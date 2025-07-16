Circle возглавляет волну стейблкоинов: Переход от нишевого рынка к крупному конкуренту

На фоне продолжающихся глобальных регуляторных проблем, с которыми сталкиваются криптоактивы, Circle стала первой публично торгуемой компанией, выпускающей стейблкоины, на фондовом рынке США – важной вехой в легализации этого сектора. Это достижение подчеркивает растущее доминирование и различия между USDC и USDT на рынке стейблкоинов. USDC делает акцент на соответствии нормативным требованиям, обеспечении и процентных выплатах, при этом активно работая в экосистеме Solana . USDT, напротив, фокусируется на децентрализации, диверсифицированном развертывании и практических сценариях использования для платежей, играя важную роль в трансграничной торговле и глобальных валютных приложениях.









Основанная в 2013 году, Circle – компания в сфере цифровых платежей и блокчейн-финансов, которая быстро закрепила сильные позиции на рынке стейблкоинов после запуска USDC.





Optimism, USDC – это централизованный стейблкоин, привязанный к доллару США в соотношении 1:1 и полностью обеспеченный резервами, удерживаемыми в регулируемых банках США, и краткосрочными государственными ценными бумагами. Эти резервы ежемесячно проверяются сторонними аудиторскими компаниями для обеспечения прозрачности и безопасности. Высокий уровень соответствия нормативным требованиям и прозрачности выделяет USDC среди других стейблкоинов. По состоянию на июль 2025 года рыночная капитализация USDC составляет примерно 61,5 миллиарда долларов США, что делает его вторым по величине стейблкоином в мире. Его обширная экосистема охватывает несколько блокчейнов, включая Ethereum , Solana, Arbitrum Avalanche , Base и Polygon, поддерживая биржи, протоколы DeFi, высокоскоростные платежи и кроссчейн переводы активов.





Недавние результаты Circle на фондовом рынке США были впечатляющими. С момента IPO акции Circle (тикер: CRCL) резко выросли, поднявшись на 167% в первый день и достигнув пика в 284,35$, после чего стабилизировались, что представляет собой необычайный рост на 817,26% по сравнению с первоначальной ценой размещения в 31$. Этот успех не только подтверждает силу Circle, но и устанавливает ориентир для роста индустрии стейблкоинов на основных финансовых рынках.













На рынке стейблкоинов USDT, несомненно, удерживает доминирующее положение. Выпущенный Tether Limited с момента его запуска в 2014 году, USDT быстро завоевал популярность благодаря своей децентрализованной модели посреднических услуг. В настоящее время USDT выпускается на более чем 13 крупных публичных блокчейнах, причем примерно 54,1% выпускается в сети Tron и 44,2% – в сети Ethereum. Кроме того, USDT выпускается в меньших количествах на Solana, Avalanche, Omni, Algorand, EOS и других блокчейнах, каждый из которых составляет менее 1%, что еще больше расширяет сценарии применения USDT и охват рынка.





По мере того как рынок стейблкоинов продолжает расширяться, данные DefiLlama от 25 июня показывают, что общая рыночная капитализация стейблкоинов достигла 252,9 миллиарда долларов США. Среди них USDT от Tether долго удерживает лидирующую позицию, его рыночная капитализация впервые превысила 150 миллиардов долларов США, достигнув 157,3 миллиарда долларов США и составив 62,23% рыночной доли. USDC следует за ним с рыночной капитализацией в 61,5 млрд долларов США, занимая второе место по рыночной доле после USDT. Вместе эти два основных стейблкоина занимают более 86% рынка, в то время как все остальные стейблкоины в совокупности составляют менее 15%, что подчеркивает их доминирующее положение на рынке.









Однако, несмотря на продолжающийся рост USDT, другие стейблкоины активно расширяют свое присутствие на рынке, в результате чего доля USDT на рынке за последний год сократилась с 70% до 62%. Чтобы сохранить динамику роста, USDT принял смелые стратегии по расширению своих кроссчейн возможностей, включая запуск мультичейн токена USDT 0, поддерживаемого LayerZero OFT, и создание хаба, основанного на Legacy Hub и Plasma, с целью укрепить свои позиции в условиях жесткой рыночной конкуренции.









Появление стейблкоинов не только изменило ландшафт рынка криптовалют, но и оказало глубокое влияние на глобальную финансовую систему. С принятием Сенатом США закона GENIUS рынок стейблкоинов получил более четкую нормативную базу и правила функционирования. Закон устанавливает двойную систему регулирования на федеральном и штатном уровнях, предписывает резервный коэффициент 1:1 для стейблкоинов и усиливает требования к раскрытию информации и аудиту, обеспечивая мощную поддержку для здорового развития рынка стейблкоинов.









Закон GENIUS не только устанавливает четкие правила функционирования рынка стейблкоинов, но и играет ключевую роль в сокращении долга и укреплении доминирования доллара США. По оценкам Standard Chartered Bank, к 2028 году глобальный рынок стейблкоинов может вырасти до 2 триллионов долларов США, что станет значительной поддержкой для рынка казначейских облигаций США. Кроме того, широкое распространение стейблкоинов еще больше укрепит статус доллара как резервной валюты за счет притока средств в казначейские облигации США.









Широкое распространение стейблкоинов приводит к трансформационным изменениям в традиционных финансах и создает возможности для инноваций в нишевых областях. От небольших трансграничных денежных переводов до протоколов кредитования DeFi и предприятий, размещающих казначейские облигации США ончейн, сферы применения стейблкоинов постоянно расширяются. В частности, стейблкоины предлагают более быстрые сроки расчетов и незначительные расходы на перевод для небольших трансграничных денежных переводов, предоставляя более удобное и эффективное решение для удаленных небольших переводов. Поставщики каналов, которые могут удовлетворить эти нишевые потребности, могут стать PayPal эпохи стейблкоинов.









Fidelity и По мере роста рынка стейблкоинов и совершенствования нормативно-правовой базы традиционные финансовые гиганты все чаще выходят на этот рынок. Банки и лидеры платежных систем, такие как Visa PayPal , напрямую выпускают стейблкоины (например, PYUSD, USDC Bank version), в то время как ранние лидеры рынка, такие как Circle, Paxos BlackRock , ускоряют расширение своего бизнеса, связанного с долларом ончейн. Эта тенденция не только будет стимулировать быстрый рост рынка стейблкоинов, но и приведет к глубоким преобразованиям в глобальной финансовой системе.









Стремительный рост Circle – это лишь микрокосм финансовой революции, начало которой положила эра стейблкоинов. Благодаря двойному доминированию USDT и USDC, непрерывному росту рынка стейблкоинов и постепенному совершенствованию нормативно-правовой базы, стейблкоины становятся важной составляющей глобальной финансовой системы. В перспективе стейблкоины будут играть ключевую роль не только в трансграничных платежах и протоколах кредитования DeFi, но и в поддержке выравнивания и децентрализации глобального финансового ландшафта. Эта финансовая революция может ознаменовать рождение более открытой, прозрачной и эффективной глобальной финансовой системы.





