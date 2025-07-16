Что такое модульные блокчейны?





С постоянным развитием блокчейн-индустрии, когда один блокчейн работает с сотнями миллионов или даже миллиардами пользователей, его сервисные возможности ограничены, а решения относительно сложны. Профессионалы отрасли последовательно предлагали такие решения как шардинг и уровень 2. Эти решения постепенно превратились в модульные блокчейны.









Модульный блокчейн – это новое архитектурное решение, решающее проблемы масштабируемости, с которыми сталкиваются блокчейны.





Основная концепция модульного блокчейна заключается в разбивке системы блокчейна на независимые модули или компоненты, каждый из которых имеет определенные функциональные возможности и может быть относительно независимо разработан, протестирован, развернут и модернизирован. Сегодня модульные блокчейны в основном состоят из четырех частей, среди которых уровень исполнения, уровень расчетов, уровень консенсуса и доступности данных.





Предыдущие блокчейны преследовали цель обрабатывать все внутри, тогда как модульный блокчейн разделяет различные функциональные возможности блокчейна на независимые модули, каждый из которых отвечает за определенные функции. Для иллюстрации представим, что модульный блокчейн это конструктор LEGO, в котором разные блоки выбираются для того, чтобы в результате создать желаемую блокчейн-систему.













Модульный блокчейн распределяет разные функциональные возможности между разными уровнями. Такой дизайн не только улучшает масштабируемость блокчейна, но и увеличивает общую пропускную способность, позволяя блокчейну обрабатывать больше транзакций и данных, чтобы удовлетворить растущий спрос.









Модульные блокчейны предоставляют разработчикам возможность гибко выбирать и комбинировать функциональные модули, чтобы удовлетворить разные требования DApp. Разработчики могут создавать очень гибкие блокчейн-системы в соответствии с конкретными потребностями, а также иметь возможность лучше обслуживать, управлять и модернизировать их. Такая гибкость помогает повысить производительность, стабильность и удобство работы с блокчейном.









Модульная разработка позволяет разработчикам быстро создавать новые блокчейн-системы, а также масштабировать и модернизировать их при необходимости. Выбирая функциональные модули, отвечающие их требованиям, разработчики могут сократить время и сложность разработки, тем самым повышая эффективность разработки. Такой упрощенный процесс разработки помогает ускорить продвижение и внедрение технологии блокчейна.













По сравнению с интегрированными блокчейн-системами, создание модульных блокчейнов является более сложной задачей. Это усложняет обучение пользователей и разработчиков, что потенциально влияет на скорость внедрения и разработки программ.









В отличие от интегрированных сетей, таких как Ethereum или Bitcoin, фактическое тестирование модульных сетей ограничено. Зрелые блокчейны прошли обширное тестирование и проверку, в то же время остаются сомнения в том, могут ли модульные сети беспрепятственно адаптироваться к реальной среде с высоким трафиком.









Развитие модульного блокчейна все еще находится на начальной стадии. Несмотря на значительный интерес к модульным сетям со стороны рынка, этим сетям пока не хватает широкого тестирования и проверки в реальных условиях, необходимых для зрелых сетей. Модульные блокчейны все еще находятся на ранних стадиях развития, а их долгосрочная стабильность и эффективность все еще остаются неопределенными.













Celestia – это первая модульная блокчейн-сеть, запущенная в эксплуатацию и служащая сетью для хранения записей о транзакциях и обеспечении доступности данных. Приняв модульную архитектуру, Celestia позволяет разработчикам кастомизировать блокчейн-решения, выбирая и комбинируя разные функциональные модули в соответствии с конкретными потребностями.









Omni Network – это инфраструктура совместимая с Ethereum, разработанная для обеспечения совместимости роллап-сетей, таких как Op, Arb, zkS и Stark. Она служит базовой инфраструктурой для всех роллап-сетей и модульных программ Ethereum, обеспечивая бесперебойную и безопасную работу пользователей между различными роллап-сетями. Omni предлагает безопасный, эффективный и глобально совместимый фреймворк, представляя Ethereum как единственную унифицированную операционную систему для пользователей и разработчиков.









AltLayer – это временный уровень масштабирования, построенный на оптимистичных роллапах (Optimistic Rollups), соединяемый с Ethereum, Solana, Polkadot, Cosmos и даже решениями уровней 1 и 2, такими как Arbitrum и Optimism.





AltLayer поддерживает несколько блокчейнов и виртуальных машин (VM) со стандартной поддержкой EVM и WASM. Таким образом, AltLayer не ограничивается одним решением уровней 1 и 2, а служит модульным решением для масштабирования всех EVM- и WASM-совместимых блокчейнов.









Dymension известна своими модульными блокчейн-программами RollApps, являющимися пользовательскими интерфейсами. Эти RollApp поддерживают разные программы, от игр до рынков DeFi и NFT. В основе сети лежит Dymension Hub, подобный серверной части, отвечающий за координацию действий сети, управление запросами RollApp и поддержание согласованности системы в целом.









Mantle Network – это решение уровня 2 для масштабирования, сочетающее в себе оптимистичные роллапы с расширенной доступностью данных, используя модульную архитектуру для повышения пропускной способности основной сети Ethereum и снижения затрат.





MEXC провела листинг токенов, связанных с модульными блокчейнами, таких как TIA, OMNI, MNT, DYM и ALT. Вы можете купить их на споте платформы MEXC.





Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этим услугам, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.