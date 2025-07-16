На фоне продолжающихся глобальных регуляторных проблем, с которыми сталкиваются криптоактивы, Circle стала первой публично торгуемой компанией, выпускающей стейблкоины, на фондовом рынке США – важной На фоне продолжающихся глобальных регуляторных проблем, с которыми сталкиваются криптоактивы, Circle стала первой публично торгуемой компанией, выпускающей стейблкоины, на фондовом рынке США – важной
Обучение/Learn/Рекомендуемое/Circle возг... конкуренту

Circle возглавляет волну стейблкоинов: Переход от нишевого рынка к крупному конкуренту

16 июля 2025 г.MEXC
0m
Поделиться
#Новости отрасли
USDCoin
USDC$0.999-0.05%
DeFi
DEFI$0.001414-16.03%
ONFA Token
OFT$0.7202-3.58%
Lorenzo Protocol
BANK$0.14665+10.15%

На фоне продолжающихся глобальных регуляторных проблем, с которыми сталкиваются криптоактивы, Circle стала первой публично торгуемой компанией, выпускающей стейблкоины, на фондовом рынке США – важной вехой в легализации этого сектора. Это достижение подчеркивает растущее доминирование и различия между USDC и USDT на рынке стейблкоинов. USDC делает акцент на соответствии нормативным требованиям, обеспечении и процентных выплатах, при этом активно работая в экосистеме Solana. USDT, напротив, фокусируется на децентрализации, диверсифицированном развертывании и практических сценариях использования для платежей, играя важную роль в трансграничной торговле и глобальных валютных приложениях.

1. Circle: Новатор – первая публично торгуемая компания в сфере стейблкоинов


Основанная в 2013 году, Circle – компания в сфере цифровых платежей и блокчейн-финансов, которая быстро закрепила сильные позиции на рынке стейблкоинов после запуска USDC.

USDC – это централизованный стейблкоин, привязанный к доллару США в соотношении 1:1 и полностью обеспеченный резервами, удерживаемыми в регулируемых банках США, и краткосрочными государственными ценными бумагами. Эти резервы ежемесячно проверяются сторонними аудиторскими компаниями для обеспечения прозрачности и безопасности. Высокий уровень соответствия нормативным требованиям и прозрачности выделяет USDC среди других стейблкоинов. По состоянию на июль 2025 года рыночная капитализация USDC составляет примерно 61,5 миллиарда долларов США, что делает его вторым по величине стейблкоином в мире. Его обширная экосистема охватывает несколько блокчейнов, включая Ethereum, Solana, Arbitrum, Optimism, Avalanche, Base и Polygon, поддерживая биржи, протоколы DeFi, высокоскоростные платежи и кроссчейн переводы активов.

Недавние результаты Circle на фондовом рынке США были впечатляющими. С момента IPO акции Circle (тикер: CRCL) резко выросли, поднявшись на 167% в первый день и достигнув пика в 284,35$, после чего стабилизировались, что представляет собой необычайный рост на 817,26% по сравнению с первоначальной ценой размещения в 31$. Этот успех не только подтверждает силу Circle, но и устанавливает ориентир для роста индустрии стейблкоинов на основных финансовых рынках.


2. USDT: Доминирующий стейблкоин


На рынке стейблкоинов USDT, несомненно, удерживает доминирующее положение. Выпущенный Tether Limited с момента его запуска в 2014 году, USDT быстро завоевал популярность благодаря своей децентрализованной модели посреднических услуг. В настоящее время USDT выпускается на более чем 13 крупных публичных блокчейнах, причем примерно 54,1% выпускается в сети Tron и 44,2% – в сети Ethereum. Кроме того, USDT выпускается в меньших количествах на Solana, Avalanche, Omni, Algorand, EOS и других блокчейнах, каждый из которых составляет менее 1%, что еще больше расширяет сценарии применения USDT и охват рынка.

