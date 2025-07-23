Что такое NIL? Введение в цифровые активы

NIL - это криптовалюта на основе блокчейна, которая питает децентрализованную вычислительную платформу Nillion, ориентированную на обеспечение безопасной и конфиденциальной обработки данных для широкого круга отраслей. Запущенная в марте 2025 года, NIL была разработана для решения важной задачи обработки конфиденциальных данных без риска их дешифрования. Используя собственную технологию Blind Compute, NIL позволяет пользователям выполнять вычисления с зашифрованными данными, обеспечивая как конфиденциальность, так и безопасность. Это нововведение открывает новые возможности для таких секторов, как финансы, искусственный интеллект и здравоохранение, где конфиденциальность данных имеет первостепенное значение. Интегрируя передовые криптографические методы, NIL предоставляет надежную основу для децентрализованных приложений, требующих безопасной обработки данных.

NIL была основана в 2022 году командой экспертов с опытом в области криптографии, распределенных систем и корпоративных технологий. Основатели ранее занимали ключевые должности в ведущих технологических компаниях и исследовательских учреждениях, объединив глубокие знания в области блокчейна, инженерии конфиденциальности и безопасных вычислений. Их видение заключалось в создании платформы, которая могла бы трансформировать способ обработки и обмена конфиденциальными данными, используя инновационные криптографические методы для устранения традиционных компромиссов безопасности. С момента своего создания Nillion достигла нескольких важных вех, включая привлечение значительного стартового финансирования от известных инвесторов, запуск основной сети в начале 2025 года и формирование стратегических партнерств с лидерами отрасли, такими как NEAR, Aptos, Arbitrum и Meta. Проект получил широкое внимание после запуска программы Verifier Program, которая привлекла почти 500 000 активных верификаторов и обеспечила защиту более 1 050 ГБ данных, позиционируя Nillion как пионера в области децентрализованных вычислений с сохранением конфиденциальности.

Экосистема NIL построена вокруг набора взаимосвязанных продуктов, предназначенных для предоставления комплексного решения для разработчиков, предприятий и владельцев данных, ищущих безопасные вычисления.

nilAI: Главная платформа/Приложение

nilAI служит основным прикладным слоем экосистемы Nillion, позволяя пользователям развертывать и запускать модели ИИ с сохранением конфиденциальности на зашифрованных данных. Эта платформа использует технологию Blind Compute для обеспечения того, чтобы конфиденциальная информация оставалась секретной на протяжении всего процесса вычислений. nilAI в настоящее время используется растущим числом проектов в сфере финансов и здравоохранения, что делает его ведущим решением для безопасного развертывания ИИ.

nilVM: Вторичные функции/Сервисы

nilVM расширяет экосистему, предоставляя виртуальную машину, адаптированную для смарт-контрактов с акцентом на конфиденциальность. Разработчики могут создавать и выполнять децентрализованные приложения, требующие безопасной обработки данных, пользуясь бесшовной интеграцией криптографических протоколов. Архитектура nilVM обеспечивает эффективное и безопасное выполнение, поддерживая широкий спектр вариантов использования - от конфиденциальных транзакций до частного анализа данных.

nilDB и nilChain: Дополнительные компоненты экосистемы

nilDB предлагает децентрализованное, зашифрованное хранилище данных, а nilChain обеспечивает базовую инфраструктуру блокчейна для расчета транзакций и достижения консенсуса. Эти компоненты работают вместе, чтобы обеспечить безопасную, масштабируемую и совместимую обработку данных по всей сети.

Вместе эти продукты создают мощную среду, где NIL выступает в роли токена полезности и управления, обеспечивающего все взаимодействия и стимулирующего участие в сети. Этот интегрированный подход обеспечивает самоподдерживающуюся экосистему для децентрализованных приложений с приоритетом конфиденциальности.

Конфиденциальность и безопасность данных:

Конфиденциальные данные часто подвергаются риску раскрытия во время обработки, что приводит к утечкам и регуляторным проблемам.

Неэффективный обмен данными:

Организации сталкиваются с трудностями в сотрудничестве над проектами, управляемыми данными, из-за опасений по поводу конфиденциальности и отсутствия инструментов безопасных вычислений.

Ограниченные децентрализованные вычисления:

Существующие платформы блокчейна не оптимизированы для вычислений с сохранением конфиденциальности, что ограничивает развитие безопасных приложений.

NIL решает эти проблемы с помощью своей технологии Blind Compute, которая позволяет выполнять вычисления с зашифрованными данными без их дешифрования. Такой подход гарантирует, что данные остаются конфиденциальными даже во время обработки, устраняя риск раскрытия. Позволяя безопасные многопользовательские вычисления, NIL способствует сотрудничеству между организациями без ущерба для конфиденциальности. Архитектура платформы также поддерживает масштабируемые, децентрализованные вычисления, открывая новые возможности для приложений с акцентом на конфиденциальность в ИИ, финансах и здравоохранении. Благодаря этим инновациям NIL трансформирует способ обработки, обмена и монетизации конфиденциальных данных в цифровой экономике.

Токен NIL является родным цифровым активом сети Nillion, с общим выпуском в 1 миллиард токенов. Пропорциональное распределение токенов NIL следующее:

- Экосистема и НИОКР: 29%

- Сообщество: 20%

- Разработка протокола: 10%

- Ранние сторонники: 21%

- Основные участники: 20%

На момент запуска примерно 19,5% от общего предложения находилось в начальной циркуляции, а остальное подлежало постепенному разблокированию для обеспечения долгосрочной стабильности сети. Токен разработан для поддержки безопасности сети, управления и непрерывного развития внутри экосистемы Nillion.

В рамках экосистемы NIL выполняет несколько функций:

- Оплата вычислительных услуг: Пользователи платят токенами NIL за доступ к безопасным вычислительным и сервисам хранения данных в сети.

- Комиссии за транзакции: NIL используется для оплаты обработки транзакций и операций в сети.

- Стейкинг и безопасность сети: Владельцы токенов могут стейкать NIL для участия в проверке сети, получения вознаграждений и повышения безопасности.

- Управление: Владельцы NIL могут предлагать и голосовать по обновлениям протокола и решениям сети, причем право голоса пропорционально количеству стейкнутых токенов.

NIL реализует децентрализованную модель управления, предоставляя сообществу возможность формировать будущее сети. Стейкинг токенов NIL не только обеспечивает безопасность сети, но и предоставляет держателям вознаграждения и влияние на ключевые решения. График разблокировки разработан для поддержания рыночной стабильности и стимулирования долгосрочного участия, поддерживая устойчивый рост экосистемы Nillion.

NIL представляет собой инновационное решение в секторе децентрализованных вычислений, решая критические проблемы в области защиты данных, безопасных вычислений и совместного использования данных. Благодаря передовой технологии Blind Compute и комплексному набору инструментов для разработчиков, NIL позволяет пользователям создавать и развертывать приложения с сохранением конфиденциальности в различных отраслях. Робастная модель токеномики, активное сообщество и стратегические партнерства позиционируют NIL как трансформирующую силу в ландшафте цифровых активов. Готовы начать торговать NIL? Наше исчерпывающее "Полное руководство по торговле NIL: От начала до практической торговли" проведет вас через все, что вам нужно знать - от основ NIL и настройки кошелька до продвинутых торговых стратегий и методов управления рисками. Независимо от того, являетесь ли вы новичком в криптовалютах или опытным трейдером, это пошаговое руководство оснастит вас знаниями на безопасной платформе MEXC. Узнайте, как максимизировать свой потенциал NIL уже сегодня!