Что такое рыночный ордер?









Рыночный ордер позволяет пользователям немедленно купить или продать по наилучшей доступной цене на текущем рынке, обеспечивая быстрое исполнение ордера.





Понятия, связанные с рыночныыми ордерами MEXC:

Цена покупки / Цена продажи: наилучшая доступная цена на рынке при покупке или продаже криптовалюты.

Количество покупки / Количество продажи: количество криптовалюты, которое пользователь вводит для покупки или продажи.

Всего: общая стоимость криптовалюты, которую пользователь вводит для покупки или продажи.





Важно отметить, что если общая сумма одного рыночного ордера слишком большая, может возникнуть ситуация, когда неисполненная часть ордера будет отменена.









Сейчас мы продемонстрируем, как разместить рыночный ордер для торговой пары MX/USDT.









1) Откройте официальный сайт MEXC, войдите в свой аккаунт и нажмите [Спот], чтобы перейти на страницу спотовой торговли.





2) Выберите [Маркет] в качестве типа ордера.









3) Вы можете выбрать поле «Всего» или «Сумма» для заполнения.





4) Нажмите [Купить MX], чтобы исполнить ордер по текущей лучшей рыночной цене, основанной на введенном вами значении «Всего» или «Сумма».





5) После успешной покупки вы можете просмотреть приобретенные вами токены MX в разделе «Открытые позиции».













1) Откройте приложение MEXC, войдите в свой аккаунт и нажмите на [Торговля] внизу, чтобы перейти на страницу спотовой торговли.

2) Выберите [Маркет] в качестве типа ордера.

3) Вы можете выбрать поле «Всего» или «Сумма» для заполнения.

4) Нажмите [Купить MX], чтобы исполнить ордер по текущей лучшей рыночной цене, основанной на введенном вами значении «Всего» или «Сумма».

5) После успешной покупки вы можете просмотреть приобретенные вами токены MX в разделе «Позиции».





Процесс продажи с помощью рыночного ордера аналогичен покупке. Введите количество или общую сумму MX, которую вы хотите продать, и вы получите соответствующие токены USDT. Аналогичным образом, после продажи вы можете просмотреть соответствующие токены USDT в разделе «Открытые позиции».