По мере того как рынок стейблкоинов продолжает расширяться, данные DefiLlama от 25 июня показывают, что общая рыночная капитализация стейблкоинов достигла 252,9 миллиарда долларов США. Среди них USDT от Tether долго удерживает лидирующую позицию, его рыночная капитализация впервые превысила 150 миллиардов долларов США, достигнув 157,3 миллиарда долларов США и составив 62,23% рыночной доли. USDC следует за ним с рыночной капитализацией в 61,5 млрд долларов США, занимая второе место по рыночной доле после USDT. Вместе эти два основных стейблкоина занимают более 86% рынка, в то время как все остальные стейблкоины в совокупности составляют менее 15%, что подчеркивает их доминирующее положение на рынке.


Однако, несмотря на продолжающийся рост USDT, другие стейблкоины активно расширяют свое присутствие на рынке, в результате чего доля USDT на рынке за последний год сократилась с 70% до 62%. Чтобы сохранить динамику роста, USDT принял смелые стратегии по расширению своих кроссчейн возможностей, включая запуск мультичейн токена USDT 0, поддерживаемого LayerZero OFT, и создание хаба, основанного на Legacy Hub и Plasma, с целью укрепить свои позиции в условиях жесткой рыночной конкуренции.

3. Стейблкоины: Трансформирующая сила в глобальной финансовой системе


Появление стейблкоинов не только изменило ландшафт рынка криптовалют, но и оказало глубокое влияние на глобальную финансовую систему. С принятием Сенатом США закона GENIUS рынок стейблкоинов получил более четкую нормативную базу и правила функционирования. Закон устанавливает двойную систему регулирования на федеральном и штатном уровнях, предписывает резервный коэффициент 1:1 для стейблкоинов и усиливает требования к раскрытию информации и аудиту, обеспечивая мощную поддержку для здорового развития рынка стейблкоинов.

3.1 Сокращение долга и укрепление гегемонии доллара США


Закон GENIUS не только устанавливает четкие правила функционирования рынка стейблкоинов, но и играет ключевую роль в сокращении долга и укреплении доминирования доллара США. По оценкам Standard Chartered Bank, к 2028 году глобальный рынок стейблкоинов может вырасти до 2 триллионов долларов США, что станет значительной поддержкой для рынка казначейских облигаций США. Кроме того, широкое распространение стейблкоинов еще больше укрепит статус доллара как резервной валюты за счет притока средств в казначейские облигации США.

3.2 Возможности для инноваций в нишевых сферах применения


Широкое распространение стейблкоинов приводит к трансформационным изменениям в традиционных финансах и создает возможности для инноваций в нишевых областях. От небольших трансграничных денежных переводов до протоколов кредитования DeFi и предприятий, размещающих казначейские облигации США ончейн, сферы применения стейблкоинов постоянно расширяются. В частности, стейблкоины предлагают более быстрые сроки расчетов и незначительные расходы на перевод для небольших трансграничных денежных переводов, предоставляя более удобное и эффективное решение для удаленных небольших переводов. Поставщики каналов, которые могут удовлетворить эти нишевые потребности, могут стать PayPal эпохи стейблкоинов.

3.3 Вход традиционных финансовых гигантов


По мере роста рынка стейблкоинов и совершенствования нормативно-правовой базы традиционные финансовые гиганты все чаще выходят на этот рынок. Банки и лидеры платежных систем, такие как Visa и PayPal, напрямую выпускают стейблкоины (например, PYUSD, USDC Bank version), в то время как ранние лидеры рынка, такие как Circle, Paxos, Fidelity и BlackRock, ускоряют расширение своего бизнеса, связанного с долларом ончейн. Эта тенденция не только будет стимулировать быстрый рост рынка стейблкоинов, но и приведет к глубоким преобразованиям в глобальной финансовой системе.

4. Заключение


Стремительный рост Circle – это лишь микрокосм финансовой революции, начало которой положила эра стейблкоинов. Благодаря двойному доминированию USDT и USDC, непрерывному росту рынка стейблкоинов и постепенному совершенствованию нормативно-правовой базы, стейблкоины становятся важной составляющей глобальной финансовой системы. В перспективе стейблкоины будут играть ключевую роль не только в трансграничных платежах и протоколах кредитования DeFi, но и в поддержке выравнивания и децентрализации глобального финансового ландшафта. Эта финансовая революция может ознаменовать рождение более открытой, прозрачной и эффективной глобальной финансовой системы.

