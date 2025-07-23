Что такое AMI? Введение в цифровые активы

AMI (Amnis Finance) — это криптовалюта на основе блокчейна, которая питает децентрализованную платформу Amnis Finance, ориентированную на предоставление инновационных решений для ликвидного стейкинга в блокчейне Aptos. Запущенная для решения проблем неликвидности и неэффективности при стейкинге, AMI позволяет пользователям стейкать свои токены APT, сохраняя при этом доступ к ликвидности, тем самым максимизируя доходность без ущерба гибкости. Благодаря своей надежной технологической базе, Amnis Finance позволяет пользователям участвовать в стейкинге, получать вознаграждения и использовать свои застейканные активы в DeFi-приложениях, обеспечивая безопасность и эффективность в экосистеме Aptos[5].

Amnis Finance была основана командой профессионалов в области блокчейна с глубокими знаниями в сфере децентрализованных финансов, разработки смарт-контрактов и экосистемы Aptos. Хотя конкретные имена основателей и их биографии не раскрываются в доступных источниках, видение проекта сосредоточено на преобразовании опыта стейкинга путем внедрения протоколов ликвидного стейкинга, которые открывают новые возможности для держателей APT. С момента своего создания Amnis Finance достигла ключевых вех, включая разработку и внедрение протокола ликвидного стейкинга на Aptos, интеграцию с DeFi-приложениями и запуск собственного токена AMI. Эти достижения позволили Amnis Finance занять заметное место среди инноваторов в DeFi-ландшафте Aptos благодаря своему безопасному и ориентированному на пользователя подходу к стейкингу[5].

Экосистема Amnis Finance построена вокруг нескольких основных продуктов, предназначенных для обеспечения бесшовного опыта стейкинга и использования DeFi для пользователей Aptos:

Платформа ликвидного стейкинга

Главная платформа позволяет пользователям стейкать свои токены APT и получать взамен производные инструменты ликвидного стейкинга. Это позволяет пользователям получать вознаграждения за стейкинг, сохраняя возможность использовать свои застейканные активы в других DeFi-протоколах, повышая как доходность, так и гибкость. Платформа использует смарт-контракты для обеспечения безопасности и прозрачности, что делает ее ведущим решением для участников стейкинга Aptos[5].

Сервисы интеграции с DeFi

Amnis Finance расширяет свою полезность за счет интеграции с различными DeFi-приложениями, позволяя пользователям задействовать свои токены ликвидного стейкинга в протоколах кредитования, заимствования и фарминга доходности. Эта интероперабельность максимизирует эффективность капитала и предоставляет пользователям несколько способов получения дохода от своих цифровых активов.

Инструменты аналитики и управления портфелем

Экосистема включает инструменты для отслеживания производительности стейкинга, мониторинга вознаграждений и управления портфелями. Эти функции дают пользователям возможность принимать обоснованные решения и оптимизировать свои стратегии стейкинга AMI.

Вместе эти компоненты создают комплексную среду, где AMI выступает в качестве утилитарного токена, обеспечивающего все взаимодействия, способствуя созданию самоподдерживающейся и эффективной экосистемы для стейкеров Aptos.

Сектора стейкинга и DeFi на Aptos сталкиваются с несколькими критическими проблемами, которые Amnis Finance стремится решить:

Неликвидность застейканных активов

Традиционный стейкинг блокирует токены, не позволяя пользователям получать доступ или использовать свои активы в другом месте. Эта неликвидность ограничивает участие в других возможностях DeFi и снижает общую эффективность капитала.

Неэффективные механизмы вознаграждений

Многие решения для стейкинга предлагают субоптимальные структуры вознаграждений, не максимизируя доходы для пользователей. Это демотивирует участие и подрывает рост экосистемы стейкинга AMI.

Сложность и риски безопасности

Работа со стейкингом и DeFi-протоколами может быть сложной, с рисками, связанными с уязвимостями смарт-контрактов и ошибками пользователей. Эти барьеры отпугивают новых пользователей и подвергают участников потенциальным потерям.

Amnis Finance решает эти болевые точки через свой протокол ликвидного стейкинга, который позволяет пользователям стейкать токены APT, получать ликвидные производные и использовать их в DeFi-приложениях. Используя безопасные смарт-контракты и интеграцию с более широкой экосистемой Aptos, Amnis Finance предлагает комплексное, эффективное и удобное решение, которое преобразует опыт стейкинга для всех участников[5].

Общий выпуск (общее предложение) цифрового токена AMI (Amnis Finance) составляет 1 000 000 000 токенов[2][5]. Согласно последним доступным данным, текущее обращение сообщается как 0, что предполагает, что токены еще не распределены или заблокированы/не выпущены на данный момент[2][5].

Что касается пропорционального распределения токенов AMI, результаты поиска не предоставляют подробного разбиения (например, распределения между командой, инвесторами, экосистемой или сообществом). Ни официальная белая книга, ни диаграмма экономики токенов не упоминаются в доступных источниках, и официальный сайт напрямую не цитируется в результатах. Если вам требуется точная пропорциональная структура распределения (например, процентные распределения между различными заинтересованными сторонами), вам нужно будет обратиться к официальному сайту Amnis Finance или его белой книге, которые не включены в текущие результаты поиска. На основе стандартной практики отрасли такая информация обычно находится в белой книге проекта или разделе экономики токенов на официальном сайте.

Резюме:

Общий выпуск: 1 000 000 000 токенов AMI[2][5]

1 000 000 000 токенов AMI[2][5] Текущее обращение: 0 (по последним данным)[2][5]

0 (по последним данным)[2][5] Пропорциональное распределение: Не указано в предоставленных результатах поиска

Для получения наиболее точных и актуальных данных о распределении обратитесь к официальной документации или сайту Amnis Finance.

В рамках экосистемы Amnis Finance AMI выполняет несколько функций:

Утилитарный токен: Используется для оплаты транзакционных сборов и доступа к премиальным функциям внутри торговой платформы AMI.

Используется для оплаты транзакционных сборов и доступа к премиальным функциям внутри торговой платформы AMI. Стимулы: Распределяется в качестве вознаграждений пользователям, которые участвуют в стейкинге AMI и предоставлении ликвидности.

Распределяется в качестве вознаграждений пользователям, которые участвуют в стейкинге AMI и предоставлении ликвидности. Управление: Предоставляет право держателям участвовать в управлении протоколом, включая голосование по предложениям и обновлениям.

Текущие данные указывают на то, что текущий объем обращения равен нулю, что подразумевает, что токены либо заблокированы, либо еще не распределены. Конкретное расписание разблокировки и периоды вестинга не описаны в доступных источниках. Для точной информации о цифровых активах AMI обратитесь к официальной документации Amnis Finance.

AMI реализует модель управления, которая позволяет держателям токенов голосовать по ключевым решениям протокола, таким как обновления, изменения параметров и инициативы экосистемы. Кроме того, пользователи могут стейкать свои токены AMI, чтобы получать вознаграждения и дополнительные привилегии в сети. Приблизительная годовая процентная доходность (APY) и конкретные преимущества стейкинга AMI зависят от параметров платформы и уровня участия пользователей.

Amnis Finance (AMI) представляет собой инновационное решение в секторе DeFi Aptos, решая ключевые проблемы, такие как неликвидность, неэффективные вознаграждения и сложность для пользователей, с помощью протокола ликвидного стейкинга и интегрированной экосистемы. Благодаря своей надежной технологии и ориентированным на пользователя функциям, Amnis Finance демонстрирует значительный потенциал для преобразования того, как пользователи Aptos стейкают, зарабатывают и взаимодействуют с DeFi.