. Согласно заявлению, опубликованному в официальном блоге Polygon 3 сентября 2025 года, почти через год после обновления MATIC до POL, 99% MATIC были успешно перенесены в POL, и все транзакции в сети Polygon PoS теперь выполняются с использованием POL в качестве токена газа.

3.2 Процесс обновления


  • Своп 1:1: Держатели MATIC получают POL в соотношении 1:1.
  • Автоматическая миграция: Пользователям Polygon PoS не нужно предпринимать никаких действий. Миграция на Ethereum и других сетях может быть выполнена через официальный портал Polygon или биржи.

3.3 Новое позиционирование POL: «Гиперпродуктивный» токен третьего поколения


POL определяется как «гиперпродуктивный» токен, что означает:

  • Кроссчейн-стейкинг и валидация: POL обеспечивает безопасность не только сети Polygon PoS, но и других сетей (включая суверенные сети AggLayer), генерируя диверсифицированные награды.
  • Расширенная полезность и стимулы: Используется для транзакционных комиссий, стимулирования валидаторов и т. д., что увеличивает его полезность и потенциал заработка.
  • Управление и расширение прав и возможностей сообщества: Держатели участвуют в управлении и развитии сети. Казна сообщества поддерживает рост экосистемы.
  • Устойчивая токеномика: Награды за стейкинг, сжигание токенов и аирдропы экосистемы уравновешивают долгосрочную ценность и повышают уровень участия.

4. Дорожная карта технологий Polygon


Последний план развития Polygon, называемый Gigagas, направлен на достижение 100 000 TPS и утверждение Polygon в качестве быстрой, недорогой, безопасной и масштабируемой платежной сети по умолчанию. Gigagas – это больше, чем просто план по повышению производительности. Это стратегический шаг к созданию инфраструктуры для платежей реального мира и расчетов по активам. В качестве первой вехи Gigagas Polygon завершил обновление Heimdall, одно из самых сложных технических обновлений в криптоиндустрии:

  • Более быстрые транзакции: Транзакции завершаются менее чем за 5 секунд.
  • Повышенная эффективность платежей: Стейблкоины можно использовать для ежедневных платежей.
  • Оптимизированный расчет активов: Расчеты токенизированных активов соответствуют скорости традиционных финансовых операций.

5. Рост Polygon: Основные вехи и расширение экосистемы


Путь Polygon отмечен важными вехами и партнерствами:

Видение ребрендинга и расширения: В 2021 году Matic Network преобразовалась в Polygon, запустив свою концепцию мультичейн-масштабирования.
Повышение масштабируемости ZK: Приобретение Hermez и Mir для расширения возможностей zk-Rollup.
Финансирование и поддержка экосистемы: В 2022 году привлечено 450 млн долларов, а затем выделены гранты для стимулирования роста экосистемы.
Внедрение в предприятия и отрасли: Партнерство с Disney, Google Cloud, Starbucks, Mastercard и Jio (Индия) для продвижения приложений реального мира.
Улучшения в управлении: Polygon 2.0 представил усовершенствованные структуры управления сообществом.

6. Заключение


Polygon превращается из решения для масштабирования Ethereum в глобальный уровень ценностей. Благодаря обновлению POL, дорожной карте Gigagas, обновлению Heimdall и прорывам в технологиях AggLayer и zk, Polygon обеспечивает быструю, недорогую и безопасную работу ончейн, одновременно способствуя массовому внедрению стейблкоинов, активов реального мира и глобальных платежей.

Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.


Часто задаваемые вопросы – Аккаунт

Часто задаваемые вопросы – Аккаунт

1. Вход в систему1.1 Как войти в аккаунт, если недоступны ни мой номер мобильного телефона, ни электронная почта?Если вы помните пароль от аккаунта:На веб-сайте: На официальной странице входа введите

Как отправить биткоин? Полное пошаговое руководство

Как отправить биткоин? Полное пошаговое руководство

Отправка биткоина поначалу может показаться сложной, но на самом деле это довольно просто, как только вы поймёте основы. Это руководство проведёт вас через всё, что нужно знать о безопасной и эффектив

Биткоин против золота: какой актив лучше для сохранения стоимости?

Биткоин против золота: какой актив лучше для сохранения стоимости?

Дебаты о биткоине против золота обострились, поскольку оба актива достигли исторических оценок в 2025 году. Золото значительно выросло, превысив $3,000 за унцию, в то время как биткоин торгуется выше

Почему биткоин ценен? 5 ключевых причин его цены

Почему биткоин ценен? 5 ключевых причин его цены

Биткоин вырос с центов до десятков тысяч долларов, но многие до сих пор задаются вопросом, как цифровая валюта без физического обеспечения может иметь ценность. В этой статье объясняются основные факт

Связанные статьи

