Что такое ликвидный стейкинг?









В традиционных моделях стейкинга, держатели криптовалюты проводят стейкинг своих активов в сети, чтобы поддерживать ее безопасность и функционирование. Это означает, что держатели не могут немедленно получить доступ к этим активам или использовать их до тех пор, пока они не будут разблокированы.





Ликвидный стейкинг – это процесс токенизации стейковых активов. Благодаря внедрению новых протоколов ликвидный стейкинг позволяет держателям стейковых активов одновременно участвовать в рынках стейкинга и ликвидности. Такая ликвидность может помочь стейкерам получить дополнительную прибыль, сохранив при этом свою долю в исходной сети.









Деривативы ликвидного стейкинга (LSD) – это эквивалентные токены капитала, которые получают пользователи, участвующие в ликвидном стейкинге. Эти токены представляют собой стейкинговые активы участников и могут быть использованы для торговли, перевода и других операций. LSD помогают участникам получать дополнительную прибыль, наслаждаясь вознаграждением от ставок.





Как и другие токены ERC20, LSD являются взаимозаменяемыми и торгуемыми токенами. Как правило, деривативы ликвидного стейкинга также называют токенами ликвидного стейкинга (LST), и эти два термина представляют собой одну и ту же концепцию.









Протоколы ликвидного стейкинга, возглавляемые такими проектами, как Lido, стремительно развивались, и доля рынка Lido на пике превышала 75%, что создает потенциальные риски централизации. Для обеспечения децентрализации и безопасности сетей блокчейн появились два основных решения, одним из которых является рестейкинг.





Под рестейкингом подразумевается практика повторного стейкинга активов после первоначального стейкинга. Это дает стейкерам дополнительный способ получения вознаграждения, одновременно повышая безопасность и стабильность сети. Для решения проблем с ликвидностью при рестейкинге были введены токены Liquid Restaked Tokens (LRT). Если вы хотите узнать больше о рестейкинге, вы можете прочитать статью « Что такое ликвидный рестейкинг » для получения дополнительной информации.









4.1 Выбор активов и платформы: Участники выбирают платформу и активы, которые они хотят использовать для ликвидного стейкинга.





4.2 Обеспечение ликвидности: Участники размещают свои активы в соответствующем пуле ликвидности, обычно требуя парных депозитов для формирования торговой пары.





4.3 Зарабатывание вознаграждения: Участники зарабатывают вознаграждения за стейкинг, которые обычно складываются из комиссий за транзакции, вознаграждений за майнинг или других поощрений, предусмотренных протоколом. Вознаграждения распределяются в зависимости от предоставленной ликвидности и продолжительности стейкинга.





4.4 Управление рисками: Участники должны управлять рыночными рисками, связанными с стейкинговыми активами, такими как колебания цен и потенциальные риски смарт-контрактов.





4.5 Вывод стейкинга: Участники могут выбрать способ вывода своих ликвидных активов, когда это необходимо.













Повышенная ликвидность: Ликвидный стейкинг обеспечивает более гибкую и эффективную ликвидность, позволяя участникам использовать LSD (деривативы ликвидного стейкинга) для инвестиций в различные протоколы DeFi, тем самым улучшая использование капитала.





Разносторонний доход: Пользователи могут перераспределять LSD в протоколах DeFi для получения дополнительного дохода помимо вознаграждения за стейкинг, диверсифицируя и максимизируя личный заработок.





Гибкость: Ликвидный стейкинг, как правило, обеспечивает большую универсальность, позволяя стейкерам выводить активы или корректировать стратегии стейкинга по мере необходимости, чтобы адаптироваться к изменениям на рынке и личным потребностям.









Более высокий порог: Ликвидный стейкинг требует от участников определенного опыта и операционных навыков, что может оказаться сложным для новичков.





Риск контракта: смарт-контракты могут иметь уязвимости или быть подвержены атакам, что потенциально подвергает риску активы стейкеров.





Ценовая развязка: Цена LST (токенов ликвидного стейкинга) не может быть напрямую привязана к базовому активу, и неожиданные колебания рынка могут привести к падению ее ниже стоимости актива.









В настоящее время доля рынка ликвидного стейкинга в основном сосредоточена в сетях Ethereum и Solana. Согласно последним данным DeFiLlama, в десятку лидеров по показателю TVL (Общее значение залокированных активов) входят Lido, Rocket Pool, Binance, Jito, Mantle, Marinade, Coinbase, Sanctum, Frax Finance и StakeStone.

















Lido – это протокол ликвидного стейкинга, поддерживающий множество PoS-сетей. Он позволяет пользователям делать стейкинг своих токенов, не блокируя свои активы и не поддерживая аппаратную или программную инфраструктуру, и при этом участвовать в деятельности ончейн (такой как кредитование, доходное фермерство и т. д.). Lido позволяет пользователям делать стейкинг любого количества токенов и получать ежедневные вознаграждения за стейкинг.





На данный момент Lido остается протоколом DeFi с самым высоким TVL.













Jito – это протокол ликвидного стейкинга, запущенный компанией Jito Lab в сети Solana. На данный момент это протокол DeFi с самым высоким TVL на Solana. В отличие от других существующих протоколов ликвидного стейкинга, Jito предлагает стейкерам не только вознаграждение за стейкинг, но и дополнительное вознаграждение MEV (Максимально извлекаемая ценность).













Протокол Babylon – это протокол стейкинга Bitcoin, который позволяет пользователям блокировать BTC в сети Bitcoin для обеспечения безопасности других PoS-сетей, получая при этом вознаграждение за стейкинг. Babylon использует уникальные функции безопасности и децентрализации Bitcoin для обеспечения экономической безопасности других PoS-сетей, способствуя быстрому запуску других проектов.





В настоящее время проект Babylon находится на стадии тестирования, мейннет еще не запущен и токены еще не выпущены.









Ликвидный стейкинг привлекает пользователей тем, что позволяет в любой момент отменить стейкинг и получить множество вознаграждений. Участвуя в ликвидном стейкинге на веб-сайте проекта, пользователи должны остерегаться фишинговых веб-сайтов, чтобы избежать кражи активов и других проблем. С увеличением числа участников ликвидного стейкинга вознаграждение, как правило, уменьшается, что может быть невыгодно для последующих участников.





Для большинства пользователей хорошим вариантом также является удержание токенов проекта и получение прибыли от колебаний цены токенов. MEXC предлагает широкий выбор спотовых и фьючерсных токенов с более чем 2 500 торговыми парами, чтобы удовлетворить ваши торговые потребности.





