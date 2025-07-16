Что такое активы реального мира (RWA)?





RWA (Real World Assets) – это активы, которые имеют реальную стоимость в реальном мире. В контексте криптовалюты RWA представляют собой такие активы, как недвижимость, произведения искусства, акции, облигации и т. д., которые токенизированы с помощью технологии блокчейн. Удержание соответствующих токенов означает, что вы имеете право собственности на актив реального мира, что позволяет вам участвовать в таких операциях, как кредитование, покупка, продажа и аренда на блокчейне.









Интеграция криптоактивов и традиционных финансов – неизбежная тенденция. Как мост между ними, RWA приобретают все большее значение на рынке. RWA открывают новые возможности и повышают конкурентоспособность традиционного финансового рынка. Оцифровывая реальные активы, они эффективно снижают транзакционные издержки, повышают ликвидность и прозрачность активов, придавая новый импульс развитию мировой экономики.









Выбор активов: Определите, какие активы реального мира необходимо токенизировать.

Определение спецификаций токенов: Определите тип токена, стандарт токена, ключевые атрибуты и т. д.

Выбор блокчейна: Решите, в какой публичной сети токенизировать активы.

Интеграция офчейн ресурсов: Используйте входные оракулы для получения надежных данных из офчейн ресурсов, чтобы проверить базовые активы токенов RWA.

Выпуск токенов: Развертывание смарт-контрактов и майнинг токенов.









3.1 Для традиционного финансового рынка: RWA повышают ликвидность и снижают транзакционные издержки на традиционном финансовом рынке, создавая дополнительные инвестиционные возможности.





3.2 Для криптовалютного рынка: RWA предоставляют криптовалютному рынку больше поддержки со стороны реальных активов, повышая доверие инвесторов и рыночную стоимость. В частности, для DeFi оцифровка RWA предлагает больше типов активов, что способствует расширению рынка DeFi.





3.3 Для безопасности активов: RWA повышают прозрачность и безопасность активов за счет цифровых методов управления и проведения операций, эффективно снижая мошенничество и риски.





3.4 Снижение порога: RWA делят активы на более мелкие части, снижая порог участия, охватывая более широкую базу пользователей и расширяя спектр сценариев применения активов.









4.1 Проблемы нормативно-правового регулирования: Токенизация сталкивается с правовым регулированием и проверкой со стороны соответствующих органов, что может ограничить скорость развития и масштабы сектора RWA.





4.2 Вопросы владения: С юридической точки зрения неясно, приравнивается ли владение токеном к владению физическим активом. Такая неопределенность может привести к проблемам с передачей, продажей, выкупом и другими сопутствующими вопросами.





4.3 Неотъемлемые риски: Смарт-контракты имеют риски уязвимости, а ограниченная ликвидность и рыночный спрос в криптовалютном мире также существенно сдерживают развитие RWA.









Согласно последним данным CoinGecko, общая рыночная капитализация токенов концепции RWA превысила 7,7 млрд долларов, что на 285% больше, чем за аналогичный период прошлого года.









Традиционные проекты DeFi осваивали пространство RWA в период с 2021 по 2023 год. MakerDAO направил средства в облигации США через хранилище RWA, AAVE представил услуги по обеспечению реальных активов, а дочерняя компания Compound инвестировала в различные инструменты, обеспеченные государством, включая ультракраткосрочные государственные ценные бумаги, такие как казначейские облигации США и ценные бумаги государственных агентств.









TrueFi – это протокол беззалогового кредитования, основанный ончейн кредитного скоринга и направленный на максимизацию эффективности капитала заемщиков и доходности кредиторов. Недавно был анонсирован и запущен на тестовой платформе протокол Trinity. Trinity позволяет пользователям использовать токенизированные RWA в качестве залога для получения криптовалютных кредитов.









Synthetix – это децентрализованный протокол синтетических активов, в котором пользователи могут делать стейкинг SNX для майнинга синтетических активов (sUSD), называемых Synths. Он поддерживает синтетические стэйблкоины и отслеживает цены на форекс, акции, товары и другие активы.









Propy – это платформа недвижимости на основе блокчейна, которая поддерживает покупку и продажу недвижимости с использованием криптовалют и в форме NFT. С помощью инструментов Propy пользователи могут автоматизировать все части сделок, от электронных подписей до платежей, в безопасном и удобном решении. Кроме того, Propy внедряет искусственный интеллект для повышения эффективности сделок с недвижимостью.









Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским или любым другим связанным с ними услугам, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является рекомендацией по инвестированию. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.