Что такое активы реального мира (RWA)?

RWA (Real World Assets) – это активы, которые имеют реальную стоимость в реальном мире. В контексте криптовалюты RWA представляют собой такие активы, как недвижимость, произведения искусства, акции, облигации и т. д., которые токенизированы с помощью технологии блокчейн. Удержание соответствующих токенов означает, что вы имеете право собственности на актив реального мира, что позволяет вам участвовать в таких операциях, как кредитование, покупка, продажа и аренда на блокчейне.

1. Зачем нужны RWA?


Интеграция криптоактивов и традиционных финансов – неизбежная тенденция. Как мост между ними, RWA приобретают все большее значение на рынке. RWA открывают новые возможности и повышают конкурентоспособность традиционного финансового рынка. Оцифровывая реальные активы, они эффективно снижают транзакционные издержки, повышают ликвидность и прозрачность активов, придавая новый импульс развитию мировой экономики.

2. Как токенизировать активы реального мира


  • Выбор активов: Определите, какие активы реального мира необходимо токенизировать.
  • Определение спецификаций токенов: Определите тип токена, стандарт токена, ключевые атрибуты и т. д.
  • Выбор блокчейна: Решите, в какой публичной сети токенизировать активы.
  • Интеграция офчейн ресурсов: Используйте входные оракулы для получения надежных данных из офчейн ресурсов, чтобы проверить базовые активы токенов RWA.
  • Выпуск токенов: Развертывание смарт-контрактов и майнинг токенов.

3. Преимущества RWA


3.1 Для традиционного финансового рынка: RWA повышают ликвидность и снижают транзакционные издержки на традиционном финансовом рынке, создавая дополнительные инвестиционные возможности.

3.2 Для криптовалютного рынка: RWA предоставляют криптовалютному рынку больше поддержки со стороны реальных активов, повышая доверие инвесторов и рыночную стоимость. В частности, для DeFi оцифровка RWA предлагает больше типов активов, что способствует расширению рынка DeFi.

3.3 Для безопасности активов: RWA повышают прозрачность и безопасность активов за счет цифровых методов управления и проведения операций, эффективно снижая мошенничество и риски.

3.4 Снижение порога: RWA делят активы на более мелкие части, снижая порог участия, охватывая более широкую базу пользователей и расширяя спектр сценариев применения активов.

4. Недостатки RWA


4.1 Проблемы нормативно-правового регулирования: Токенизация сталкивается с правовым регулированием и проверкой со стороны соответствующих органов, что может ограничить скорость развития и масштабы сектора RWA.

4.2 Вопросы владения: С юридической точки зрения неясно, приравнивается ли владение токеном к владению физическим активом. Такая неопределенность может привести к проблемам с передачей, продажей, выкупом и другими сопутствующими вопросами.

4.3 Неотъемлемые риски: Смарт-контракты имеют риски уязвимости, а ограниченная ликвидность и рыночный спрос в криптовалютном мире также существенно сдерживают развитие RWA.

5. Применение RWA


Согласно последним данным CoinGecko, общая рыночная капитализация токенов концепции RWA превысила 7,7 млрд долларов, что на 285% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

5.1 Облигации (MKR, COMP, AAVE)


Традиционные проекты DeFi осваивали пространство RWA в период с 2021 по 2023 год. MakerDAO направил средства в облигации США через хранилище RWA, AAVE представил услуги по обеспечению реальных активов, а дочерняя компания Compound инвестировала в различные инструменты, обеспеченные государством, включая ультракраткосрочные государственные ценные бумаги, такие как казначейские облигации США и ценные бумаги государственных агентств.

5.2 Типы кредитования (TRU)


TrueFi – это протокол беззалогового кредитования, основанный ончейн кредитного скоринга и направленный на максимизацию эффективности капитала заемщиков и доходности кредиторов. Недавно был анонсирован и запущен на тестовой платформе протокол Trinity. Trinity позволяет пользователям использовать токенизированные RWA в качестве залога для получения криптовалютных кредитов.

5.3 Синтетические активы (SNX)


Synthetix – это децентрализованный протокол синтетических активов, в котором пользователи могут делать стейкинг SNX для майнинга синтетических активов (sUSD), называемых Synths. Он поддерживает синтетические стэйблкоины и отслеживает цены на форекс, акции, товары и другие активы.

5.4 Недвижимость (PRO)


Propy – это платформа недвижимости на основе блокчейна, которая поддерживает покупку и продажу недвижимости с использованием криптовалют и в форме NFT. С помощью инструментов Propy пользователи могут автоматизировать все части сделок, от электронных подписей до платежей, в безопасном и удобном решении. Кроме того, Propy внедряет искусственный интеллект для повышения эффективности сделок с недвижимостью.

6. Как купить токены серии RWA


Для обычных пользователей, желающих приобрести соответствующие токены, использование биржи – самый простой вариант. Прямо сейчас MEXC предлагает спотовую и фьючерсную торговлю такими токенами, как PRO, SNX, TRU, MKR и другими. Торгуйте на MEXC уже сегодня.

Давайте продемонстрируем, как вести спотовую торговлю MKR.

Откройте приложение MEXC, нажмите на строку поиска в верхней части главной страницы, введите "MKR" и выберите торговую пару MKR/USDT в категории "Спот", чтобы перейти на страницу с графиком K-линии. Нажмите [Купить], введите "Сумму" или "Всего" в режиме ордера [Маркет]. Наконец, нажмите [Купить MKR], чтобы разместить ордер.

Вы также можете выбрать другие методы, такие как [Лимитные] ордера, [Стоп-лимитные] ордера или [OCO] для покупки MKR на споте.


Отказ от ответственности:  Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским или любым другим связанным с ними услугам, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является рекомендацией по инвестированию. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

