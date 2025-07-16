MEXC Airdrop+ предлагает пользователям простой способ заработать бесплатные токены и фьючерсные бонусы, выполняя простые задания, связанные с новыми проектами. Независимо от того, являетесь ли вы опытMEXC Airdrop+ предлагает пользователям простой способ заработать бесплатные токены и фьючерсные бонусы, выполняя простые задания, связанные с новыми проектами. Независимо от того, являетесь ли вы опыт
Часто задаваемые вопросы по MEXC Airdrop+

16 июля 2025 г.MEXC
MEXC Airdrop+ предлагает пользователям простой способ заработать бесплатные токены и фьючерсные бонусы, выполняя простые задания, связанные с новыми проектами. Независимо от того, являетесь ли вы опытным трейдером или только начинаете работать с криптовалютами, Airdrop+ предоставляет множество возможностей для получения вознаграждений и повышения вашей вовлеченности в работу платформы. В этой статье мы расскажем вам о некоторых из наиболее часто задаваемых вопросов о событиях MEXC Airdrop+.

1. Почему я не получил вознаграждения за участие в событии?


Пожалуйста, проверьте следующие возможные причины:

1) Распределение вознаграждений происходит в течение 10 календарных дней после окончания события. Если вы все еще находитесь в пределах этого срока, пожалуйста, подождите.
2) Убедитесь, что вы нажали кнопку «Присоединиться» для конкретного задания на странице события.
3) Подтвердите, что вы завершили проверку KYC в течение периода проведения события, если это требуется.
4) Убедитесь, что вы выполнили все необходимые задания во время события (например, пороговое значение общего депозита, объем торговли или задания по приглашениям), чтобы получить вознаграждение.
5) Проверьте, не запрещено ли временно участие вашего аккаунта в событиях по соображениям безопасности или соответствия требованиям. При необходимости обратитесь в Службу поддержки клиентов за помощью.
6) Вы можете просмотреть записи о распределении вознаграждений на странице «История наград».
7) Если вы не выиграли в конкретном событии Airdrop+, вы можете проверить статус выполнения задания на странице подробностей события: https://www.mexc.com/ru-RU/token-airdrop.

2. Сколько вознаграждений Airdrop+ может получить каждый пользователь?


Количество вознаграждений, которые вы можете заработать, зависит от типа задания. Подробности приведены ниже:

Задания для новых пользователей:

Каждый пользователь, прошедший расширенную проверку KYC, может получить вознаграждение для нового пользователя только один раз. Обратите внимание:
1) Проверьте, участвовали ли вы ранее в событии Airdrop+ для новых пользователей и получили ли уже награду.
2) Убедитесь, что вы выполнили задание вовремя. Задания для новых пользователей выполняются в порядке очереди.

Челленджи по спотовой торговле:

Количество вознаграждений не ограничено. Чем выше объем торгов, тем больше доля вознаграждения.
Примечание: метод расчета объема торгов может отличаться в разных событиях. Пожалуйста, ознакомьтесь с конкретными правилами на целевой странице каждого события.

Челленджи по фьючерсной торговле:

Количество наград не ограничено, но вы можете получить только одну награду за фазу события.
Неважно, для скольких событий Airdrop+ вы соответствуете условиям – в течение каждого периода фьючерсного торгового челленджа вы можете получить только одну награду.
Если вы выполните условия нескольких событий в одном и том же периоде, вы получите награду только за первое событие, для которого прошли отбор.
После получения первой награды ваш объем фьючерсной торговли продолжит накапливаться и будет учитываться для всех других подходящих событий Airdrop+ в рамках этого же периода.
Только сделки с фьючерсами с ненулевыми торговыми комиссиями засчитываются в действительный объем торгов.

Реферальные вознаграждения:

Количество реферальных вознаграждений, которые вы можете заработать, не ограничено. Однако каждый приглашающий может пригласить не более 20 новых пользователей за одно событие. Количество мест ограничено, и они предоставляются в порядке очереди.
Приглашенные пользователи должны выполнить хотя бы одно задание по спотовой или фьючерсной торговле из заданий для новых пользователей и пройти расширенную проверку KYC, чтобы приглашающий получил право на соответствующее вознаграждение.

3. Какие подзадания Airdrop+ требуют ручной регистрации?


1) Задания для новых пользователей
2) Челленджи по спотовой торговле
3) Челленджи по фьючерсной торговле

4. Что такое чистый депозит?


P2P-депозиты, фиатные депозиты и депозиты ончейн считаются действительными депозитами. Для целей события учитывается чистый депозит.
Чистый депозит = Общий объем депозитов - Общий объем выводов средств

Участники, чья сумма чистого депозита на момент окончания события окажется ниже минимального порога, не будут иметь права на вознаграждение. Вы можете отслеживать свой прогресс в выполнении задания по депозиту, просматривая шкалу прогресса на странице события.

5. Что означает «USDT-эквивалентный токен»?


Вознаграждение в токене, выраженное в USDT-эквиваленте (например, «Токен X стоимостью 50 000$»), рассчитывается на основе среднедневной цены токена в USDT за период проведения события.

Средняя дневная цена = Дневной объем торгов (в USDT) / Дневной объем торгов (в токенах). Средняя цена, используемая во время события, рассчитывается на основе среднедневных значений, при этом каждый день определяется как 24-часовой период с 19:00 (МСК) до 19:00 (МСК) следующего дня.

Если вы хотите узнать больше о MEXC Airdrop+, вы можете прочитать руководство по событиям MEXC Airdrop+.

Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