В условиях этих преобразований инвесторы по всему миру сталкиваются с беспрецедентными возможностями и вызовами. Для тех, кто хочет принять участие в этом историческом сдвиге, выбор безопасной и надежной торговой платформы имеет решающее значение. MEXC, с ее передовой технологической инфраструктурой, надежной системой управления рисками и широким спектром торговых продуктов, стала предпочтительным выбором для многих инвесторов. Платформа предлагает услуги по торговле стейблкоинами наряду с широким спектром криптовалют, удовлетворяя разнообразные инвестиционные потребности своих пользователей.

Отказ от ответственности: Информация, представленная в этом материале, не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским или любым другим связанным услугам, а также не является рекомендацией по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет эту информацию исключительно в справочных целях и не дает инвестиционных советов. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете связанные с этим риски и проявляйте осторожность при инвестировании. MEXC не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.




Популярные статьи

Можно ли майнить Solana? Правда о майнинге SOL

Можно ли майнить Solana? Правда о майнинге SOL

Вы, вероятно, слышали о невероятной скорости Solana и низких комиссиях, и теперь интересуетесь, как майнить Solana, чтобы получить токены SOL. Возможно, вы уже искали программное обеспечение для майни

Как создать мем-коин на Solana? Полное руководство для начинающих

Как создать мем-коин на Solana? Полное руководство для начинающих

Мир криптовалют пережил взрывной рост мем-коинов, превратив интернет-шутки в легитимные цифровые активы стоимостью в миллионы долларов. Если вы задаетесь вопросом как создать мем-коин на Solana, вы по

Как работает стейкинг Solana? Полное руководство по стейкингу SOL

Как работает стейкинг Solana? Полное руководство по стейкингу SOL

Стейкинг Solana предлагает держателям криптовалюты простой способ получения пассивного дохода при поддержке одного из самых быстрых блокчейнов в индустрии. Это подробное руководство познакомит вас со

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

При торговле фьючерсами на MEXC одним из важных параметров, который часто упускают из виду, является режим позиции. Он определяет, можете ли вы одновременно держать лонг и шорт позиции в одной и той ж

Связанные статьи

Что такое BIANRENSHENG(BINANCELIFE)? От интернет-мема до криптовалютного феномена

Что такое BIANRENSHENG(BINANCELIFE)? От интернет-мема до криптовалютного феномена

TL;DR1) Достижение рубежа: BINANCELIFE (BINANCELIFE) стал первым китайским мемкоином, дебютировавшим на Binance, нарушив устоявшиеся рыночные традиции.2) Взрывной рост: Всего за три дня после запуска

Что такое Recall? Краткое руководство по трем основным механизмам децентрализованного маркетплейса ИИ-навыков

Что такое Recall? Краткое руководство по трем основным механизмам децентрализованного маркетплейса ИИ-навыков

TL;DRRecall использует децентрализованные рыночные механизмы, чтобы позволить сообществу решать, какие навыки ИИ необходимы, а не оставлять это на усмотрение нескольких крупных технологических компани

Что такое USDf? Краткое руководство по инновационному механизму стейблкоина Falcon Finance

Что такое USDf? Краткое руководство по инновационному механизму стейблкоина Falcon Finance

TL;DRUSDf – это сверхобеспеченный синтетический доллар, построенный на базе Ethereum, с текущим объемом в обращении около 1,899 миллиарда и местом рейтинга № 202 на рынке.USDf поддерживает в качестве

Что такое Espresso? Воссоединение фрагментированного мира блокчейнов с помощью 100 нодов

Что такое Espresso? Воссоединение фрагментированного мира блокчейнов с помощью 100 нодов

TL;DR1) Espresso использует децентрализованный консенсус BFT для обеспечения быстрого подтверждения транзакций в течение шести секунд для всех подключенных блокчейнов.2) Являясь глобальным уровнем под

Зарегистрироваться на MEXC
Зарегистрируйтесь и получите до 10 000 USDT бонусов