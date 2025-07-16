Что такое Пылевые атаки?





Пылевая атака — это скрытая и разрушительная форма сетевой атаки, которая включает отправку очень небольших объемов криптовалюты на многочисленные адреса кошельков и помечая эти адреса для последующих вредоносных действий. Поскольку объем отправленной криптовалюты чрезвычайно мал, этот тип атаки часто остается незамеченным для целевых жертв.









"Пыль" относится к чрезвычайно мелким твердым частицам в воздухе. В контексте криптовалюты "пыль" — это термин, используемый для обозначения небольшого количества криптовалюты. Рассмотрим наименьшую единицу Биткойна, сатоши, которая находится в восьмом знаке после запятой и представлена как 0,00000001 BTC. Несмотря на свои небольшие размеры, это действительно настоящая единица.





Помимо получения очень маленького количества токенов в результате пылевой атаки, пыль также может генерироваться в ваших повседневных транзакциях. У криптотрейдеров обычно остается небольшое количество токенов, которыми нельзя торговать дальше, и эти оставшиеся небольшие суммы также считаются пылью.





MEXC предлагает функцию конвертации небольших балансов в MX . Вы можете легко конвертировать токены, которыми нельзя торговать из-за их маленького объема, в MX всего одним щелчком мыши.









Объяснив концепцию пыли, мы узнаем, что пыль появляется не только в результате внешних вредоносных атак, но и в ходе обычных транзакционных операций. Крайне важно понимать, что пыль сама по себе не представляет никакого вреда, а опасность пылевых атак заключается в том, что злоумышленники распространяют пыль по многочисленным адресам для сбора информации о транзакционном поведении пользователей, предпочтениях и потенциальных личных данных.





Понимание того, как работают пылевые атаки, имеет решающее значение для защиты ваших личных активов и информационной безопасности. Пылевые атаки обычно включают пять ключевых этапов: пометка адресов, распространение пыли, связывание адресов, анализ поведения и потенциальная эксплуатация.





Пометка адресов: злоумышленники наблюдают за поведением и транзакциями ончейн, чтобы идентифицировать интересующие активные адреса кошельков.





Распространение пыли: злоумышленники отправляют небольшое количество пыли на отмеченные активные адреса.





Связывание адресов: злоумышленники пытаются установить соединения между разными адресами и связанными с ними кошельками, отправляя небольшое количество пыли на несколько адресов.





Анализ поведения: с помощью связанных адресов злоумышленники могут наблюдать за транзакционным поведением жертвы, потоками средств и т. д., изучая и анализируя модели поведения жертвы.





Потенциальная эксплуатация: злоумышленники анализируют и используют собранную информацию, чтобы заложить основу для последующих атак, таких как фишинг.









Основная цель пылевой атаки — не напрямую украсть средства, а, скорее, поставить под угрозу конфиденциальность пользователей и заложить основу для последующих атак.









Пылевые атаки включают сбор информации, изучение транзакционных привычек пользователей, потока средств, баланса кошельков, определение более ценных целей и использование потенциальных уязвимостей для будущих фишинговых атак.









Пылевые атаки сопоставляют собранные данные с потенциально раскрытыми личными социальными данными, связывая адреса анонимных кошельков с реальными личностями пользователей. Это облегчает целевые атаки, создавая потенциальные риски и потери активов для пользователей.









Пылевые атаки потенциально могут нанести вред репутации бизнеса и общественных деятелей. Если злоумышленники свяжут адреса кошельков с корпоративной или личной информацией и займутся вымогательством или другой преступной деятельностью, это может существенно повлиять на репутацию бизнеса и общественных деятелей.













Избегайте взаимодействия с небольшими объемами незнакомых вам криптовалют, остерегайтесь нежелательных транзакций и рассматривайте эти транзакции как потенциальную возможность пылевой атаки.









Иерархические детерминированные (HD) кошельки имеют функцию автоматического создания нового адреса для каждой транзакции, что затрудняет отслеживание активности вашего кошелька злоумышленниками. Используя HD-кошелек, вы можете повысить конфиденциальность и безопасность своих транзакций.









Чтобы повысить общую безопасность вашего кошелька, включите двухфакторную аутентификацию (2FA), регулярно обновляйте программное обеспечение для криптовалютной торговли, будьте бдительны в отношении фишинговых атак, воздержитесь от перехода по неизвестным ссылкам и так далее.





С момента своего создания криптоактивы постоянно сталкивались с проблемами конфиденциальности и безопасности, причем пылевые атаки являются прямым вызовом конфиденциальности. В криптовалютной индустрии существуют команды, занимающиеся решением этих проблем конфиденциальности путем разработки соответствующих решений на основе блокчейна. Обычным пользователям очень важно проявлять бдительность, чтобы избежать потери активов.





Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этим услугам, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.