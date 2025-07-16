Пылевая атака — это скрытая и разрушительная форма сетевой атаки, которая включает отправку очень небольших объемов криптовалюты на многочисленные адреса кошельков и помечая эти адреса для последующихПылевая атака — это скрытая и разрушительная форма сетевой атаки, которая включает отправку очень небольших объемов криптовалюты на многочисленные адреса кошельков и помечая эти адреса для последующих
Обучение/Энциклопедия блокчейна/Знания по безопасности/Что такое Пылевые атаки?

Что такое Пылевые атаки?

Пылевая атака — это скрытая и разрушительная форма сетевой атаки, которая включает отправку очень небольших объемов криптовалюты на многочисленные адреса кошельков и помечая эти адреса для последующих вредоносных действий. Поскольку объем отправленной криптовалюты чрезвычайно мал, этот тип атаки часто остается незамеченным для целевых жертв.

1. Что такое Пыль?


"Пыль" относится к чрезвычайно мелким твердым частицам в воздухе. В контексте криптовалюты "пыль" — это термин, используемый для обозначения небольшого количества криптовалюты. Рассмотрим наименьшую единицу Биткойна, сатоши, которая находится в восьмом знаке после запятой и представлена как 0,00000001 BTC. Несмотря на свои небольшие размеры, это действительно настоящая единица.

Помимо получения очень маленького количества токенов в результате пылевой атаки, пыль также может генерироваться в ваших повседневных транзакциях. У криптотрейдеров обычно остается небольшое количество токенов, которыми нельзя торговать дальше, и эти оставшиеся небольшие суммы также считаются пылью.

MEXC предлагает функцию конвертации небольших балансов в MX. Вы можете легко конвертировать токены, которыми нельзя торговать из-за их маленького объема, в MX всего одним щелчком мыши.

2. Как работают пылевые атаки


Объяснив концепцию пыли, мы узнаем, что пыль появляется не только в результате внешних вредоносных атак, но и в ходе обычных транзакционных операций. Крайне важно понимать, что пыль сама по себе не представляет никакого вреда, а опасность пылевых атак заключается в том, что злоумышленники распространяют пыль по многочисленным адресам для сбора информации о транзакционном поведении пользователей, предпочтениях и потенциальных личных данных.

Понимание того, как работают пылевые атаки, имеет решающее значение для защиты ваших личных активов и информационной безопасности. Пылевые атаки обычно включают пять ключевых этапов: пометка адресов, распространение пыли, связывание адресов, анализ поведения и потенциальная эксплуатация.

Пометка адресов: злоумышленники наблюдают за поведением и транзакциями ончейн, чтобы идентифицировать интересующие активные адреса кошельков.

Распространение пыли: злоумышленники отправляют небольшое количество пыли на отмеченные активные адреса.

Связывание адресов: злоумышленники пытаются установить соединения между разными адресами и связанными с ними кошельками, отправляя небольшое количество пыли на несколько адресов.

Анализ поведения: с помощью связанных адресов злоумышленники могут наблюдать за транзакционным поведением жертвы, потоками средств и т. д., изучая и анализируя модели поведения жертвы.

Потенциальная эксплуатация: злоумышленники анализируют и используют собранную информацию, чтобы заложить основу для последующих атак, таких как фишинг.

3. Цели Пылевых атак


Основная цель пылевой атаки — не напрямую украсть средства, а, скорее, поставить под угрозу конфиденциальность пользователей и заложить основу для последующих атак.

3.1 Сбор данных для будущих атак


Пылевые атаки включают сбор информации, изучение транзакционных привычек пользователей, потока средств, баланса кошельков, определение более ценных целей и использование потенциальных уязвимостей для будущих фишинговых атак.

3.2 Запуск целевых атак


Пылевые атаки сопоставляют собранные данные с потенциально раскрытыми личными социальными данными, связывая адреса анонимных кошельков с реальными личностями пользователей. Это облегчает целевые атаки, создавая потенциальные риски и потери активов для пользователей.

3.3 Нарушение конфиденциальности и репутации


Пылевые атаки потенциально могут нанести вред репутации бизнеса и общественных деятелей. Если злоумышленники свяжут адреса кошельков с корпоративной или личной информацией и займутся вымогательством или другой преступной деятельностью, это может существенно повлиять на репутацию бизнеса и общественных деятелей.

4. Как избежать пылевых атак


4.1 Будьте осторожны с нераспознанными транзакциями


Избегайте взаимодействия с небольшими объемами незнакомых вам криптовалют, остерегайтесь нежелательных транзакций и рассматривайте эти транзакции как потенциальную возможность пылевой атаки.

4.2 Используйте HD-кошельки


Иерархические детерминированные (HD) кошельки имеют функцию автоматического создания нового адреса для каждой транзакции, что затрудняет отслеживание активности вашего кошелька злоумышленниками. Используя HD-кошелек, вы можете повысить конфиденциальность и безопасность своих транзакций.

4.3 Усиление мер безопасности


Чтобы повысить общую безопасность вашего кошелька, включите двухфакторную аутентификацию (2FA), регулярно обновляйте программное обеспечение для криптовалютной торговли, будьте бдительны в отношении фишинговых атак, воздержитесь от перехода по неизвестным ссылкам и так далее.

С момента своего создания криптоактивы постоянно сталкивались с проблемами конфиденциальности и безопасности, причем пылевые атаки являются прямым вызовом конфиденциальности. В криптовалютной индустрии существуют команды, занимающиеся решением этих проблем конфиденциальности путем разработки соответствующих решений на основе блокчейна. Обычным пользователям очень важно проявлять бдительность, чтобы избежать потери активов.

