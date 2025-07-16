Бонус Копи-трейдинга – это специальный вид пробных средств на платформе MEXC, предназначенных исключительно для Копи-трейдинга. После получения бонуса пользователи могут использовать его для участия вБонус Копи-трейдинга – это специальный вид пробных средств на платформе MEXC, предназначенных исключительно для Копи-трейдинга. После получения бонуса пользователи могут использовать его для участия в
Что такое бонус Копи-трейдинга?

Бонус Копи-трейдинга – это специальный вид пробных средств на платформе MEXC, предназначенных исключительно для Копи-трейдинга. После получения бонуса пользователи могут использовать его для участия в фьючерсном Копи-трейдинге.

1. Как проверить мой бонус Копи-трейдинга?


Когда вы получаете бонус Копи-трейдинга или когда он истекает и аннулируется, MEXC уведомит вас об этом по электронной почте, SMS, через сообщения в приложении или push-уведомления.


Просмотреть неиспользованные бонусы Копи-трейдинга можно на следующих страницах: «Мои скопированные сделки», «Настройки параметров копи-трейдинга» и«Изменить сумму копи-трейда».


2. Как использовать мой бонус Копи-трейдинга?


При вводе суммы для Копи-трейдинга сначала будет использован бонус Копи-трейдинга по умолчанию.

Как показано в примере ниже, при настройке параметров Копи-трейдинга, если вы планируете инвестировать в общей сложности 50 USDT, из которых 20 USDT – это ваш бонус Копи-трейдинга, то вам нужно будет внести оставшиеся 50 – 20 = 30 USDT самостоятельно.


Кроме того, при увеличении средств для Копи-трейдинга, если на вашем аккаунте есть бонус Копи-трейдинга, он также будет использован первым по умолчанию.


3. Правила использования бонусов Копи-трейдинга


1) При участии в Копи-трейдинге ваш бонус Копи-трейдинга будет использован первым.

2) Бонус Копи-трейдинга может быть использован как маржа для открытия позиций, для оплаты торговых комиссий, для компенсации убытков при закрытии позиций и для оплаты комиссий за финансирование.

4. Важные замечания по использованию бонусов Копи-трейдинга:


1) Пожалуйста, используйте свой бонус Копи-трейдинга в пределах срока действия. Неиспользованная часть бонуса автоматически истечет.

2) Если пользователь получил несколько бонусов Копи-трейдинга, будет отображаться дата истечения срока действия самого последнего бонуса.


3) Бонус Копи-трейдинга строго ограничен Копи-трейдингом. Он не может быть использован для других типов торговли и не подлежит выводу или переводу. Однако вся прибыль, полученная от его использования, может быть свободно выведена или переведена.
4) После использования бонус за Копи-трейдинг не может быть отменен. Если вы уменьшите сумму инвестиций при Копи-трейдинге, уже использованная часть бонуса не будет возвращена.

Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этим услугам, а также не является советом покупать, продавать или удерживать какие-либо активы. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. MEXC не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.


