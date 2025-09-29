Что такое Polygon (POL)? Блокчейн-фундамент для глобальных платежей и активов реального мира

С быстрым развитием технологий блокчейн и Web3, как пользователи, так и разработчики все чаще требуют инфраструктуру, которая обеспечивает более высокую производительность, более низкие затраты и более высокую масштабируемость. Являясь одним из важнейших решений для масштабирования в экосистеме Ethereum, Polygon (POL) развивается за счет постоянных технологических обновлений и улучшений токенов, чтобы стать предпочтительной инфраструктурой блокчейна для глобальных платежей и активов реального мира (RWA)









Matic Network, в 2021 году она была переименована в Polygon. Благодаря модульной архитектуре и совместимости с EVM, Polygon превратилась в ведущую инфраструктуру, поддерживающую миллионы пользователей и тысячи децентрализованных приложений (dApp). Polygon – это мультичейн экосистема масштабирования, построенная на базе Ethereum и предназначенная для предоставления пользователям и разработчикам недорогого и высокоскоростного доступа к Web3 с использованием безопасности Ethereum. Первоначально запущенная в 2017 году как, в 2021 году она была переименована в Polygon. Благодаря модульной архитектуре и совместимости с EVM,превратилась в ведущую инфраструктуру, поддерживающую миллионы пользователей и тысячи децентрализованных приложений (dApp).





Команда основателей Polygon состоит из предпринимателей, занимающихся масштабируемостью Ethereum, одним из соучредителей и нынешним генеральным директором Polygon Foundation является Сандип Найлвал. Под его руководством Polygon превратился из раннего решения для сайдчейнов в одну из самых активных блокчейн-сетей в мире, постоянно развивая инфраструктуру Web3. В соответствии со своей долгосрочной концепцией агрегированной сети (AggLayer), сообщество Polygon завершило обновление токена с MATIC до POL. Обновленный токен POL является не только нативным токеном газа и стейкинга Polygon PoS, но и призван играть более широкую роль в сети AggLayer, включая участие в фиксации стоимости и распределении стимулов, с конкретными механизмами, определяемыми будущим консенсусом сообщества.





Преимущества Polygon включают:





Высокая производительность: Возможность масштабной параллельной обработки с TPS в миллионах.

Низкая стоимость: Комиссии за транзакции намного ниже, чем в основной сети Ethereum.

Безопасность: Использует систему безопасности Ethereum, защищая активы и приложения.









Polygon работает параллельно с Ethereum, обрабатывая транзакции «офчейн» и периодически отправляя состояния транзакций обратно в основную сеть Ethereum. Это обеспечивает как эффективность, так и безопасность.





Polygon использует модифицированный консенсус доказательства доли владения (PoS). Участники сети совершают стейкинг токенов POL (нативный токен Polygon) для проверки транзакций и получения наград. POL – это токен ERC-20, используемый для оплаты транзакционных комиссий, управления и обеспечения безопасности сети.





Polygon интегрирует технологии zk-Rollup и zkEVM для улучшения масштабируемости и эффективности. Протокол AggLayer агрегирует несколько доказательств ZK, обеспечивая беспрепятственное взаимодействие между 1 и 2 уровнями.





Исследование Корнельского университета показывает, что кроссчейн-транзакции Ethereum–Polygon являются высокопрозрачными: отслеживаемость депозитов достигла 99,65%, а отслеживаемость вывода средств – 92,78%. Это подчеркивает проверяемость кроссчейн-мостов и создает основу для повышения эффективности и безопасности в будущем.













После обширных обсуждений и достижения широкого консенсуса сообщества Polygon 4 сентября 2024 года официально обновило исходный токен MATIC до POL (токен экосистемы Polygon). С тех пор POL служит в качестве собственного токена для оплаты газа и стейкинга в сети Polygon PoS. Это обновление было больше, чем просто ребрендинг токена. Оно стало важной вехой в эволюции Polygon к более эффективной мультичейн экосистеме. Согласно заявлению, опубликованному в официальном блоге Polygon 3 сентября 2025 года, почти через год после обновления MATIC до POL, 99% MATIC были успешно перенесены в POL, и все транзакции в сети Polygon PoS теперь выполняются с использованием POL в качестве токена газа.









Своп 1:1: Держатели MATIC получают Держатели MATIC получают POL в соотношении 1:1.

Автоматическая миграция: Пользователям Polygon PoS не нужно предпринимать никаких действий. Миграция на Ethereum и других сетях может быть выполнена через официальный портал Polygon или биржи.









POL определяется как «гиперпродуктивный» токен, что означает:





Кроссчейн-стейкинг и валидация: POL обеспечивает безопасность не только сети Polygon PoS, но и других сетей (включая суверенные сети AggLayer), генерируя диверсифицированные награды.

Расширенная полезность и стимулы: Используется для транзакционных комиссий, стимулирования валидаторов и т. д., что увеличивает его полезность и потенциал заработка.

Управление и расширение прав и возможностей сообщества: Держатели участвуют в управлении и развитии сети. Казна сообщества поддерживает рост экосистемы.

Устойчивая токеномика: Награды за стейкинг, сжигание токенов и аирдропы экосистемы уравновешивают долгосрочную ценность и повышают уровень участия.













Последний план развития Polygon, называемый Gigagas, направлен на достижение 100 000 TPS и утверждение Polygon в качестве быстрой, недорогой, безопасной и масштабируемой платежной сети по умолчанию. Gigagas – это больше, чем просто план по повышению производительности. Это стратегический шаг к созданию инфраструктуры для платежей реального мира и расчетов по активам. В качестве первой вехи Gigagas Polygon завершил обновление Heimdall, одно из самых сложных технических обновлений в криптоиндустрии:





Более быстрые транзакции: Транзакции завершаются менее чем за 5 секунд.

Повышенная эффективность платежей: Стейблкоины можно использовать для ежедневных платежей.

Оптимизированный расчет активов: Расчеты токенизированных активов соответствуют скорости традиционных финансовых операций.









Путь Polygon отмечен важными вехами и партнерствами:





Видение ребрендинга и расширения: В 2021 году Matic Network преобразовалась в Polygon, запустив свою концепцию мультичейн-масштабирования.

Повышение масштабируемости ZK: Приобретение Hermez и Mir для расширения возможностей zk-Rollup.

Финансирование и поддержка экосистемы: В 2022 году привлечено В 2022 году привлечено 450 млн долларов , а затем выделены гранты для стимулирования роста экосистемы.

Внедрение в предприятия и отрасли: Партнерство с Disney, Google Cloud, Starbucks, Mastercard и Jio (Индия) для продвижения приложений реального мира.

Улучшения в управлении: Polygon 2.0 представил усовершенствованные структуры управления сообществом.









глобальный уровень ценностей. Благодаря обновлению POL, дорожной карте Gigagas, обновлению Heimdall и прорывам в технологиях AggLayer и zk, Polygon обеспечивает быструю, недорогую и безопасную работу ончейн, одновременно способствуя массовому внедрению Polygon превращается из решения для масштабирования Ethereum в. Благодаря обновлению POL, дорожной карте Gigagas, обновлению Heimdall и прорывам в технологиях AggLayer и zk, Polygon обеспечивает быструю, недорогую и безопасную работу ончейн, одновременно способствуя массовому внедрению стейблкоинов , активов реального мира и глобальных платежей.









